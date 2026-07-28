Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /CNG ની લાઇનમાં ઊભા રહેવાનું બંધ! આ 5 પેટ્રોલ કાર આપશે 28.65 kmpl સુધીનું ધમાકેદાર માઇલેજ

CNG ની લાઇનમાં ઊભા રહેવાનું બંધ! આ 5 પેટ્રોલ કાર આપશે 28.65 kmpl સુધીનું ધમાકેદાર માઇલેજ

શું તમે પણ નજીકના ભવિષ્યમાં નવી પેટ્રોલ કાર ખરીદવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો? તો આજે અમે તમને દેશની પાંચ સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી પેટ્રોલ કાર વિશે જણાવીશું. આ કાર શાનદાર ફીચર્સની સાથે માઇલેજમાં પણ દમદાર છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 28, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:46 PM IST
CNG ની લાઇનમાં ઊભા રહેવાનું બંધ! આ 5 પેટ્રોલ કાર આપશે 28.65 kmpl સુધીનું ધમાકેદાર માઇલેજ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
₹10 અને ₹20ની પ્લાસ્ટિક નોટ ક્યારે આવશે? સરકારે આપી મંજૂરી, જાણો
10 and 20 rupees plastic notes33 min ago
2
NEET Paper Leak Protest Violence35 min ago
3
Best Mileage Petrol Cars India42 min ago
4
gujarat1 hr ago
5
cjp protest demand1 hr ago