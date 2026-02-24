વારંવાર પંચર થવાની ઝંઝટમાંથી મળશે છુટકારો! માત્ર 180 રૂપિયાનું લિક્વિડ ટાયરની વધારી દેશે 10 મહિના લાઈફ
Anti Puncture Liquid For Bike: વારંવાર ટાયર પંચર થવાથી અને ઝડપથી ટાયર ઘસાઈ જવાથી કંટાળી ગયા છો? હવે ફક્ત 180માં એક પ્રવાહી તમારા ટુ-વ્હીલરના ટાયરને પંચર થવાથી બચાવી શકે છે અને તેમનું જીવન વધારી શકે છે. આ સસ્તું અને અસરકારક ઉકેલ કેવી રીતે કામ કરે છે તે જાણો.
Anti Puncture Liquid For Bike: જો તમે બાઇક કે સ્કૂટર ચલાવતા હોવ, તો તમને ટાયર પંચરની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો હશે. અચાનક હવા નિકળવી, મુસાફરી દરમિયાન અટકાઈ જવું, અને ત્યારબાદ નવું ટાયર ખરીદવાનો કે તેને રિપેર કરવાનો ખર્ચ, આ બધું ભારે પડી શકે છે. પરંતુ હવે, એક સસ્તો અને સરળ ઉકેલ સામે આવ્યો છે જે ફક્ત પંચરને અટકાવતો નથી પણ ટાયરની આવરદા વધારવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. ચાલો એન્ટી-પંકચર લિક્વિડ વિશે વધુ જાણીએ...
ટાયરનું આયુષ્ય કેમ હોય છે ઓછું
સામાન્ય રીતે, ટુ-વ્હીલરના ટાયર 25,000 થી 30,000 કિલોમીટર સુધી ચાલે છે. જોકે, ક્યારેક ખરાબ રસ્તાઓ, ભારે ભારણ અથવા અયોગ્ય ડ્રાઇવિંગને કારણે ટાયર 20,000 કિલોમીટર પહેલા જ ઘસાઈ જાય છે. આવા કિસ્સાઓમાં નવું ટાયર લગાવવું પડે છે, જે વધારાનો ખર્ચ બની જાય છે.
શું છે એન્ટી પંકચર લિક્વિડ?
એન્ટી પંચર લિક્વિડ એક ખાસ પ્રકારનું પ્રવાહી છે જે ટાયરમાં ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. તે ટાયરની અંદર ફેલાય છે અને એક સ્તર બનાવે છે. જો નાનું પંચર હોય, તો આ પ્રવાહી સ્થળ પર પહોંચે છે અને આપમેળે છિદ્રને સીલ કરે છે, હવાને બહાર નીકળતી અટકાવે છે.
ટાયરનું વધારે છે આયુષ્ય
આ લિક્વિડનો ઉપયોગ કરવાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તે ટાયરની આયુષ્ય વધારવામાં મદદ કરે છે. સામાન્ય રીતે, તે ટાયરનું આયુષ્ય 8 થી 10 મહિના અથવા લગભગ 2,000 થી 3,000 કિલોમીટર સુધી વધારી શકે છે. તે ઓછા ખર્ચે ઉપયોગી ઉકેલ સાબિત થઈ રહ્યો છે.
ટાયરમાં કેવી રીતે લાગુ નાખવું આ લિક્વિડ
એન્ટિ-પંકચર લિક્વિડને ઇન્જેક્શન અથવા વાલ્વનો ઉપયોગ કરીને ટાયરમાં ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. લિક્વિડ ભરતા પહેલા ટાયરને સંપૂર્ણપણે ડિફ્લેટ કરવું જરૂરી છે. સામાન્ય બાઇકના બંને ટાયર માટે આશરે 1 લિટર પ્રવાહી પૂરતું છે. ધ્યાનમાં રાખો કે આ લિક્વિડ ફક્ત ટ્યુબલેસ ટાયર સાથે જ કામ કરે છે.
પંચર થાય ત્યારે તે કેવી રીતે કરે છે કામ?
જ્યારે કોઈ તીક્ષ્ણ વસ્તુ ટાયરમાં કાણું પાડે છે, ત્યારે અંદર રહેલું પ્રવાહી સ્થળ પર પહોંચે છે, અને બહાર નીકળી જાય છે, પછી ઝડપથી સુકાઈ જાય છે અને કાણાને સીલ કરે છે. આ હવાનું દબાણ જાળવી રાખે છે અને વાહનને સરળતાથી ચાલતું રહેવા દે છે.
કેટલો સમય ચાલે છે?
ઘણી કંપનીઓ દાવો કરે છે કે આ લિક્વિડ 10,000 કિલોમીટર સુધી ટકી શકે છે. જો કે, સમય જતાં, આ પ્રવાહી ટાયરની અંદર સુકાઈ જવાનું શરૂ કરે છે, જેના કારણે ટાયર થોડું સખત થઈ જાય છે. તેથી, સમયાંતરે તેની સ્થિતિ તપાસવી મહત્વપૂર્ણ છે.
કિંમત અને ઉપલબ્ધતા
બજારમાં વિવિધ કંપનીઓના એન્ટી-પંકચર લિક્વિડ સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. તેમની કિંમતો લગભગ ₹180 થી ₹1,000 સુધીની છે. તે માત્ર પંચરને અટકાવતું નથી પણ ટાયરને ઠંડુ રાખવામાં પણ મદદ કરે છે, જે ઉનાળામાં તેને વધુ ઉપયોગી બનાવે છે.
