UAN નંબર ભૂલી ગયા છો? ચિંતા છોડો, ઘરે બેઠા આ રીતે મિનિટોમાં કરો રિકવર, જાણો પ્રોસેસ
UAN Number Recovery Process: જો તમે તમારો UAN નંબર ભૂલી ગયા છો, તો ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. હવે તમે EPFO વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને તમારા ઘરે બેઠા થોડી મિનિટોમાં તમારો UAN પાછો મેળવી શકો છો. સંપૂર્ણ સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રોસેસ અને મોટા PF-સંબંધિત લાભો જાણો.
UAN Number Recovery Process: નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ માટે, PF ફક્ત બચત જ નહીં પરંતુ ભવિષ્ય માટે સુરક્ષા પણ છે. જો કે, કેટલીકવાર, નોકરી બદલાવને કારણે અથવા લાંબા સમય સુધી ખાતાનો ઉપયોગ ન કરવાને કારણે, લોકો તેમનો UAN નંબર ભૂલી જાય છે. આ તેમના PF બેલેન્સ ચેક વખતે અથવા પૈસા ઉપાડતી વખતે સમસ્યા ઊભી કરે છે. સદનસીબે, EPFOએ હવે તમારા UAN નંબરને પાછો મેળવવાની ખૂબ જ સરળ રીત પ્રદાન કરી છે, જેનાથી તમે તેને તમારા ઘરે બેઠા, તમારા મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને, થોડીવારમાં જ તેને મેળવી શકો છો.
જો તમે તમારો UAN નંબર ભૂલી જાઓ તો શું કરવું?
UAN, અથવા યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર, દરેક PF એકાઉન્ટ ધારક માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ નંબર તમારા PF એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલ છે. લોકો ઘણીવાર કંપનીઓ બદલ્યા પછી અથવા લાંબા સમય સુધી લોગ ઇન ન કર્યા પછી આ નંબર ભૂલી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં, ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે EPFOએ આ માટે ઓનલાઈન રિકવરી સુવિધા પૂરી પાડી છે.
આ રીતે તમે EPFO વેબસાઇટ પરથી તમારો UAN નંબર મેળવી શકો છો
તમારે તમારા UANને રિકવર કરવા માટે કોઈ ઓફિસ કે એજન્ટની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી. તમારે ફક્ત તમારા PF એકાઉન્ટ સાથે નોંધાયેલ મોબાઇલ નંબરની જરૂર છે. સૌપ્રથમ, EPFOની સત્તાવાર વેબસાઇટ, unifiedportal-mem.epfindia.gov.in ઓપન કરી લો. ત્યાં, તમને "Know your UAN" વિકલ્પ દેખાશે. તેના પર ક્લિક કરો અને તમારો રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો. ત્યારબાદ તમારા મોબાઇલ પર એક OTP મોકલવામાં આવશે, ચેક કરવા માટે તેને દાખલ કરો.
માહિતી દાખલ કર્યા પછી UAN સ્ક્રીન પર દેખાશે
OTP ચકાસ્યા પછી, તમારે કેટલીક મૂળભૂત વિગતો દાખલ કરવાની જરૂર પડશે, જેમ કે નામ, જન્મ તારીખ અને આધાર અથવા PAN નંબર. જો તમારી માહિતી સાચી હોય, તો તમારો UAN નંબર તરત જ દેખાશે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, આ નંબર તમારા મોબાઇલ પર SMS દ્વારા પણ મોકલવામાં આવે છે. આ આખી પ્રક્રિયા એટલી સરળ છે કે તેમાં બે થી ત્રણ મિનિટ લાગે છે.
UAN નંબર કેમ આટલો મહત્વપૂર્ણ છે?
UAN નંબરને તમારા PF ખાતાની ચાવી કહેવું ખોટું નહીં હોય. આ નંબર વડે, તમે તમારા PF બેલેન્સને ચકાસી શકો છો, ઓનલાઈન પૈસા ઉપાડી શકો છો અને જો તમે નોકરી બદલો છો તો તમારા જૂના PF ખાતાને તમારા નવા ખાતા સાથે લિંક કરી શકો છો. તે તમારા ખાતામાં ક્યારે અને કેટલા પૈસા જમા થયા છે તેની માહિતી પણ પૂરી પાડે છે. તે દરેક કર્મચારી માટે કાયમી ઓળખ નંબર તરીકે કામ કરે છે.
PF ભંડોળ હવે ATMમાંથી ઉપાડી શકાય છે
EPFO સતત તેની સેવાઓને ડિજિટલ અને અનુકૂળ બનાવી રહ્યું છે. જ્યારે પહેલા PF માહિતી માટે વારંવાર ઓફિસની મુલાકાત લેવી પડતી હતી, ત્યારે આમાંના મોટાભાગના કાર્યો હવે ઓનલાઈન છે. હવે, બીજી એક મોટી સુવિધા વિશે વાત થઈ રહી છે: લોકોને ATM મશીનો દ્વારા સીધા તેમના PF ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડવાની મંજૂરી આપવી. આનો અર્થ એ છે કે PF ભંડોળ બેંક ખાતાની જેમ જ ATM માંથી ઉપાડી શકાય છે. અહેવાલો અનુસાર, આ સુવિધા જાન્યુઆરીમાં શરૂ થઈ શકે છે, જોકે સત્તાવાર તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
