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નવી Bajaj Pulsarની પહેલી ઝલક આવી સામે! લોન્ચ પહેલા ટીઝર જાહેર, આ દિવસે એન્ટ્રી કરશે ધાંસૂ બાઇક

New Bajaj Pulsar: Bajajની નવી Pulsarની પહેલી ઝલક સામે આવી છે. કંપનીએ ઓફિશિયલ ટીઝર જાહેર કર્યું છે. આવો જાણીએ કે, આ નવી બાઇકમાં શું મોટા બદલાવ જોવા મળી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 31, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:11 PM IST
નવી Bajaj Pulsarની પહેલી ઝલક આવી સામે! લોન્ચ પહેલા ટીઝર જાહેર, આ દિવસે એન્ટ્રી કરશે ધાંસૂ બાઇક

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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