/Zero Watt Bulb પણ ખાય છે વીજળી, તો પછી કેમ પડ્યું તેનું આ નામ? જાણો તેના પાછળની રસપ્રદ કહાની

LED Bulb: ઝીરો વોટ બલ્બનું નામ સાંભળતા જ એવું લાગે છે જાણે તે વીજળીનો વપરાશ કર્યા વગર જ પ્રકાશ આપતો હોય. આ જ કારણે દાયકાઓથી આ બલ્બ ભારતીય ઘરોનો એક મહત્વનો ભાગ બનેલો છે. લોકો ઝીરો વોટનો બલ્બ ચાલુ કરીને આખી રાત છોડી દે છે, કારણ કે તેમને લાગે છે કે તેનાથી વીજળીનું બિલ નહીં આવે. પરંતુ શું ખરેખર આ બલ્બ ઝીરો વીજળી વાપરે છે? કે પછી ઝીરો વોટનો બલ્બ પણ તમારા મીટરનું રીડિંગ વધારે છે? ચાલો જાણીએ આ તમામ સવાલોના જવાબ.
વિજ્ઞાનનો એક સીધો નિયમ છે - જો કોઈ વસ્તુ પ્રકાશ આપી રહી છે, તો તે વીજળીનો વપરાશ ચોક્કસ કરે છે. વીજળી વાપર્યા વિના કોઈપણ બલ્બનું સળગવું અશક્ય છે. તેથી, વાસ્તવમાં ઝીરો-વોટ જેવો કોઈ બલ્બ અસ્તિત્વમાં જ નથી.
તો પછી તેને ઝીરો-વોટ કેમ કહેવામાં આવે છે?
હવે તમારા મનમાં આ સવાલ ચોક્કસ થતો હશે કે જ્યારે ઝીરો વોટનો બલ્બ પણ વીજળી વાપરે છે, તો તેનું નામ ઝીરો વોટ કેમ રાખવામાં આવ્યું? આ નામ પાછળ પણ એક રસપ્રદ ઇતિહાસ છે. હકીકતમાં, પહેલાના જમાનામાં ઘરોમાં એનાલોગ વીજળી મીટર (ચક્કરવાળા મીટર) વપરતા હતા, જેમાં એક ફરતી ડિસ્ક અને સોય રહેતી હતી. આ જૂના મીટર ખૂબ જ ઓછો વીજ વપરાશ રેકોર્ડ કરી શકતા નહોતા. જ્યારે રાત્રે પંખા, ટીવી અને ટ્યુબલાઈટ જેવા મોટા ઉપકરણો બંધ કરી દેવામાં આવતા અને માત્ર આ નાનો બલ્બ જ ચાલુ રહેતો, ત્યારે મીટરની સોય કે ડિસ્કમાં કોઈ હલચલ જોવા મળતી નહોતી. આવા સમયમાં લોકો મીટર જોઈને એવું સમજી બેઠા કે વીજળીનો ખર્ચ શૂન્ય (ઝીરો) છે, અને બસ ત્યારથી જ આનું નામ 'ઝીરો-વોટ બલ્બ' પડી ગયું.
ડિજિટલ મીટરે ખોલી દીધી પોલ
પરંતુ આજના સમયમાં ડિજિટલ મીટર આવી ગયા છે, જે ખૂબ જ એડવાન્સ હોય છે. આ મીટર નાનામાં નાનો વીજ વપરાશ પણ તરત જ પકડી પાડે છે. હવે જો તમે આ બલ્બ ચાલુ કરો છો, તો ડિજિટલ મીટર તેનું રીડિંગ તરત જ રેકોર્ડ કરી લે છે. એટલે કે, આ બલ્બ ચાલુ રાખવા પર પણ તમારા ખિસ્સામાંથી પૈસા ખર્ચાય જ છે.
વાસ્તવમાં આ બલ્બ કેટલા વોટનો હોય છે?
જો કે, સારી વાત એ છે કે ઝીરો વોટના બલ્બ ખૂબ જ ઓછી વીજળી વાપરે છે. જૂના ફિલામેન્ટવાળા ઝીરો વોટના બલ્બ 5 થી 15 વોટ સુધી વીજળી વાપરતા હતા. પરંતુ આજના સમયમાં આવતા એડવાન્સ ઝીરો-વોટ LED બલ્બ ખૂબ જ આધુનિક છે. આ બલ્બ સામાન્ય રીતે 0.3 વોટથી લઈને 1 વોટ વચ્ચે જ વીજળીનો વપરાશ કરે છે. એટલે કે, 'ઝીરો વોટ' એ માત્ર એક નિકનેમ (ઉપનામ) છે.