/ભૂલી જશો ટાટા-મહિન્દ્રાની કાર, Hyundai એ નવી Tucson પરથી ઉઠાવ્યો પડદો, જાણો

Hyundai New Car: હ્યુન્ડાઇએ તેની શક્તિશાળી SUV રજૂ કરી છે. અમે હ્યુન્ડાઇ ટક્સન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. આ SUV 2027માં વૈશ્વિક બજારમાં પ્રવેશ કરશે. હાલ માટે, કંપનીએ ફક્ત તેનો ખુલાસો કર્યો છે. આ કાર બોક્સી ડિઝાઇન સાથે આવે છે અને તેના બહારના ભાગને સંપૂર્ણપણે ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે.
કેબિનમાં પણ નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, જે હ્યુન્ડાઇની ભાવિ ડિઝાઇન ભાષાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. કાર પહેલા કરતા મોટી છે, અને આ કેબિનમાં પણ પ્રતિબિંબિત થશે. નવી ટક્સન પેસેન્જર અને સામાનની જગ્યામાં સુધારો કરે છે. ચાલો જાણીએ કે SUV કઈ નવી સુવિધાઓ આપશે.
ડિઝાઇનમાં નવું શું છે?
હાલની ટક્સન તેની વિશિષ્ટ ડિઝાઇન માટે જાણીતી છે, જેમાં જોરદાર ક્રીઝ અને સંકલિત લાઇટિંગ તત્વો છે. હ્યુન્ડાઇએ પાંચમી પેઢીની ટક્સન માટે નવી ડિઝાઇન ભાષા અપનાવી છે. આ SUV લેટેસ્ટ આર્ટ ઓફ સ્ટીલ ડિઝાઇન ફિલોસોફીને અનુસરે છે, જે કારને વધુ આક્રમક અને ચોરસ લુક આપે છે.
The all-new TUCSONㅣ디자인 최초 공개
대담하고 강인한 모습으로 돌아온 디 올 뉴 투싼.
새로운 디자인 철학 '아트 오브 스틸'을 바탕으로 SUV 본연의 존재감을 구현했습니다.
풍부한 펜더 볼륨과 입체감 있는 실루엣,
미래지향적 디테일로 완성한 디 올 뉴 투싼을 곧 만나보세요. pic.twitter.com/RD6MIu4Pj1
— 현대자동차 (hyundai korea) (@hyundai_kor) August 18, 2026
કારના આગળના ભાગમાં પહોળી આડી LED લાઇટ બાર છે, સાથે બંને બાજુ વર્ટિકલ લાઇટિંગ એલિમેન્ટ્સ છે. બોનેટ ફ્લેટ અને ઉચી પોજીશનમાં છે. બમ્પરમાં લેયર્ડ ડિઝાઇન છે, જે વધુ હવને એયર ઈન્ટેક પૂરું પાડે છે.
સાઇડ પ્રોફાઇલ પણ સ્પષ્ટ રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે, જેમાં વર્ટિકલ આગળ અને પાછળના ભાગો, સ્ક્વેર્ડ વ્હીલ આર્ચ, પ્રોમિનેટ ક્લેડીંગ અને શાર્પ બોડી પેનલ્સ છે. પાછળના ભાગમાં, કારમાં સંપૂર્ણ-પહોળાઈનો LED બાર છે. ટેલગેટમાં TUCSON લેટરિંગ મળશે.
અંદરનો ભાગ પણ અલગ
આ SUV 4700 mm લાંબી, 1905 mm પહોળી, 1685 mm ઊંચી અને 2785 mm વ્હીલબેઝ ધરાવે છે. કારની લંબાઈ 60 mm, પહોળાઈ 40 mm અને વ્હીલબેઝ 30 mm વધી છે. અંદરના ભાગને સંપૂર્ણપણે ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. કારમાં મોટી સેન્ટર ટચસ્ક્રીન હશે.
તેમાં હ્યુન્ડાઇ પ્લેઓસ ઇન્ફોટેનમેન્ટ ઇન્ટરફેસ છે. મોટી ડ્રાઇવરની સ્ક્રીનને પાતળા ડિજિટલ ડિસ્પ્લેથી બદલવામાં આવી છે. કારમાં બે-સ્પોક સ્ટીયરિંગ વ્હીલ પણ હશે. હાલમાં, કંપનીએ આ કાર કોરિયન બજારમાં જાહેર કરી છે. બ્રાન્ડે તેના એન્જિન વિશે માહિતી આપી નથી.