/EV, Hybrid, CNG કે Petrol… આગામી 5-10 વર્ષ માટે કઈ કાર ખરીદવી જોઈએ? જાણો કયો વિકલ્પ લાંબા ગાળે બચાવશે રૂપિયા

Best Car for Future: નવી કાર ખરીદતી વખતે માત્ર કિંમત કે ડિઝાઇન જોવી જ પૂરતી નથી. એ સમજવું પણ જરૂરી છે કે આવનારા વર્ષોમાં કઈ ટેક્નોલોજી તમારા માટે વધુ ફાયદાકારક રહેશે. સાચો વિકલ્પ એ બાબત પર આધાર રાખે છે કે, તમે દર મહિને કેટલું ડ્રાઇવિંગ કરો છો અને મોટેભાગે શહેરમાં ફરો છો કે હાઇવે પર. ચાલો આના વિશે વિગતવાર સમજીએ.
EV સૌથી ઓછી રનિંગ કોસ્ટવાળો વિકલ્પ
ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ (EV)ને ભવિષ્ય માનવામાં આવી રહ્યું છે. જો ઘરમાં ચાર્જિંગની સુવિધા હોય, તો તેનો પ્રતિ કિલોમીટરનો ખર્ચ લગભગ 1 થી 2 રૂપિયા સુધી આવી શકે છે. તેમાંથી ધુમાડો (એક્ઝોસ્ટ ગેસ) નીકળતો નથી અને મેઇન્ટેનન્સનો ખર્ચ પણ ઓછો હોય છે. જો કે, તેની શરૂઆતની કિંમત વધારે હોય છે. આ ઉપરાંત લાંબી મુસાફરી પર નીકળતા પહેલાં ચાર્જિંગ સ્ટેશનનું પ્લાનિંગ કરવું પડે છે. જે લોકોનું રોજનું સિટી ડ્રાઇવિંગ 50 થી 60 કિલોમીટર સુધીનું છે અને ઘરે ચાર્જિંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, તેમના માટે EV એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે.
Hybrid કાર માઇલેજ અને સુવિધાનું સંતુલન
હાઇબ્રિડ કારમાં પેટ્રોલ એન્જિન અને ઇલેક્ટ્રિક મોટર બન્નેનો ઉપયોગ થાય છે. આ જ કારણ છે કે, તે પેટ્રોલ કારની સરખામણીમાં ઘણું સારું માઇલેજ આપે છે. સામાન્ય રીતે આ કારનું માઇલેજ પ્રતિ લીટર 25થી 30 કિલોમીટર સુધીનું હોઈ શકે છે.
આ કારનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તેમાં રેન્જની ચિંતા રહેતી નથી, કારણ કે જરૂર પડવા પર પેટ્રોલ પંપ પરથી તરત જ ફ્યુઅલ ભરાવી શકાય છે. જો કે, તેમની શરૂઆતની કિંમત ઘણી વધારે હોય છે. જે લોકો શહેર અને હાઇવે બન્ને પર વધુ મુસાફરી કરે છે અને વધુ સારું માઇલેજ મેળવવા ઈચ્છે છે, તેમના માટે હાઇબ્રિડ કાર બેસ્ટ વિકલ્પ બની શકે છે.
CNG કારમાં ઓછા ખર્ચમાં વધુ બચત
જો તમારું બજેટ મર્યાદિત છે અને તમે ઓછો રનિંગ કોસ્ટ ઈચ્છો છો, તો સીએનજી (CNG) કાર સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. પેટ્રોલની સરખામણીમાં સીએનજીનો ખર્ચ ઘણો ઓછો હોય છે. હવે મોટાભાગની કંપનીઓ ફેક્ટરી-ફિટેડ સીએનજી પણ ઉત્તમ સેફ્ટી ફીચર્સ સાથે ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે.
જો કે, સીએનજી કારમાં ડિકીની જગ્યા ઓછી થઈ જાય છે. આ ઉપરાંત પિકઅપનો થોડો ઓછો અનુભવ થઈ શકે છે અને ઘણી જગ્યાએ સીએનજી સ્ટેશનો પર લાંબી લાઈનો પણ જોવા મળે છે. જે લોકોનું મોટાભાગનું ડ્રાઇવિંગ શહેરમાં હોય છે અને આસપાસ સીએનજી નેટવર્ક સારું છે, તેમના માટે આ એક બજેટ-ફ્રેન્ડલી વિકલ્પ છે.
Petrol કાર ઓછો વપરાશ કરનારાઓ માટે યોગ્ય
પેટ્રોલ કાર આજે પણ સૌથી ભરોસાપાત્ર અને સરળ વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. તેમની શરૂઆતની કિંમત પણ અન્ય ટેક્નોલોજીની સરખામણીમાં ઓછી હોય છે. સાથે જ તેનું મેઇન્ટેનન્સ પણ સરળ રહે છે અને દેશભરમાં પેટ્રોલ સરળતાથી મળી રહે છે.
પરંતુ પેટ્રોલ કારનો રનિંગ ખર્ચ સૌથી વધુ હોય છે. આવનારા સમયમાં ઇંધણના ભાવ વધવાની અસર સીધી તમારા ખિસ્સા પર પડી શકે છે. જો તમારું માસિક ડ્રાઇવિંગ 500 થી 800 કિલોમીટરથી ઓછું છે અને તમે ક્યારેક જ લાંબી મુસાફરી કરો છો, તો પેટ્રોલ કાર તમારા માટે યોગ્ય વિકલ્પ છે.
કયો વિકલ્પ રહેશે વધુ સારો?
તમારે કઈ કાર ખરીદવી જોઈએ તે સંપૂર્ણપણે તમારી મરજી અને જરૂરિયાત પર આધાર રાખે છે. જો તમે દરરોજ 20-30 કિલોમીટર સુધી શહેરમાં ડ્રાઇવ કરો છો અને ઘર કે ઓફિસમાં ચાર્જિંગની સુવિધા છે, તો ભવિષ્યની દ્રષ્ટિએ EV એક વધુ સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે. જો ચાર્જિંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ ન હોય પરંતુ તમે વધુ સારું માઇલેજ મેળવવા ઈચ્છો છો, તો હાઇબ્રિડ કાર એક સંતુલિત વિકલ્પ સાબિત થશે.
બીજી તરફ જે લોકોનું ડ્રાઇવિંગ વધારે છે અને તેમના શહેરમાં સીએનજી નેટવર્ક સારું છે, તેમના માટે સીએનજી કાર સૌથી વધુ ફાયદાકારક વિકલ્પ માની શકાય છે. જ્યારે જે લોકોનો ગાડીનો વપરાશ ઓછો છે, તેમના માટે પેટ્રોલ કાર આજે પણ એક વ્યવહારુ અને અનુકૂળ વિકલ્પ બનેલી છે.