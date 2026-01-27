Prev
ચપટી વગાડતા જ મળી જશે ખોવાયેલું વોલેટ અને ચાવી! Appleનું નવું AirTag ભારતમાં લોન્ચ, હવે વધુ દૂરથી આપશે સિગ્નલ

Apple AirTag Generation 2: એપલે એરટેગની નવી જનરેશન 2 ભારતમાં લોન્ચ કરી દીધી છે. લાંબી બ્લૂટૂથ રેન્જ, 50% વધુ લાઉડ સ્પીકર અને નવી અલ્ટ્રા વાઇડબેન્ડ ચિપ સાથે, હવે તમારી ચાવીઓ અથવા વૉલેટ શોધવાનું કામ પહેલા કરતાં વધુ સરળ બની જશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:55 AM IST

Apple AirTag Generation 2: એપલે ભારતમાં એરટેગનું નવું વર્ઝન લોન્ચ કર્યું છે. એપલ એરટેગ જનરેશન 2 હવે વધુ શક્તિશાળી છે, જેમાં લાંબી બ્લૂટૂથ રેન્જ, લાઉડર સ્પીકર અને નવી અલ્ટ્રા વાઇડબેન્ડ ચિપ છે. કંપનીનો દાવો છે કે યૂઝર્સ હવે તેમની આવશ્યક વસ્તુઓ પહેલા કરતાં વધુ સરળતાથી અને ઝડપથી શોધી શકશે.

ભારતમાં એપલ એરટેગ જનરેશન 2 લોન્ચ
એપલે ભારતીય બજારમાં એરટેગ જનરેશન 2 સત્તાવાર રીતે લોન્ચ કર્યું છે. આ નવું એરટેગ એવા યૂઝર્સ માટે બનાવવામાં આવ્યું છે જેઓ ઘણીવાર તેમની ચાવીઓ, વોલેટ અથવા અન્ય મહત્વપૂર્ણ વસ્તુઓ ભૂલી જાય છે. સુધારેલ પ્રિસિઝન ફાઇન્ડિંગ અને નવા સાઉન્ડ ચાઇમ સાથે, આ ટ્રેકર હવે છુપાયેલી વસ્તુઓ શોધવાનું વધુ સરળ બનાવે છે.

નવી અલ્ટ્રા વાઇડબેન્ડ ચિપની તાકાત
નવા AirTagમાં બીજી જનરેશનની અલ્ટ્રા વાઇડબેન્ડ ચિપ આપવામાં આવી છે. આ જ ચિપ આઇફોન 17 સિરીઝ, આઇફોન એર, એપલ વોચ અલ્ટ્રા 3 અને એપલ વોચ સિરીઝ 11 માં પણ છે. આ ચિપની મદદથી પ્રિસિઝન ફાઇન્ડિંગ ફીચરને પહેલા કરતા વધુ સચોટ બનાવે છે, જેનાથી યૂઝર્સ 50 ટકા દૂરથી ખોવાયેલી વસ્તુઓ શોધી શકે છે.

Bluetooth રેન્જ અને સ્પીકરમાં મોટું અપગ્રેડ
એપલ એરટેગ જનરેશન 2 માં અપગ્રેડેડ બ્લૂટૂથ ચિપ આપવામાં આવી છે, જે વસ્તુઓને વધુ દૂરથી સ્થિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. વધુમાં, નવું એરટેગ પહેલા કરતા 50 ટકા વધુ જોરદાર છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, યૂઝર્સ હવે પોતાના એરટેગનો અવાજ બમણી રેન્જથી સાંભળી શકે છે.

Apple Watchથી પણ મળશે Precision Finding સપોર્ટ
પ્રથમ વખત એરટેગમાં એપલ વોચ તરફથી પ્રિસિઝન ફાઇન્ડિંગ સપોર્ટ પણ આપવામાં આવ્યો છે. Apple Watch Series 9 કે તેથી વધુ અને એપલ વોચ અલ્ટ્રા 2 કે તેથી વધુ પછીના વર્ઝન ધરાવતા યૂઝર્સ હવે સીધા જ તેમના એરટેગ શોધી શકે છે.

Share Item Location ફીચરનો ફાયદા
નવું એરટેગ iOS ના Share Item Location ફીચર સાથે સંપૂર્ણપણે કામ કરે છે. આ ફીચર યૂઝર્સને તેમની ખોવાયેલી વસ્તુઓનું સ્થાન અસ્થાયી રૂપે અને સુરક્ષિત રીતે વિશ્વસનીય થર્ડ પાટી, જેમ કે એરલાઇન્સ સાથે શેર કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેનાથી વિલંબિત અથવા ખોવાયેલા સામાન શોધવાનું સરળ બને છે.

iPhone અને iPad ની જરૂરી શરતો
Apple AirTag Generation 2 નો ઉપયોગ કરવા માટે, તમારે iOS 26 કે પછીના વર્ઝન પર ચાલતો iPhone અથવા iPadOS 26 કે પછીના વર્ઝન પર ચાલતો iPad ની જરૂર પડશે. તમારી પાસે Apple એકાઉન્ટ પણ હોવું જોઈએ અને iCloud માં Find My ફીચર હોવું જોઈએ.

કેટલી છે કિંમત અને શું છે ઉપલબ્ધતા?
નવું એરટેગ apple.com અને એપલ સ્ટોર એપ પર ઓર્ડર માટે ઉપલબ્ધ છે. તે ટૂંક સમયમાં એપલ સ્ટોર્સ અને એપલ ઓથોરાઇઝ્ડ રિસેલર્સ પર ઉપલબ્ધ થશે. એક એરટેગનું સિંગલ પેક 3,790 માં ઉપલબ્ધ છે, અને ચારનો પેક ₹12,900 માં ઉપલબ્ધ છે.

પર્સનલાઈઝ્ડ એન્ગ્રેવિંગનું ઓપ્શન
ચેકઆઉટ દરમિયાન ગ્રાહકો તેમના એરટેગ પર ફી પર્સનલાઈઝ્ડ એન્ગ્રેવિંગ પણ કરાવી શકે છે. એપલની ફાઈનવોવન કી રીંગ ફોક્સ ઓરેન્જ, મિડનાઈટ પર્પલ, નેવી, મોસ અને કાળા રંગમાં ઉપલબ્ધ છે અને તેની કિંમત 3,900 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે.
 

