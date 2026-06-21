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Zero Watt Bulb પણ ખાય છે વીજળી, તો પછી કેમ પડ્યું તેનું આ નામ? જાણો તેના પાછળની રસપ્રદ કહાની

Zero Watt Bulb: દાયકાઓથી ભારતીય ઘરોમાં વપરાતા 'ઝીરો વોટ'ના બલ્બને લઈને એક મોટો ભ્રમ રહ્યો છે કે તે વીજળી નથી વાપરતો. પરંતુ આજકાલના ડિજિટલ મીટર આ દાવાને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢે છે. આખરે આ બલ્બ કેટલી વીજળી વાપરે છે અને તેને 'ઝીરો વોટ' નામ કેવી રીતે મળ્યું? ચાલો જાણીએ...

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 21, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:12 PM IST
Zero Watt Bulb પણ ખાય છે વીજળી, તો પછી કેમ પડ્યું તેનું આ નામ? જાણો તેના પાછળની રસપ્રદ કહાની

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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