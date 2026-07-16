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EV, Hybrid, CNG કે Petrol… આગામી 5-10 વર્ષ માટે કઈ કાર ખરીદવી જોઈએ? જાણો કયો વિકલ્પ લાંબા ગાળે બચાવશે રૂપિયા

Best Car for Future: નવી કાર લેતા પહેલાં એ સમજવું જરૂરી છે કે, EV, Hybrid, CNG કે Petrolમાંથી કઈ કારની પસંદગી કરવી? કારણ કે ખોટી પસંદગી સીધી તમારા ખિસ્સા પર અસર કરે છે. ચાલો જાણીએ આ કારો વચ્ચે શું તફાવત છે અને લોકો માટે કયો વિકલ્પ સૌથી યોગ્ય રહેશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 16, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:19 PM IST
EV, Hybrid, CNG કે Petrol… આગામી 5-10 વર્ષ માટે કઈ કાર ખરીદવી જોઈએ? જાણો કયો વિકલ્પ લાંબા ગાળે બચાવશે રૂપિયા
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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