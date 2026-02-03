AC ખરીદવા માટે ફેબ્રુઆરી સૌથી બેસ્ટ! ગરમી પહેલા મોટી બ્રાન્ડ્સ આપી રહી છે બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ
જેમ-જેમ ગરમી વધે છે, AC ની ડિમાન્ડ વધવા લાગે છે અને ઈન્સ્ટોલેશન માટે પ્રતીક્ષા કરવી પડે છે. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે ફેબ્રુઆરીમાં ac ખરીદવી સૌથી સમજદારીભર્યો નિર્ણય સાબિત થઈ શકે છે. આ મહિને ઓફ-સીઝન ડિસ્કાઉન્ટને કારણે સારા મોડલ ઓછા ભાવમાં મળી જાય છે.
હજુ ઉનાળો શરૂ થવામાં થોડો સમય બાકી છે, પરંતુ જો તમે એસી (AC) ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો વિલંબ કરવો તમારા ખિસ્સા પર ભારે પડી શકે છે. માર્ચ-એપ્રિલમાં ભીડ પહેલા ફેબ્રુઆરીમાં શાનદાર તક છે, જ્યાં એસી બ્રાન્ડ્સ ભારે ડિસ્કાઉન્ટ, બેંક ઓફર અને એક્સચેન્જ ડીલ્સની સાથે ગ્રાહકોને આકર્ષે છે.
પરિણામ?
- 10થી 25 ટકાની સીધી બચત
- સારા મોડલની પસંદગીની તક
- ફટાફટ ઈન્સ્ટોલેશન
- ઘણીવાર 5-Star AC સસ્તામાં.
ફેબ્રુઆરીમાં એસીની ખરીદીને એક્સપર્ટ સ્માર્ટ મૂવ માને છે. કારણ કે આ ઓફ-સીઝન હોય છે. ફેબ્રુઆરીને AC ઈન્ડસ્ટ્રીની ઓફ સીઝન માનવામાં આવે છે. ઓછી માંગ અને સ્ટોક ભરેલો હોય છે. તેવામાં બ્રાન્ડ્સ અને ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ સેલ પુશ કરે છે.
પરિણામઃ જે એસી એપ્રિલ-મેમાં મોંઘુ મળશે, ફેબ્રુઆરીમાં સસ્તું મળશે.
ફેબ્રુઆરીમાં એસી પર કેટલી બચત થઈ શકે છે?
- 10% થી 25% સુધી કિંમતમાં ઘટાડો
- બેંક કાર્ડ ડિસ્કાઉન્ટ
- નો-કોસ્ટ EMI
- એક્સચેન્જ બોનસ
- કેશબેક ઓફર્સ
એપ્રિલ મેમાં આ ઓફર્સ ખતમ થઈ જાય છે કે લિમિટેડ રહી જાય છે.
ફેબ્રુઆરી vs એપ્રિલ– AC ખરીદીનો તફાવત
|ફેક્ટર
|ફેબ્રુઆરી
|એપ્રિલ-મે
|ડિમાન્ડ
|ઓછી
|ખુબ વધુ
|ડિસ્કાઉન્ટ
|વધુ
|ઓછું
|મોડલ અવેબિલિટી
|ફુલ રેન્જ
|સીમિત
|ફિટિંગ વેઇટિંગ
|24-48 કલાક
|3–7 દિવસ
|કિંમત
|ઓછી
|
વધુ
શું ફેબ્રુઆરીમાં ખરેખર સારા મોડલ્સ મળી જાય છે?
જવાબ છે, હા, પરંતુ વિકલ્પ વધુ મળે છે.
- 1 ટનથી 2 ટન સુધી બધી કેટેગરી.
- 3-Star થી 5-Star સુધી સ્ટોકમાં.
- અલગ-અલગ ડિઝાઇન અને ફીચર્સ
- પોપુલર મોડલ આઉટ-ઓફ સ્ટોક થતાં નથી
- ગરમી આવતા જ સારા મોડલ સૌથી પહેલા ગાયબ થઈ જાય છે.
જલ્દી ઈન્સ્ટોલેશન
- કારણ કે ઈન્સ્ટોલેશન ટીમ પર દબાવ ઓછો હોય છે.
- દરરોજ 50–60 AC લગાવવાની મજબૂરી નહીં.
- સારો ટાઇમ સ્લોટ અને ક્વોલિટી ઈન્સ્ટોલેશન
- ગરમીમાં ઘણીવાર એસી તો આવી જાય છે પરંતુ ઈન્સ્ટોલેશનમાં વિલંબ થઈ શકે છે.
નવા મોડલ્સના લોન્ચિંગ પહેલા તમને કઈ રીતે ફાયદો થાય છે?
ઘણીવાર ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં કંપનીઓ નવી AC સિરીઝ લોન્ચ કરે છે. જૂના મોડલ્સ પર ક્લીયરન્સ ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. જે તમને ડબલ ફાયદો આપે છે અને જૂના મોડલ ઓછી કિંમતમાં મળી જાય છે.
Amazon–Flipkart પર પોપુલર AC Brands: ફેબ્રુઆરી ડિસ્કાઉન્ટ ટ્રેન્ડ
માર્કેટ ટ્રેન્ડ અને પ્લેટફોર્મ લિસ્ટિંગના આધાર પર અંદાજિત રેન્જ
|AC Brand
|Amazon Discount
|Flipkart Discount
|LG
|12% – 22%
|10% – 20%
|Samsung
|15% – 25%
|14% – 23%
|Voltas
|18% – 28%
|15% – 26%
|Blue Star
|12% – 20%
|10% – 18%
|Daikin
|10% – 18%
|8% – 15%
|Lloyd
|20% – 30%
|18% – 28%
બેંક ઓફર જોડવા પર કુલ બચત વધી જાય છે.
શું ફેબ્રુઆરીમાં 5-Star AC ની ખરીદી સમજદારી છે?
- હા, અને કારણ સ્પષ્ટ છે
- 5-Star AC સામાન્ય રીતે મોંઘા હોય છે.
- ઓફ સીઝનમાં તેના પર વધુ સસ્તા મળે છે
- વીજળી બીલમાં લાંબા ગાળાની બચત
તમારા માટે શું છે ખાસ?
જો તમે એસી ખરીદવા ઈચ્છો છો તો ઘણા ફાયદા મળશે.
ફેબ્રુઆરીમાં ખરીદી સીધી 10–25% બચત
વધુ વિકલ્પ, સ્ટોકની ચિંતા નહીં
જલ્દી અને સારૂ ઈન્સ્ટોલેશન
ગરમી શરૂ થતાં પહેલા સેટઅપ તૈયાર
માર્ચ-એપ્રિલમાં મોંઘવારીથી બચાવ
સીધા શબ્દોમાં કહીએ તો અત્યારે ખરીદશો તો સ્માર્ટ અને બાદમાં ખરીદશો તો મજબૂરી. કારણ કે જેમ-જેમ તાપમાન વધશે, એસીની માંગ વધશે, ડિસ્કાઉન્ટ ઘટશે. એટલે કે એસીની ફેબ્રુઆરીમાં ખરીદી ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
