Instagram-Youtube અને Facebookને ભૂલી જાઓ, પૈસાનો વરસાદ કરી રહ્યા છે આ સોશિયલ મીડિયા એપ્સ

ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyInstagram-Youtube અને Facebookને ભૂલી જાઓ, પૈસાનો વરસાદ કરી રહ્યા છે આ સોશિયલ મીડિયા એપ્સ

Earn Money Online: આ એપ ખાસ કરીને ભારતીય ભાષાઓ માટે બનાવવામાં આવી છે. હિન્દી, ભોજપુરી અને તમિલ જેવી વિવિધ ભાષાઓમાં કન્ટેન્ટ બનાવીને, તમે સરળતાથી તમારા પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચી શકો છો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:52 PM IST
Earn Money Online: જ્યારે સોશિયલ મીડિયાનો ઉલ્લેખ થાય છે, ત્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ અને ફેસબુક વારંવાર યાદ આવે છે. પરંતુ સમય બદલાઈ રહ્યો છે. ઘણા નવા પ્લેટફોર્મ ઝડપથી ઉભરી રહ્યા છે, જે ઓછા પ્રયત્નોથી વધુ કમાણી કરવાની તકો પ્રદાન કરે છે. મુખ્ય વાત એ છે કે આ એપ્લિકેશનો પર ઓછી સ્પર્ધા છે, જેના કારણે નવા ક્રિએટર ઝડપથી ઓળખ મેળવી શકે છે.

નવા યુગના પ્લેટફોર્મ શા માટે લોકપ્રિય બની રહ્યા છે?

મોટા પ્લેટફોર્મ હવે ભરાઈ ગયા છે. લાખો ક્રિએટરોમાં અલગ દેખાવાનું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. આ જ કારણ છે કે લોકો નવી એપ્લિકેશનો તરફ વળ્યા છે. આ પ્લેટફોર્મ ક્રિએટરોને આકર્ષવા માટે વધુ સારા પૈસાની ચુકવણી, બોનસ અને પુરસ્કારો ઓફર કરી રહ્યા છે.

શેરચેટ

શેરચેટ ખાસ કરીને ભારતીય ભાષાઓ માટે રચાયેલ છે. તમે હિન્દી, ભોજપુરી અને તમિલ જેવી વિવિધ ભાષાઓમાં કન્ટેન્ટ બનાવીને તમારા યુઝર્સ સુધી સરળતાથી પહોંચી શકો છો. આ પ્લેટફોર્મ ક્રિએટરોને રિવોર્ડ પ્રોગ્રામ્સ અને બ્રાન્ડ પ્રમોશન દ્વારા કમાણી કરવાની તક આપે છે.

ટેલિગ્રામ

ટેલિગ્રામ હવે ફક્ત એક મેસેજિંગ એપ્લિકેશન નથી. આજકાલ, લોકો તેના પર ચેનલો અને ગ્રુપ બનાવી રહ્યા છે, જે હજારો અને લાખો લોકો સુધી પહોંચે છે. તમે પેઇડ સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ, એફિલિએટ માર્કેટિંગ અને પ્રમોશન દ્વારા અહીં સારા પૈસા કમાઈ શકો છો.

સ્નેપચેટ

સ્નેપચેટની સ્પોટલાઇટ સુવિધા ક્રિએટરોને તેમના વાયરલ કન્ટેન્ટ માટે પેમેન્ટ કરે છે. જો તમારા વિડિયો ટ્રેન્ડ કરે છે, તો તમે પ્લેટફોર્મ પરથી સીધા રિવોર્ડ મેળવી શકો છો.

મોજ અને જોશ

ભારતમાં બનેલી આ ટૂંકી વિડિયો એપ્સ ઝડપથી લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે. મોજ અને જોશ પર વિડિયો બનાવીને, ક્રિએટરો બ્રાન્ડ ડીલ્સ, લાઇવ સેશન અને ઇન-એપ રિવોર્ડ દ્વારા પૈસા કમાઈ શકે છે. આ પ્લેટફોર્મ હજુ પણ તેમના ઝડપી વિકાસને કારણે નવા યુઝર્સઓ માટે સારી તક આપે છે.

પૈસા કમાવવા માટે શું જરૂરી છે?

આ નવા પ્લેટફોર્મ પર સફળ થવા માટે, તમારે અનન્ય અને સુસંગત સામગ્રી બનાવવાની જરૂર છે. વલણોને સમજવું, પ્રેક્ષકો સાથે જોડાવું અને યોગ્ય સમયે પોસ્ટ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.

શું અહીં ખરેખર વધુ પૈસા છે?

વાસ્તવિકતા એ છે કે દરેક પ્લેટફોર્મ પર પૈસા કમાવવા શક્ય છે, પરંતુ નવી એપ્સ પર તકો વધુ છે. ઓછી સ્પર્ધાને કારણે, વૃદ્ધિ ઝડપથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. યોગ્ય વ્યૂહરચના સાથે, આ પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ કરતાં પણ વધુ આવક મેળવી શકે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

