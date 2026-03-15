લોકોના ખિસ્સા પર વધુ એક માર ! 1 એપ્રિલથી મોંઘું થશે ફાસ્ટેગનું રિચાર્જ, હાઈવે પર ફરવું થશે મોંઘું
NHAI Increases FASTag Fee: માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલયના જણાવ્યા મુજબ આ વધારો 1 એપ્રિલથી લાગુ કરવામાં આવશે. ખાનગી વાહન ચાલકોમાં તેની લોકપ્રિયતા પણ વધી રહી છે. આ વધારાને કારણે લોકોને 1લી તારીખ પર વધારાની ચુકવણી કરવી પડશે, જો કે કોઈ 1લી તારીખ પહેલા રિન્યુ કરાવે છે તો તેને જૂની કિંમતે મળી જશે.
NHAI Increases FASTag Fee: નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) એ FASTag વાર્ષિક પાસની ફીમાં વધારો કર્યો છે. 1 એપ્રિલ, 2026થી અમલમાં આવતા, વાર્ષિક પાસની કિંમત 3,075 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. NHAIએ જૂન 2025માં FASTag વાર્ષિક પાસની જાહેરાત કરી હતી. તે એક પ્રીપેડ ટોલ પ્લાન છે જે ખાસ કરીને કાર, જીપ અને વાન જેવા બિન-વાણિજ્યિક ખાનગી વાહનો માટે બનાવવામાં આવ્યો છે.
નવો ભાવ નક્કી
આ વાર્ષિક પાસ 15 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે, તેની કિંમત 3,000 રૂપિયા હતી. તેમાં 200 ટોલ ક્રોસિંગ અથવા એક વર્ષની મુસાફરી, જે પહેલા હોય તે આવરી લેવામાં આવતી હતી. નવા સુધારેલા દરે હવે કિંમત વધારીને 3,075 રૂપિયા કરી દીધી છે. રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઇવે મંત્રાલયે એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે આ સુધારો રાષ્ટ્રીય હાઇવે ફી (દર નક્કી કરવા અને વસૂલાત) નિયમો, 2008ની જોગવાઈઓ અનુસાર કરવામાં આવ્યો છે.
મંત્રાલય અનુસાર, હાલમાં 56 લાખથી વધુ વપરાશકર્તાઓ FASTag વાર્ષિક પાસનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, અને ખાનગી વાહન માલિકોમાં તેની લોકપ્રિયતા સતત વધી રહી છે. સુધારેલા દરો એવા બિન-વાણિજ્યિક વાહનો પર લાગુ થશે જેઓ માન્ય FASTags ધરાવે છે અને રાષ્ટ્રીય હાઇવે અને એક્સપ્રેસવે પર આશરે 1,150 ટોલ પ્લાઝા પર વાર્ષિક પાસ સુવિધા મેળવવા માંગે છે.
- FASTag વાર્ષિક પાસ ઓનલાઈન કેવી રીતે ખરીદવો?
FASTag વાર્ષિક પાસ ખરીદવા માટેના સ્ટેપ્સ:
- હાઇવે ટ્રાવેલ એપ્લિકેશન અથવા NHAI/MoRTH વેબસાઇટ પર જાઓ.
- વાહન નંબર અને FASTag ID દાખલ કરીને લોગિન કરો. FASTag એક્ટિવ, યોગ્ય રીતે ઇન્સ્ટોલ કરેલ અને વાહન સાથે લિંક કરેલ હોવું જોઈએ.
- આગળ, UPI, ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેંકિંગ દ્વારા 3,000 રૂપિયા (1 એપ્રિલ, 2026થી 3,075 રૂપિયા) ચૂકવો.
- ચુકવણી કર્યા પછી, પાસ તમારા હાલના FASTag સાથે લિંક થઈ જશે, અને તમને એક એક્ટિવેશન SMS મળશે.
- આ વાર્ષિક પાસ ચુકવણીના લગભગ બે કલાકની અંદર તમારા વાહનના FASTag પર એક્ટિવ થઈ જાય છે. તેને હાઇવે ટ્રાવેલ એપ્લિકેશન અથવા NHAI વેબસાઇટ દ્વારા ઍક્સેસ કરી શકાય છે.
