Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /ઓબામાથી લઈને રાહુલ ગાંધી સુધી... આખરે શું છે Ask Me Anything, યુવાનો સાથે સીધા જોડાવા માટે નેતાઓનું બન્યું નવું હથિયાર

ઓબામાથી લઈને રાહુલ ગાંધી સુધી... આખરે શું છે 'Ask Me Anything', યુવાનો સાથે સીધા જોડાવા માટે નેતાઓનું બન્યું નવું હથિયાર

Ask Me Anything: રાહુલ ગાંધીના ઇન્સ્ટાગ્રામ AMA સેશન બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ડિજિટલ વાતચીતનો ટ્રેન્ડ શરૂ થયો છે. ઓબામાથી લઈને એલન મસ્ક સુધીના દિગ્ગજો તેનો ઉપયોગ કરી ચૂક્યા છે. જાણો આખરે શું છે આ Ask Me Anything ફોર્મેટ અને તેની પૂરી કહાની.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 07, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:53 PM IST
ઓબામાથી લઈને રાહુલ ગાંધી સુધી... આખરે શું છે 'Ask Me Anything', યુવાનો સાથે સીધા જોડાવા માટે નેતાઓનું બન્યું નવું હથિયાર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sushmita Mukherjee: કરજ ચુકવવા C ગ્રેડ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું, આજે પણ થાય છે અફસોસ
2
3
4
5