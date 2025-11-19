Prev
ભૂલી જશો પેટ્રોલ બાઇક, માત્ર 15 રૂપિયામાં 200 કિલોમીટર દોડી શકે છે આ ઈલેક્ટ્રિક ક્રૂઝર

Electric Bike: કોમાકીએ નવી MX16 Pro ઇલેક્ટ્રિક ક્રુઝર બાઇક લોન્ચ કરી છે. આ બાઇક શક્તિશાળી પ્રદર્શન અને ઓછી રનિંગ કોસ્ટ ધરાવે છે. આ ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની કિંમત શું છે, તે એક જ ચાર્જ પર કેટલી દૂર સુધી મુસાફરી કરી શકે છે અને તેની વિશેષતાઓ શું છે? ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 19, 2025, 12:17 PM IST

Komaki Electric એ ગ્રાહકો માટે એક નવી Electric Cruiser બાઇક લોન્ચ કરી છે. Komaki MX16 Pro નું ન માત્ર પરફોર્મંસ દમદાર છે પરંતુ તે બાઇક ચલાવવાનો ખર્ચ ખૂબ ઓછો છે. આ બાઇક ડુઅલ ટોન અને જેટ બ્લેક બે કલરમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ છે. આ બાઇક તે લોકોને પસંદ આવશે જે લોકો ઓછા રનિંગ કોસ્ટ અને લોન્ગ ટર્મ ડ્યુરેબિલિટી ઈચ્છે છે. આવો જાણીએ કે આ બાઇક માટે તમારે કેટલા પૈસા ખર્ચ કરવા પડશે?

Komaki MX16 Pro Driving Range
હિન્દુસ્તાન ટાઇમ્સના રિપોર્ટ પ્રમાણે 5kW BLDC હબ મોટર અને 4.5kWh ની બેટરીથી લેસ આ ઈલેક્ટ્રિક ક્રૂઝર એક વખત ચાર્જ કરવા પર 160થી 220 કિલોમીટર સુધીની ડ્રાઇવિંગ રેન્જ ઓફર કરે છે. કોમાકીનું કહેવું છે કે તમે 15થી 20 રૂપિયા ખર્ચમાં બાઇક લગભગ 200 કિલોમીટર સુધી ચલાવી શકો છો. તો બીજીતરફ પેટ્રોલ બાઇકને આટલા કિલોમીટર ચાલવા માટે લગભગ 700 રૂપિયાના પેટ્રોલની જરૂર પડે છે. મોટર 6.7hp નો પાવર જનરેટ કરે છે અને આ બાઇકની ટોપ સ્પીડ 80 કિમી પ્રતિ કલાક છે.

Komaki MX16 Pro Price અને ફીચર્સ
સારી બ્રેકિંગ સ્ટેબિલિટી માટે ત્રિપલ ડિસ્ક બ્રેક સિસ્ટમની સાથે ઉતારવામાં આવેલી આ ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની કિંમત 1 લાખ 69 હજાર 999 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. આ બાઇકમાં ફુલ કલર ટીએફટી ડિસ્પ્લે, બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, રિવર્સ એલર્ટ, રીજેનરેટિવ બ્રેકિંગ, ઓટો-રિપેર સ્પિચ અને પાર્ક અસિસ્ટ જેવી સુવિધા મળે છે.

Electric Bikes under 2 Lakh
2 લાખથી ઓછી કિંમતમાં આવતી ઈલેક્ટ્રિક બાઇક્સની વાત કરીએ તો આ રેન્જમાં Ola Roaster X Plus (કિંમત 1,29,999 રૂપિયાથી શરૂ), Revolt RV400 (કિંમત 149950 રૂપિયા), Oben Rorr EZ (4.4kWh) (કિંમત 1,29,999) રૂપિયા જેવી બાઇક્સ મળી જશે. મહત્વનું છે કે આ બધી બાઇક્સની એક્સ-શોરૂમ કિંમત છે, તેમાં કેટલાક વધારાના ચાર્જ સામેલ થશે.
 

