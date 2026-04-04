Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

Explainer: ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન (2FA) શું છે? જાણો સરકાર કેમ આ નવી ટેકનોલોજી પર મૂકી રહી ભાર

Two-Factor Authentication (2FA) Meaning: સાયબર હુમલાઓ પહેલા કરતાં વધુ સ્માર્ટ અને ખતરનાક બન્યા છે, અને 2FA એક શક્તિશાળી સુરક્ષા તરીકે કામ કરે છે. જાણો કેટલું આટલું મહત્વપૂર્ણ, કેવી રીતે કામ કરે સાથે સાથે કેવી રીતે એક્ટિવ કરવા વિશે જાણકારી આપી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:02 PM IST
  • સાયબર હુમલાઓ પહેલા કરતાં વધુ સ્માર્ટ અને ખતરનાક બન્યા છે,
  • 2FA એક શક્તિશાળી સુરક્ષા તરીકે કામ કરે છે.
  • જાણો કેટલું આટલું મહત્વપૂર્ણ, કેવી રીતે કરે છે કામ 

Trending Photos

Explainer: ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન (2FA) શું છે? જાણો સરકાર કેમ આ નવી ટેકનોલોજી પર મૂકી રહી ભાર

Two-Factor Authentication (2FA) Meaning: ડિજિટલ દુનિયામાં વધતા સાયબર ખતરાઓ સાથે, હવે ફક્ત પાસવર્ડ પર આધાર રાખવો તમારા એકાઉન્ટને સુરક્ષિત કરવા માટે પૂરતો નથી. આ સમસ્યાનો ઉકેલ ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન છે, જેને 2FA તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ સુરક્ષા પદ્ધતિમાં એપ અથવા વેબસાઇટમાં લોગ ઇન કરવા માટે બે અલગ અલગ ઓળખ સ્વરૂપોની જરૂર પડે છે. 

આનો અર્થ એ છે કે ફક્ત તમારું યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ દાખલ કર્યા પછી પણ, તમારે બીજું પગલું પૂર્ણ કરવું પડશે. આ ટેકનોલોજી ચકાસે છે કે એકાઉન્ટને એક્સેસ કરનાર વ્યક્તિ તે જ છે જે તેઓ હોવાનો દાવો કરે છે. આ હેકર્સ માટે કોઈના એકાઉન્ટને હેક કરવાનું વધુ મુશ્કેલ બનાવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

2FA શા માટે આટલું મહત્વપૂર્ણ છે?

આજકાલ સાયબર હુમલાઓ વધુ સ્માર્ટ અને ખતરનાક બન્યા છે. 2FA એક શક્તિશાળી સુરક્ષા કવચ તરીકે કાર્ય કરે છે. આ સિસ્ટમ પાસવર્ડ પર નિર્ભરતા ઘટાડે છે અને તમારા એકાઉન્ટને વધારાની સુરક્ષા પૂરી પાડે છે. જો કોઈ હેકર તમારો પાસવર્ડ મેળવી લે છે, તો પણ તેઓ તમારા એકાઉન્ટને સરળતાથી એક્સેસ કરી શકતા નથી કારણ કે તેમને બીજું વેરિફિકેશન સ્ટેપ પૂર્ણ કરવું પડશે. આ ટેકનોલોજી ખાસ કરીને ફિશિંગ જેવા હુમલાઓને રોકવામાં મદદરૂપ છે.

ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?

જ્યારે કોઈ યુઝર વેબસાઇટ અથવા એપ્લિકેશનમાં લોગ ઇન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે તેઓ પહેલા તેમની મૂળભૂત માહિતી, જેમ કે યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ દાખલ કરે છે. ત્યારબાદ સિસ્ટમ માહિતીની શુદ્ધતા ચકાસે છે. પહેલું પગલું પૂર્ણ થયા પછી, વપરાશકર્તાને પ્રમાણીકરણનો બીજો ભાગ પૂછવામાં આવે છે.

આ સામાન્ય રીતે તેમના મોબાઇલ ફોન પર મોકલવામાં આવતો એક વખતનો પાસકોડ (OTP) હોય છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, આ કોડ પ્રમાણકર્તા એપ્લિકેશન અથવા સુરક્ષા ઉપકરણ દ્વારા પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જ્યારે વપરાશકર્તા આ કોડને યોગ્ય રીતે દાખલ કરે છે ત્યારે જ તેઓ એકાઉન્ટમાં પ્રવેશ મેળવે છે. આમ, ચકાસણીના બે અલગ-અલગ લેવલ પૂર્ણ થયા પછી જ લોગિન સફળ થાય છે.

2FA કેવી રીતે એક્ટિવ કરવું?

દરેક વેબસાઇટ અથવા એપ્લિકેશન આ સુવિધા પ્રદાન કરતી નથી, પરંતુ જ્યાં પણ તે ઉપલબ્ધ હોય, તે સક્ષમ હોવી જોઈએ. પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતે એકદમ સરળ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, LinkedIn જેવા પ્લેટફોર્મ પર, તમે તેને સાઇન-ઇન અને સુરક્ષા હેઠળ સેટિંગ્સ વિભાગમાં સક્ષમ કરી શકો છો. પ્લેટફોર્મ પર પગલાં થોડા અલગ હોઈ શકે છે, પરંતુ પ્રક્રિયા મોટાભાગે સમાન રહે છે.

સરકાર આ ટેકનોલોજી પર શા માટે ભાર મૂકી રહી છે?

ભારતમાં ડિજિટલ છેતરપિંડીના કેસોની ઝડપથી વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકાર અને નિયમનકારી સંસ્થાઓ હવે સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક અને અન્ય એજન્સીઓ સતત વપરાશકર્તાઓને 2FA અપનાવવાની સલાહ આપી રહી છે. આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે પાસવર્ડ આધારિત સુરક્ષા નબળી સાબિત થઈ રહી છે. 

હેકર્સ ફિશિંગ, ડેટા ચોરી અને અન્ય પદ્ધતિઓ દ્વારા પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો કે, 2FA તેમના માટે એકાઉન્ટ્સ એક્સેસ કરવાનું અત્યંત મુશ્કેલ બનાવે છે. સરકાર ઇચ્છે છે કે આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ બેંકિંગ, ડિજિટલ પેમેન્ટ અને અન્ય આવશ્યક સેવાઓમાં વ્યાપકપણે થાય જેથી સામાન્ય લોકોના પૈસા અને ડેટાની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત થાય.

2FAના ફાયદા શું છે?

આ ટેકનોલોજી વપરાશકર્તાઓને વધારાની સુરક્ષા પૂરી પાડે છે અને એકાઉન્ટ હેકિંગનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે. જો કોઈનો પાસવર્ડ લીક થઈ જાય તો પણ, વધારાની ચકાસણી વિના લોગિન અશક્ય છે. વધુમાં, તે ફિશિંગ અને ઓનલાઈન છેતરપિંડી જેવા જોખમો સામે રક્ષણ આપવામાં મદદ કરે છે. આ જ કારણ છે કે મોટાભાગની બેંકિંગ એપ્સ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ આજકાલ આ સુવિધાને ફરજિયાત બનાવી રહ્યા છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Two-factor AuthenticationWhat is Two-Factor Authenticationtwo factor authentication2FAwhat is two factor authentication2FA meaningOnline Securityaccount protectionmulti factor authenticationMFA vs 2FAOTP authenticationauthentication methodscyber security basicssecure loginpassword securityDigital Safetyidentity verificationGujarati NewsTech News

Trending news