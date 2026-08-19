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ભૂલી જશો ટાટા-મહિન્દ્રાની કાર, Hyundai એ નવી Tucson પરથી ઉઠાવ્યો પડદો, જાણો

Hyundai New Car: હાલમાં ગ્રાહકો બજારમાં TATA અને મહિન્દ્રાએ મોટી અને બોલ્ડ ગાડી ખરીદી રહ્યા છે, SUV ગાડીઓ તરફ ગ્રાહકો આગળ વધી રહ્યા છે. ત્યારે હ્યુન્ડાઇએ માર્કેટમાં નવી ગાડી લોન્ચ કરી છે, હ્યુન્ડાઇએ ટક્સન ગાડી માર્કેટમાં લોન્ચ કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 19, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:18 PM IST
ભૂલી જશો ટાટા-મહિન્દ્રાની કાર, Hyundai એ નવી Tucson પરથી ઉઠાવ્યો પડદો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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