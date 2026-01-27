FASTag યુઝર્સ સાવધાન! 1 ફેબ્રુઆરીથી બદલાઈ રહ્યો છે ટોલ ટેક્સ સાથે જોડાયેલો મોટો નિયમ, હવે ટોલ પર મુશ્કેલી થશે ઓછી
FASTag Rule Change: NHAIએ 1 ફેબ્રુઆરી, 2026થી કાર, જીપ અને વાન માટે FASTags જાહેર કરતી વખતે લાગુ પડતી આ કાર્યવાહી નાબૂદ કરી છે. આ નિર્ણયથી FASTags મેળવવા અને એક્ટિવ કરવામાં વિલંબ ઓછો થશે અને વપરાશકર્તાઓની ફરિયાદો ઓછી થશે તેવી અપેક્ષા છે.
FASTag Rule Change: નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI)એ ભારતમાં FASTag સિસ્ટમને વધુ સરળ બનાવવા માટે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે જાહેરાત કરી છે કે 1 ફેબ્રુઆરી, 2026થી કાર, જીપ અને વાન માટે જાહેર કરાયેલા નવા FASTags પર Know Your Vehicle (KYV) ચકાસણી પ્રક્રિયા લાગુ પડશે નહીં. આ ફેરફારનો હેતુ FASTag જાહેર અને ઉપયોગ દરમિયાન વિલંબ, વારંવાર ડોક્યુમેન્ટની રિક્વેસ્ટની પરેશાની અને યુઝર્સની ફરિયાદોને ઘટાડવાનો છે.
પહેલા, FASTag જાહેર કર્યા પછી વાહન ચકાસણી માટે KYV ચકાસણી જરૂરી હતી. આ પ્રક્રિયામાં ઘણીવાર ડ્રાઇવરોને માન્ય દસ્તાવેજો હોવા છતાં વારંવાર RC દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા, ફોટા મોકલવા અને ટેગને ફરીથી ચકાસવા પડતા હતા. આના કારણે FASTag એક્ટિવ કરવામાંમાં સમય લાગતો હતો અને યુઝર્સ માટે બિનજરૂરી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો.
નવા નિયમો હેઠળ, NHAIએ આ જવાબદારી સંપૂર્ણપણે બેંકોને સોંપી દીધી છે. બેંકો હવે FASTag જાહેર કરતા પહેલા વાહન સંબંધિત બધી માહિતી ચકાસશે. વાહન ચકાસણી VAHAN ડેટાબેઝ દ્વારા કરવામાં આવશે, અને જો માહિતી ઉપલબ્ધ ન હોય, તો નોંધણી પ્રમાણપત્ર (RC)ના આધારે ચકાસણી પૂર્ણ કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે ટેગ એક્ટિવ થયા પછી કોઈ અલગ KYV પ્રક્રિયાની જરૂર રહેશે નહીં.
KYV શું હતું અને તેને શા માટે દૂર કરવામાં આવ્યું?
Know Your Vehicle (KYV)એ FASTag સિસ્ટમમાં એક વધારાનું ચકાસણી સ્ટેપ્સ હતું જે ખાતરી કરતું હતું કે ટેગ સાચા વાહન સાથે સંકળાયેલ છે અને કોઈ ખોટો અથવા ડુપ્લિકેટ ટેગનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો નથી. જો કે, વ્યવહારમાં, આ પ્રક્રિયા ઘણીવાર વિલંબ અને તકનીકી સમસ્યાઓનું કારણ બને છે, જેના કારણે NHAIએ તેને દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
નવા નિયમોમાં શું બદલાવ આવ્યો છે?
1 ફેબ્રુઆરી, 2026 પછી નવી કાર FASTags પર KYV ફરજિયાત રહેશે નહીં. ટેગ જાહેર કરતા પહેલા તમામ જરૂરી તપાસ પૂર્ણ કરવામાં આવશે. પહેલા જાહેર કરાયેલ FASTag ધારકોને પણ નિયમિત KYV ચકાસણીમાંથી પસાર થવાની જરૂર રહેશે નહીં. ખોટા વાહન સાથે ટેગ લિંક હોવા, દુરુપયોગ, છૂટા ટેગ અથવા ખોટી રીતે જાહેર કરાયેલા FASTags જેવી ચોક્કસ ફરિયાદો ઉદ્ભવતા કિસ્સાઓમાં જ ફરી તપાસ કરવામાં આવશે.
સામાન્ય ડ્રાઇવરો કયા ફાયદાની અપેક્ષા રાખશે?
નવા નિયમો FASTags ખરીદવા અને ઉપયોગ કરવાની પ્રક્રિયાને પહેલા કરતા વધુ ઝડપી અને સરળ બનાવશે. ટેગ પ્રાપ્ત થયા પછી હવે તેનો ઉપયોગ કરી શકાશે. વારંવાર ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાની કે બેંક કે ગ્રાહક સંભાળની મુલાકાત લેવાની જરૂર રહેશે નહીં. વધારાની તપાસ ફક્ત ફરિયાદ આધારિત કેસોમાં જ કરવામાં આવશે, જેનાથી બિનજરૂરી મુશ્કેલીઓ ઓછી થશે.
