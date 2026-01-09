જેને જુઓ તે ખરીદી રહ્યા છે આ SUV, પંચ, બ્રેજા, ક્રેટાને પછાડી બની નંબર વન, જાણો
Best Selling SUV: આ ગાડી હંમેશા ભારતીય ગ્રાહકોમાં લોકપ્રિય રહી છે. ડિસેમ્બર 2025માં આ ગાડી દેશની સૌથી વધુ વેચાતી SUV હતી. ગાડી ડિસેમ્બર 2025માં લોકોએ ખુબ પસંદ કરી, તેના વધારે વેચાણના કારણે તેને બધી SUV કારને પાછળ છોડી દીધી છે.
Best Selling SUV: ટાટાની આ ગાડી હંમેશા ભારતીય ગ્રાહકોમાં લોકપ્રિય રહી છે. ડિસેમ્બર 2025માં, ટાટા નેક્સન એકંદર કાર વેચાણમાં ત્રીજા ક્રમે હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, ટાટા નેક્સન દેશની સૌથી વધુ વેચાતી SUV પણ હતી. ગયા મહિને, ટાટા નેક્સનને કુલ 19,375 નવા ગ્રાહકો મળ્યા.
આ સમયગાળા દરમિયાન, ટાટા નેક્સન(Tata Nexon)ના વેચાણમાં વાર્ષિક ધોરણે 43%નો વધારો થયો. માત્ર એક વર્ષ પહેલા, ડિસેમ્બર 2024માં, આ આંકડો 13,536 યુનિટ હતો. ચાલો ટાટા નેક્સનની સુવિધાઓ, પાવરટ્રેન અને કિંમત વિશે વધુ જાણીએ.
એક શક્તિશાળી એન્જિનથી સજ્જ છે SUV
ટાટા નેક્સનનું પાવરટ્રેન 1.2-લિટર ટર્બોચાર્જ્ડ પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 120bhp મહત્તમ પાવર અને 170Nm પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. વધુમાં, આ કારમાં 1.5-લિટર ડીઝલ એન્જિન પણ છે જે 110bhp મહત્તમ પાવર અને 260Nm પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. ભારતીય બજારમાં ટાટા નેક્સનની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 8 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે, જે ટોપ-ઓફ-ધ-લાઇન મોડેલ માટે 15.60 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે.
આ કારમાં 10.25-ઇંચની સ્ક્રીન
કારના આંતરિક ભાગમાં 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, 10.25-ઇંચ ફુલ્લી ડિજિટલ ડ્રાઇવર્સ ડિસ્પ્લે, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, વાયરલેસ ફોન ચાર્જિંગ, હાઇટ-એડજસ્ટેબલ ફ્રન્ટ સીટ્સ, ક્રુઝ કંટ્રોલ અને JBL સાઉન્ડ સિસ્ટમ જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે.
ગ્રાહક સુરક્ષા માટે, આ કાર છ એરબેગ્સ, ABS ટેકનોલોજી, હિલ આસિસ્ટ અને 360-ડિગ્રી કેમેરા સાથે સ્ટાન્ડર્ડ પણ આવે છે. ગ્લોબલ NCAP એ ટાટા નેક્સનને કૌટુંબિક સલામતી માટે 5-સ્ટાર ક્રેશ રેટિંગ આપ્યું છે. ટાટા નેક્સનની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.31 લાખ રૂપિયાથી 14.15 લાખ રૂપિયા સુધીની છે. તમારા વિસ્તારમાં થોડો ભાવમાં ફેરફાર પણ હોઈ શકે છે.
