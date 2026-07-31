/નવી Bajaj Pulsarની પહેલી ઝલક આવી સામે! લોન્ચ પહેલા ટીઝર જાહેર, આ દિવસે એન્ટ્રી કરશે ધાંસૂ બાઇક

New Bajaj Pulsar: બજાજે પોતાની નવી Pulsar બાઇકની પહેલી ઓફિશિયલ ઝલક બતાવી દીધી છે. કંપનીએ એક ટીઝર જાહેર કર્યું છે, જેમાં બાઇક સંપૂર્ણપણે કવર કરેલી જોવા મળી રહી છે. જો કે, કંપનીએ હજુ સુધી એ નથી જણાવ્યું કે, આ કયું મોડેલ હશે. પરંતુ ટીઝર અને પહેલા સામે આવેલા ટેસ્ટિંગ મોડેલને જોઈને માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, જલદી જ Pulsar 125 અથવા Pulsar 150નું નવું જનરેશન મોડેલ લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે.
ટીઝરમાં જોવા મળી નવી Pulsarની ઝલક
બજાજે ટીઝરમાં Twist Into An All-New Rush ટેગલાઇનનો ઉપયોગ કર્યો છે. વીડિયોમાં એક મસ્ક્યુલર લુકવાળી બાઇક કવરની નીચે દેખાડવામાં આવી છે. આનાથી સ્પષ્ટ સંકેતો મળી રહ્યા છે કે, કંપની જલદી જ પલ્સર લાઇનઅપમાં નવું મોડેલ લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. જો કે, બાઇકના નામથી હજુ પડદો હટાવવામાં આવ્યો નથી.
Pulsar 125 અથવા Pulsar 150 હોઈ શકે છે નવી બાઇક
ટીઝરમાં બતાવવામાં આવેલી બાઇકની ડિઝાઇન હાલમાં જ ટેસ્ટિંગ દરમિયાન જોવા મળેલા Pulsar ટેસ્ટ મ્યૂલ સાથે ઘણી મળતી આવે છે. ટેસ્ટિંગના સમયે પણ બાઇક સંપૂર્ણપણે કવર કરી છે. પરંતુ તેના ડિઝાઇન એલિમેન્ટ્સને જોઈને માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ આગામી જનરેશન Pulsar 125 અથવા Pulsar 150 હોઈ શકે છે.
કંપની લોન્ચ કરશે 10 નવી બાઇક
Bajaj Autoએ પોતાની Q1 FY27 અર્નિંગ કોલ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, આવનારા કેટલાક અઠવાડિયામાં કંપની 10 નવી અથવા મોટા અપડેટ સાથે બાઇક લોન્ચ કરશે. આમાં 125 સીસી અને 150 સીસી સેગમેન્ટની બે નવી પલ્સર બાઇક પણ સામેલ હશે.
ડિઝાઇન પહેલાં કરતા વધુ પ્રીમિયમ હોઈ શકે છે
રિપોર્ટ્સ મુજબ નવી પલ્સરની વર્તમાન મસ્ક્યુલર સ્ટાઇલને જાળવી રાખતા તેને વધુ પ્રીમિયમ અને સ્પોર્ટી લુક આપવામાં આવી શકે છે. ટેસ્ટિંગ મોડેલમાં મોટો ફ્રન્ટ કાઉલ, પહોળો ફ્યુઅલ ટેન્ક એરિયા અને નવા બોડી પેનલ્સ જોવા મળી શકે છે.
ફીચર્સમાં મળી શકે છે મોટા અપડેટ
નવી જનરેશન પલ્સર ફીચર્સના મામલામાં પણ પહેલાં કરતા વધુ મોર્ડન હોઈ શકે છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ તેમાં નવું સંપૂર્ણ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર આપવામાં આવી શકે છે. આની સાથે બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી, ટર્ન બાય ટર્ન નેવિગેશન અને કોલ એલર્ટ જેવા ફીચર્સ મળવાની આશા છે.
ઇંજિનમાં વધુ સારું રિફાઇનમેન્ટ મળવાની આશા
નવી પલ્સરના વર્તમાન ઇંજિનને અપડેટ કરીને વધુ સારું રિફાઇનમેન્ટ અને વધુ ફ્યુઅલ એફિશિયન્સી આપવાની કોશિશ કરવામાં આવી શકે છે. કંપની ઇંજિનના નોઇસ, વાઇબ્રેશન અને હાર્શનેસ લેવલને પણ ઓછું કરવા પર કામ કરી રહી છે, જેથી રાઇડિંગ એક્સપિરિયન્સ વધુ સારો બને.