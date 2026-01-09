Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

જેને જુઓ તે ખરીદી રહ્યા છે આ SUV, પંચ, બ્રેજા, ક્રેટાને પછાડી બની નંબર વન, જાણો

Best Selling SUV: આ ગાડી હંમેશા ભારતીય ગ્રાહકોમાં લોકપ્રિય રહી છે. ડિસેમ્બર 2025માં આ ગાડી દેશની સૌથી વધુ વેચાતી SUV હતી. ગાડી ડિસેમ્બર 2025માં લોકોએ ખુબ પસંદ કરી, તેના વધારે વેચાણના કારણે તેને બધી SUV કારને પાછળ છોડી દીધી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:07 PM IST

Trending Photos

જેને જુઓ તે ખરીદી રહ્યા છે આ SUV, પંચ, બ્રેજા, ક્રેટાને પછાડી બની નંબર વન, જાણો

Best Selling SUV: ટાટાની આ ગાડી હંમેશા ભારતીય ગ્રાહકોમાં લોકપ્રિય રહી છે. ડિસેમ્બર 2025માં, ટાટા નેક્સન એકંદર કાર વેચાણમાં ત્રીજા ક્રમે હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, ટાટા નેક્સન દેશની સૌથી વધુ વેચાતી SUV પણ હતી. ગયા મહિને, ટાટા નેક્સનને કુલ 19,375 નવા ગ્રાહકો મળ્યા. 

આ સમયગાળા દરમિયાન, ટાટા નેક્સન(Tata Nexon)ના વેચાણમાં વાર્ષિક ધોરણે 43%નો વધારો થયો. માત્ર એક વર્ષ પહેલા, ડિસેમ્બર 2024માં, આ આંકડો 13,536 યુનિટ હતો. ચાલો ટાટા નેક્સનની સુવિધાઓ, પાવરટ્રેન અને કિંમત વિશે વધુ જાણીએ.

Add Zee News as a Preferred Source

એક શક્તિશાળી એન્જિનથી સજ્જ છે SUV

ટાટા નેક્સનનું પાવરટ્રેન 1.2-લિટર ટર્બોચાર્જ્ડ પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 120bhp મહત્તમ પાવર અને 170Nm પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. વધુમાં, આ કારમાં 1.5-લિટર ડીઝલ એન્જિન પણ છે જે 110bhp મહત્તમ પાવર અને 260Nm પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. ભારતીય બજારમાં ટાટા નેક્સનની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 8 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે, જે ટોપ-ઓફ-ધ-લાઇન મોડેલ માટે 15.60 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે.

આ કારમાં 10.25-ઇંચની સ્ક્રીન

કારના આંતરિક ભાગમાં 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, 10.25-ઇંચ ફુલ્લી ડિજિટલ ડ્રાઇવર્સ ડિસ્પ્લે, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, વાયરલેસ ફોન ચાર્જિંગ, હાઇટ-એડજસ્ટેબલ ફ્રન્ટ સીટ્સ, ક્રુઝ કંટ્રોલ અને JBL સાઉન્ડ સિસ્ટમ જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે. 

ગ્રાહક સુરક્ષા માટે, આ કાર છ એરબેગ્સ, ABS ટેકનોલોજી, હિલ આસિસ્ટ અને 360-ડિગ્રી કેમેરા સાથે સ્ટાન્ડર્ડ પણ આવે છે. ગ્લોબલ NCAP એ ટાટા નેક્સનને કૌટુંબિક સલામતી માટે 5-સ્ટાર ક્રેશ રેટિંગ આપ્યું છે. ટાટા નેક્સનની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.31 લાખ રૂપિયાથી 14.15 લાખ રૂપિયા સુધીની છે. તમારા વિસ્તારમાં થોડો ભાવમાં ફેરફાર પણ હોઈ શકે છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Tata Nexon 2025 salesTata Nexon December 2025 salesTata Nexon best selling SUVTata Nexon featuresTata Nexon engine optionsTata Nexon price in IndiaTata Nexon safety ratingNumber 1 SUV December 2025Gujarati NewsAuto newsTech News

Trending news