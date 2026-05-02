શું તમારા ફોનમાં પણ અચાનક વાગવા લાગ્યું સાયરન ? સરકારે બધાને મોકલ્યો ખાસ મેસેજ, જાણો શું છે કારણ
શનિવારે સવારે 11:42 વાગ્યે ભારતમાં મોટાભાગના સ્માર્ટફોન અચાનક રણકવા લાગ્યા. સ્ક્રીન પર એક મેસેજ હતો, જેમાં એક એલર્ટનો મેસેજ સંભળાયો. જે સરકારી એજન્સી દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ મેસેજ ટેસ્ટિંગનો ભાગ છે, જે ભારત સરકારને તેના નાગરિકોને તાત્કાલિક એલર્ટ મેસેજ મોકલવા માટે છે. ઇઝરાયલમાં પણ આવી જ સિસ્ટમનો ઉપયોગ થાય છે.
- ભારતમાં મોટાભાગના સ્માર્ટફોન અચાનક રણકવા લાગ્યા
- સરકારે બધાને મોકલ્યો ખાસ મેસેજ
- દેશમાં આપત્તિ સંચાર સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ
શનિવારે સવારે 11:42 વાગ્યાની આસપાસ ભારતમાં મોટાભાગના સ્માર્ટફોન અચાનક રણકવા લાગ્યા. ડિવાઈસ પર અચાનક SOS એલર્ટનો અવાજ વાગવા લાગ્યો, સાથે ફ્લેશિંગ મેસેજ પણ સંભળાયો. આ એલર્ટનો અવાજ સાંભળીને ઘણા લોકો ચોંકી ગયા હતા. આ મેસેજ હિન્દી અને અંગ્રેજી બંને ભાષામાં સ્ક્રીન પર દેખાયો હતો. તેમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભારતે સ્વદેશી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને સેલ બ્રોડકાસ્ટ સેવા શરૂ કરી છે.
આપત્તિ વખતે લોકોને તરત એલર્ટ કરવા માટે સ્વદેશી 'સેલ બ્રોડકાસ્ટ સિસ્ટમ' પર ટેસ્ટિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ ટેસ્ટિંગના કારમે લોકોના મોબાઇલ ફોન પર અંગ્રેજી, હિન્દી તેમજ વિવિધ પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં આ મેસેજ મળ્યા હતા. આ ટેસ્ટિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન લોકોને કહેવામાં આવ્યું કે તમારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી.
દેશમાં આપત્તિ સંચાર સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ
સંચાર મંત્રાલય હેઠળનો દૂરસંચાર વિભાગ (DoT) ભારત સરકારના રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ (NDMA) સાથે સહયોગથી દેશભરમાં મોબાઇલ-આધારિત આપત્તિ સંચાર સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. આ પહેલ દ્વારા ભારત સરકારનો ઉદ્દેશ્ય નાગરિકોને સમયસર મહત્વપૂર્ણ માહિતી પહોંચાડવાનો છે.
એલર્ટ સિસ્ટમ SACHET એક્ટિવ
NDMAએ એલર્ટ સિસ્ટમ (SACHET) સફળતાપૂર્વક એક્ટિવ કરી છે. આ સિસ્ટમ સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટેલિમેટિક્સ (C-DOT) ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગના પ્રીમિયર સંશોધન અને વિકાસ કેન્દ્ર દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી. આ સિસ્ટમનું આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અધિકારીઓ દ્વારા મોટાપાયે પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. આ એલર્ટ સિસ્ટમની મદદથી કુદરતી આફતો, હવામાન એલર્ટ અને ચક્રવાતી ઘટનાઓ દરમિયાન 19થી વધુ ભારતીય ભાષાઓમાં 134 અબજથી વધુ SMS એલર્ટ મોકલી શકાય છે.
સેલ બ્રોડકાસ્ટ-આધારિત પબ્લિક ઇમરજન્સી એલર્ટ સિસ્ટમના સ્વદેશી વિકાસ અને અમલીકરણની જવાબદારી C-DOTને સોંપવામાં આવી છે.
ઇઝરાયલ પણ આ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરે છે
ઇઝરાયલ આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ તેના નાગરિકોને આવનારા મિસાઇલો, ડ્રોન અથવા રોકેટ વિશે એલર્ટ મોકલવા માટે કરે છે, જેનાથી તેઓ સમયસર બંકરોમાં આશ્રય લઈ શકે છે.
મોબાઇલ યુઝર્સ પાસે આ એલર્ટને ચાલુ અથવા બંધ કરવાનો વિકલ્પ છે. આમ કરવા માટે તેઓએ તેમના મોબાઇલના સેટિંગ્સમાં જવું પડશે. ત્યાંથી તેઓ એલર્ટને ઓન અથવા ઓફ કરી શકે છે.
