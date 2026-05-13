/શહેરમાં રોજિંદા ઉપયોગ માટે 5 શાનદાર કાર, 34 KM સુધી મળશે માઇલેજ

પેટ્રોલ અને ડીઝલની વધતી કિંમતો વચ્ચે લોકો સીએનજી કાર પસંદ કરી રહ્યાં છે. તેવામાં આજે અમે તમને પાંચ સીએનજી કાર વિશે માહિતી આપીશું, જે દરરોજ ઓફિસે આવવા-જવા માટે સૌથી સારી છે. આ કારમાં શાનદાર માઇલેજની સાથે ઘણા લેટેસ્ટ ફીચર્સ પણ મળશે.
શહેરી વિસ્તારમાં ભારે ટ્રાફિકમાં દરરોજ ઓફિસ આવવા-જવામાં મુશ્કેલી પડે છે અને ખર્ચ પણ વધે છે. આ કારણે શહેરમાં આવવા-જવા માટે CNG કારો એક લોકપ્રિય વિકલ્પ બની રહી છે. મારૂતિ સુઝુકી સેલેરિયો, ટાટા પંચ, હ્યુન્ડઈ એક્સટર અને મારૂતિ સુઝુકી ફ્રોંક્સ જેવી કારો શાનદાર માઇલેજ આપે છે. તેને ચલાવવી સસ્તી છે અને સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ સારી છે. જો તમારે દરરોજ અવર-જવર માટે કારની જરૂર છે તો તમે આ કાર પસંદ કરી શકો છો.
મારૂતિ સુઝુકી સેલેરિયો
મારૂતિ સુઝુકી સેલેરિયો સીએનજી ભારતમાં ઈંધણની બચત કરનારી એક શાનદાર કાર છે, જે પ્રતિ કિલોગ્રામ 33.43 કિલોમીટર સુધીની માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે. તેમાં 1.0 લીટરનું K10C પેટ્રોલ-સીએનજી એન્જિન છે. સુરક્ષા માટે આ નવા મોડલમાં હવે છ એરબેગ, ઈબીડીની સાથે એબીએસ અને હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ સામેલ છે. જો તમે હાઈ વેરિએન્ટ મોડલ લો છો તો તમને સ્માર્ટપ્લે સિસ્ટમ, પુશ-બટન સ્ટાર્ટ-સ્ટોપ અને ઈલેક્ટ્રિકલી એજડસ્ટ થનાર સાઇડ મિરર સુવિધાઓ પણ મળશે. આ કારની કિંમત લગભગ 5.97 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે.
ટાટા પંચ CNG
ટાટા પંચ સીએનજીની ખાસિયત છે કે તેમાં બે સિલિન્ડર લાગેલા છે, જેનો મતલબ છે કે સીએનજી પર ચાલવા છતાં તમને વધુ ટ્રંક સ્પેસ મળે છે. તેનું 1.2 લીટર રેવોટ્રોન એન્જિન લગભગ 26.99 કિમી પ્રતિ કિલોગ્રામની માઇલેજ આપે છે અને તે લુકમાં પણ દમદાર છે. તેમાં એસયુવી જેવી સ્ટાઇલ આવે છે. પંચ પોતાની 5-સ્ટાર ગ્લોબલ એનસીએપી સેફ્ટી રેટિંગ માટે જાણીતી છે, જે તેને તમારા દરરોજના સફર માટે સુરક્ષિત વિકલ્પ બનાવે છે. વોઇસ-કંટ્રોલ સનરૂફ, ટચ લ્ક્રીન અને ઓટોમેટિક ટેમ્પ્રેચર કંટ્રોલ જેવી સુવિધા તમારી યાત્રાને આરામદાયક બનાવે છે. તેની કિંમત લગભગ 6.74 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે.
હ્યુન્ડઈ એક્સટર સીએનજી
હ્યુન્ડઈ એક્સટર સીએનજી ટ્વિન-સિલિન્ડર સેટઅપની સાથે આવે છે. તેમાં 1.2 લીટરનું કાપ્પા એન્જિન લાગેલું છે, જે તમને સ્મૂથ ડ્રાઇવિંગ અને લગભગ 27.1 કિમી પ્રતિ કિલોગ્રામની માઇલેજ આપે છે. નાની હોવાને કારણે તેને ચલાવવી અને પાર્ક કરવી સરળ છે. હ્યુન્ડઈ એક્સટરમાં ઘણા શાનદાર ફીચર્સ આપવામાં આવે છે, જેમ કે છ સ્ટાન્ડર્ડ એરબેગ, ડુઅલ-કેમેરા ડેશકેમ, ઈલેક્ટ્રિક સનરૂફ અને સંપૂર્ણ રીતે ડિજિટલ ડેશબોર્ડ. આ કાર તમે લગભગ 6.99 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) ની કિંમતમાં ખરીદી શકો છો.
મારૂતિ સુઝુકી ફ્રોંક્સ સીએનજી
જો તમે એવી કાર ઈચ્છો છો જો દેખાવમાં દમદાર હોય અને માઇલેજ પણ સારી હોય તો મારૂતિ સુઝુકી ફ્રોંક્સ સીએનજી એક શાનદાર વિકલ્પ છે. તેની સ્પોર્ટી, કૂપે જેવી ડિઝાઇન તેને પ્રીમિયમ લુક આપે છે અને તેનું 1.2 લીટર એન્જિન લગભગ 28.51 કિમી પ્રતિ કિલોગ્રામની એવરેજ આપે છે. ફ્રોંક્સમાં વાયરલેસ એન્ડ્રોયડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, ઈએસપી, હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ અને છ એરબેગ જેવા ફીચર્સ સામેલ છે. આ કાર માત્ર ઓફિસ જવા જ નહીં પરંતુ લાંબી યાત્રા માટે પણ યોગ્ય છે. આ મોડલની કિંમત લગભગ 7.78 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે.