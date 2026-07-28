/CNG ની લાઇનમાં ઊભા રહેવાનું બંધ! આ 5 પેટ્રોલ કાર આપશે 28.65 kmpl સુધીનું ધમાકેદાર માઇલેજ

જો તમે એવી કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો જે પેટ્રોલમાં પણ શાનદાર માઇલેજ આપે તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. ભારતમાં હવે ઘણી એવી પેટ્રોલ અને હાઇબ્રિડ કારો ઉપલબ્ધ છે જે 25થી 28.65 કિમી પ્રતિ લીટર સુધીની ARAI માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે. તેમાં મારૂતિ ટોયોટા અને હોન્ડા જેવી કંપનીઓના મોડલ સામેલ છે. અહીં જાણો ભારતની ટોપ 5 સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી કારની કિંમત, એન્જિન અને માઇલેજની સંપૂર્ણ જાણકારી.
1. મારૂતિ વિક્ટોરિસ (Maruti Victoris)
મારૂતિ વિક્યોરિસ આ સમયે ભારતમાં સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી પેટ્રોલ કારમાં સામેલ છે. તેમાં 1.5 લીટર એટકિંસન સાયકલ પેટ્રોલ એન્જિનની સાથે 80 એચપીની ઈલેક્ટ્રિક મોટર મળે છે. બંને મળી 116 એચપીનો પાવર આપે છે અને ઈ સીવીટી ગિયરબોક્સનો સાથ આપે છે. કંપની પ્રમાણે તેની એઆરએઆઈ માઇલેજ 28.65 કિમી પ્રતિ લીટર છે. તેની એક્સ શોરૂમ કિંમત 16.38 લાખ રૂપિયાથી 19.99 લાખ રૂપિયા વચ્ચે છે.
2. ટોયોટા હાઈરાઇડર અને મારૂતિ ગ્રાન્ડ વિટારા હાઇબ્રિડ
ટોયોટા અર્બન ક્રૂઝર હાઈરાઇડર અને મારૂતિ ગ્રાન્ડ વિટારાના સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ મોડલ આ યાદીમાં બીજા સ્થાને છે. બંને એસયુવીમાં 1.5 લીટર એટકિંગસન સાયકલ પેટ્રોલ એન્જિન અને 80 એચપીની ઈલેક્ટ્રિક મોટર આપવામાં આવી છે. કુલ પાવર આઉટપુટ 116 એચપી છે અને ઈ સીવીટી ગિયરબોક્સ મળે છે. આ બંનેનો દાવો છે કે એઆરએઆઈ માઇલેજ 27.97 કિમી પ્રતિ લીટર છે. તેની કિંમત 16.63 લાખ રૂપિયાથી 20.19 લાખ રૂપિયા સુધી છે.
3.હોન્ડા સિટી ઈઃએચઈવી (Honda City e:HEV)-
જો તમે સેડાન પસંદ કરો છો તો હોન્ડા સિટી ઈઃએચઈવી સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી કાર છે. તેમાં 1.5 લીટર એટકિંસન સાયકલ પેટ્રોલ એન્જિન અને ઈલેક્ટ્રિક મોટરનું હાઇબ્રિડ સેટઅપ મળે છે. બંને મળી 126 એચપીનો પાવર આપે છે અને ઈ સીવીટી ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે. કંપની પ્રમાણે તેની ARAI માઇલેજ 27.26 કિમી પ્રતિ લીટર છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 20 લાખ રૂપિયા છે.
4. મારૂતિ સેલેરિયો (Maruti Celerio)
મારૂતિ સેલેરિયો તે લોકો માટે સારો વિકલ્પ છે જે ઓછા બજેટમાં વધુ માઇલેજ ઈચ્છે છે. તેમાં 1.0 લીટર ત્રણ સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 69 એચપીનો પાવર અને 91 એનએમ ટોર્ક આપે છે. એએમટી વેરિએન્ટની ARAI માઇલેજ 26 કિમી પ્રતિ લીટર છે, જ્યારે મેનુઅલ વેરિએન્ટ 24.97થી 25.24 કિમી પ્રતિ લીટર સુધી માઇલેજ આપે છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.70 લાખ રૂપિયાથી 6.73 લાખ રૂપિયા સુધી છે.
5. મારૂતિ સ્વિફ્ટ (Maruti Swift)
મારૂતિ સ્વિફ્ટમાં 1.2 લીટર ત્રણ સિલિન્ડર ઝેડ સિરીઝ પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 82 એચપીનો પાવર અને 112 એનએમ ટોર્ક આપે છે. તનું એએમટી વેરિએન્ટ 25.75 કિમી પ્રતિ લીટર અને મેનુઅલ વેરિએન્ટ 24.8 કિમી પ્રતિ લીટરની માઇલેજ આપે છે. હળવા વજનને કારણે તેની ફ્યુલ એફિશિએન્સી સારી માનવામાં આવે છે. તેની એક્સ શોરૂમ કિંમત 5.79 લાખ રૂપિયાથી 8.65 લાખ રૂપિયા વચ્ચે છે.