Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

Payal Gaming Private Video: પાયલ ગેમિંગનો 1.20 મિનિટનો MMS વીડિયો લીક થયો? સોશિયલ મીડિયામાં હંગામો

Payal Gaming MMS Viral: સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ પણ વીડિયો ફટાક દઈને વાયરલ થઈ જતો હોય છે. આજકાલ એઆઈના જમાનામાં સંભાળીને પણ રહેવું પડે. દાવો થઈ રહ્યો છે કે ફેમસ યૂટ્યુબર પાયલ ગેમિંગનો એક વીડિયો લીક થયો છે. ફેન્સની ચિંતા વચ્ચે જાણો શું છે મામલો

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 17, 2025, 11:17 AM IST

Trending Photos

Payal Gaming Private Video: પાયલ ગેમિંગનો 1.20 મિનિટનો MMS વીડિયો લીક થયો? સોશિયલ મીડિયામાં હંગામો

સોશિયલ મીડિયા પર હાલના દિવસોમાં  Payal Gaming MMS Viral અંગે ખુબ ચર્ચા ચાલી રહી છે. જાણીતી ભારતીય ગેમર અને યૂટ્યુબર પાયલ ધારે જેને લોકો પાયલ ગેમિંગના નામથી પણ ઓળખે છે તે હાલ એક ડિજિટલ વિવાદનું કેન્દ્ર બની છે. સોશિયલ મીડિયા પર પાયલ ગેમિંગના નામ સાથે સંકળાયેલો એક પ્રાઈવેટ વીડિયો વાયરલ થવાનો દાવો થઈ રહ્યો છે. વોટ્સએપ, ઈન્સ્ટાગ્રામ અને એટલે સુધી કે એક્સ ઉપર પણ લોકો MMS વીડિયો ક્લિપ અંગે ભાત ભાતના દાવા કરી રહ્યા છે જેનાથી ફેન્સ વચ્ચે કન્ફ્યૂઝન અને ચિંતાનો માહોલ બન્યો છે. 

આવામાં સૌથી મોટો સવાલ એ આવે છે કે શું ખરેખર પાયલ ગેમિંગનો કોઈ MMS કે પ્રાઈવેટ વીડિયો લીક થયો છે કે પછી આ કોઈ અફવા છે?આજે આ આર્ટિકલમાં અમે તમને જણાવીશું કે આ દાવાઓ પાછળ શું સચ્ચાઈ છે આ સાથે એ પણ જાણો વીડિયોનું અસલ સ્ટેટસ અને પાયલ ગેમિંગ સંલગ્ન સમગ્ર હકીકત. 

Add Zee News as a Preferred Source

તમારી જાણકારી માટે જણાવીએ કે સોશિયલ મીડિયા પર 'Payal Gaming Dubai MMS Leak Video' નો દાવો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. દાવો થઈ રહ્યો છે કે 25 વર્ષની ફેમસ પાયલ ધરેનો દુબઈથી 1 મિનિટ 20 સેકન્ડનો અશ્લીલ વીડિયો વાયરલ થયો છે. સ્ક્રીનશોટ્સ, થંબનેલ્સ અને લિંક્સ શેર થઈ રહ્યા છે પરંતુ ફેક્ટ ચેકમાં આ બધુ સંપૂર્ણ ફેક નીકળ્યું છે. ટેક્નિકલ જાણકારોએ પણ આ દાવાને સંપૂર્ણ રીતે ફગાવતા તેને AI ડીપફેક ગણાવ્યો છે. 

ફેન્સે મોરચો માંડ્યો
જેવો આ વીડિયો ઈન્ટરનેટ પર વાયરલ થયોકે પાયલના ફેન્સે તેના વિરુદ્ધ અભિયાન છેડ્યું છે અને બચાવમાં આવી ગયા. ફેન્સનું કહેવું છે કે વીડિયોમાં જોવા મળી રહેલી મહિલા પાયલ નથી અને લોકો કોઈ પણ નક્કર પુરાવા વગર અંદાજો લગાવી રહ્યા છે. ફેન્સના જણાવ્યાં મુજબ વીડિયોમાં જોવા મળી રહેલી મહિલા પાયલ ગેમિંગ નથી પરંતુ આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ એટલે કે AIની મદદથી તેના ચહેરાનો આકાર અપાયો છે. ફેન્સે લોકોને અપીલ કરી છે કે કોઈ પણ પુષ્ટિ વગર કોઈની પણ પર્સનલ લાઈફ પર ટિપ્પણી ન કરો. હાલ પાયલ ગેમિંગ તરફથી આ મામલે કોઈ અધિકૃત નિવેદન આવ્યું નથી. હાલ તે દુબઈમાં છે. 

વીડિયોને લઈને લોકો લખી રહ્યા છે કે 

— सोन पापड़ी (@BEPOSITIVE37583) December 16, 2025

— Charle (@Desi14129158147) December 16, 2025

વ્યૂઝ અને ઈમ્પ્રેશન માટે  કોઈની છબી ખરાબ કરવી એ ખોટું છે. આ સંપૂર્ણ રીતે ફેક AI જનરેટેડ વીડિયો છે. 

ડિજિટલ સુરક્ષા અંગે ચેતવણી
ટેક એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યાં મુજબ આ વીડિયો ડીપ ફેક સ્કેમ અને ડિજિટલ ફ્રોડનો એક ભાગ હોઈ શકે છે. છેલ્લા કેટલાક સમયમાં આવા અનેક મામલા સામે આવ્યા છે. જ્યાં ફેમસ લોકોના ચહેરાનો ઉપયોગ કરીને આ પ્રકારના MMS વીડિયો બનાવવામાં આવ્યા છે. 

તમારા માટે આ જોખમ!
અત્રે જણાવવાનું કે મોટાભાગે આવા વીડિયોની લિંક માલવેર કે ફિશિંગ સાઈટ્સ સાથે પણ જોડાયેલી હોય છે. જેના પર તમે ભૂલેચૂકે ક્લિક કરો તો યૂઝર્સનો ડેટા જોખમાય છે. હાલમાં જ કન્ટેન્ટ ક્રિએટર સ્વીટ જન્નતના નામ ઉપર પણ આ પ્રકારનો ફેક વીડિયો વાયરલ થયો હતો જેને બાદમાં તેણે ફગાવ્યો હતો. 

કોણ છે પાયલ ગેમિંગ
પાયલ ધારે ભારતની જાણીતી ગેમિંગ ઈન્ફ્લૂઅન્સર્સમાંથી એક છે. પાયલને યૂટ્યુબ પર 4.5 મિલિયનથી વધુ લોકો સબસ્ક્રાઈબ કરી છે અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર 4.2 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે. પાયલ ઈ સ્પોર્ટ્સ જગતનું મોટું નામ છે અને ફરાહ ખાન તથા સામંથી રૂથ પ્રભુ જેવા બોલીવુડ સિતારા સાથે પણ કામ કરી ચૂકી છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Payal gamingMMS LEAKviral video 

Trending news