પેટ્રોલ-CNGની કોઈ ઝંઝટ નહીં, આવી ગઈ ભારતની પહેલી સોલર ઈલેક્ટ્રિક કાર, જાણો કિંમત-ખાસિયતો

Solar Powered Car: એક એવી ટબુકડી કાર બજારમાં આવી રહી છે કે મોંઘાદાટ પેટ્રોલ અને સીએનજીની પણ કોઈ ઝંઝટ નહીં. આ કાર 5000 રૂપિયા આપીને બુક થઈ શકશે અને ડિલિવરી 2026મા શરૂ થશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 04, 2025, 11:11 AM IST

Eva Solar Electric Car: ગત વર્ષે ભારત મોબિલિટી ગ્લોબલ એક્સ્પો 2025 દરમિયાન રોમાંચક અને નવી ટેક્નોલોજીવાળી ઈલેક્ટ્રિક અને ઈન્ટરનલ ICE કારોને ભારતમાં લોન્ચ કરાઈ હતી. તેમાં એક કાર એવી હતી જેણે દુનિયાભરનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચ્યુ હતું. આ કાર હતી Solar Electric Car Eva જેણે દરેકને ચોંકાવી દીધા હતા. તે દેશની પહેલી સોલર કાર હતી જેને લગભગ 4 લાખ રૂપિયા એક્સ શોરૂમ કિંમત પર લોન્ચ કરાઈ હતી. આ કાર આપણા પર્યાવરણ માટે કોઈ વરદાનથી જરાય કમ નથી. 

વેરિએન્ટ્સ
આ ચોંકાવનારી અને ખુબ જ દમદાર Solar Electric Car Eva ને લગભગ 4 લાખ રૂપિયામાં ઉતારવામાં આવી છે. જેના 3 અલગ અલગ વેરિએન્ટ્સ છે. 9 kWh, 12 kWh અને 18 kWh બેટરીના ઓપ્શન મળી જાય છે. કારની એક્સ શોરૂમ પ્રાઈસ 3.25 લાખ છે, પરંતુ  તેના ટોપ મોડલની કિંમત લગભગ 6 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. 

પ્રી બુકિંગ
જો તમે આ કારને ખરીદવા માંગતા હોવ અને પેટ્રોલ પર થનારા ખર્ચને ઘટાડવા માંગતા હોવ તો તમે માત્ર 5 હજાર રૂપિયા ખર્ચ કરીને ગાડીને રિઝર્વ કરાવવી પડશે. કંપનીના જણાવ્યાં મુજબ કારની ડિલિવરી 2026માં શરૂ થશે. આ કારમાં એક્સટેન્ડેડ બેટરી વોરંટી, અને 3 વર્ષની ફ્રી વ્હીકલ કનેક્ટિવિટી જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. 

ખાસિયતો
આ માત્ર એક ટુ સીટર ઈલેક્ટ્રિક કાર છે જેને રસ્તા પર ચલાવવી એક નવા પ્રકારનો એક્સપિરિયન્સ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે તેની સાઈઝ ખુબ જ નાની છે અને તેના કારણે રસ્તાના ટ્રાફિકમાં પણ તેને સારી રીતે ડ્રાઈવ કરી શકાય છે. તેને ક્યાંય પણ સાંકડી, પાતળી ગલીઓમાં પાર્ક કરી શકાય છે. આ કારમાં લેપટોપ ચાર્જર, લિક્વિડ બેટરી કૂલિંગ, પેનોરમિક ગ્લાસ સનરૂફ, એપલ કારપ્લે TM અને એન્ડ્રોઈડ ઓટો TM જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. 

સ્પીડ?
આ કારની મેક્સિમમ સ્પીડ 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે. કંપનીનો દાવો છેકે તે 5 સેકન્ડમાં 0-40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ફાસ્ટ સ્પીડ પકડી શકે છે આ કારની  છત પર લાગેલું ઓપ્શનલ સોલર રૂફ 3000 કિલોમીટર સુધી ચાર્જિંગ પણ ઓફર કરવાની તાકાત ધરાવે છે. 

 

