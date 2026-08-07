ઓબામાથી લઈને રાહુલ ગાંધી સુધી... આખરે શું છે 'Ask Me Anything', યુવાનો સાથે સીધા જોડાવા માટે નેતાઓનું બન્યું નવું હથિયાર

Ask Me Anything: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ યુવાનો અને Gen Z સાથે સીધા જોડાવા માટે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ખાસ 'Ask Me Anything' સેશનની શરૂઆત કરી. આ સેશન દરમિયાન તેમણે વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન, મહિલાઓનું શિક્ષણ અને રાજનીતિ જેવા ગંભીર મુદ્દાઓથી લઈને પસંદગીના ભાજપ નેતા જેવા પ્રશ્નોના જવાબ પણ બેધડક આપ્યા.
રાહુલ ગાંધીએ આ પહેલની જાણકારી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર શેર કરતા લખ્યું કે, "સ્ટુડન્ટ્સ અને Gen-Z, હું અહીં તમારી વાત સાંભળવા આવ્યો છું. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મને કંઈ પણ પૂછો, હું બને એટલા પ્રશ્નના જવાબ આપીશ." આ પછી કોંગ્રેસ પાર્ટીએ તેમના જવાબોની નાની-નાની વીડિયો ક્લિપ શેર કરી.
રાહુલ ગાંધીનું આ સેશન સોશિયલ મીડિયા પર જબરદસ્ત રીતે વાયરલ થયું છે. આ સેશનથી એક નવો ટ્રેન્ડ ફરીથી વાયરલ થઈ ગયો. Ask Me Anything રાહુલ ગાંધી પહેલા ઓબામાથી લઈને દુનિયાના ઘણા દિગ્ગજો કરી ચૂક્યા છે. તો ચાલો જાણીએ શું છે આ ખાસ ટ્રેન્ડ અને કેમ બન્યો ચર્ચાનો વિષય.
શું હોય છે Ask Me Anything?
AMA એટલે કે 'Ask Me Anything' ને સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો સોશિયલ મીડિયાનું એક એવું ઓપન-એન્ડેડ વાતચીતનું ફોર્મેટ છે, જ્યાં કોઈ સેલિબ્રિટી, રાજનેતા, ટેક દિગ્ગજ, વૈજ્ઞાનિક કે એક્સપર્ટ સામાન્ય લોકોને અને ફોલોઅર્સને પોતાના વિશે અથવા કોઈ ખાસ વિષય પર પ્રશ્ન પૂછવાની તક આપે છે.
ઇન્ટરવ્યુથી આ કેવી રીતે અલગ છે?
આ સામાન્ય ઇન્ટરવ્યુથી પૂરી રીતે અલગ હોય છે. આમાં કોઈ પત્રકાર કે એન્કરની મધ્યસ્થી હોતી નથી. સામાન્ય જનતા સીધા પોતાના પ્રશ્નો પૂછી શકે છે. યૂઝર્સને પર્સનલ પ્રશ્નોથી લઈને પર્સનલ કે મજાકિયા પ્રશ્ન પૂછવાની પણ આઝાદી હોય છે. આ એકતરફી ભાષણના બદલે Two-way કમ્યુનિકેશનનું વાતાવરણ બનાવે છે.
ક્યાંથી થઈ AMA ની શરૂઆત?
Ask Me Anything ફોર્મેટની શરૂઆત આજથી ઘણા વર્ષો પહેલાં જ થઈ ગઈ હતી. આ ફોર્મેટની ઉત્પત્તિ અને ઓળખનો શ્રેય ઇન્ટરનેટ ડિસ્કશન ફોરમ Redditને જાય છે.
2009-10ની આસપાસ રેડિટ પર r/IAmA નામથી એક સબ-રેડિટ શરૂ કરવામાં આવ્યું. શરૂઆતમાં આના પર સામાન્ય લોકો તેમની અનોખી નોકરીઓ, જીવનના અનુભવો અથવા અસામાન્ય બિમારીઓ પર સવાલ-જવાબ કરતા હતા.
2012માં આવ્યો ઐતિહાસિક વળાંક
આ ફોર્મેટ ત્યારે વધુ ઝડપ લોકપ્રિય બન્યું, જ્યારે વર્ષ 2012ના ઓગસ્ટમાં અમેરિકાના તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામાએ પોતાના ચૂંટણી અભિયાન દરમિયાન રેડિટ પર AMA સેશન કર્યું. તે સમયે ઓબામાનું આ સેશન એટલું હિટ થયું કે રેડિટના સર્વર ક્રેશ થઈ ગયા હતા. આ પછી AMA ઇન્ટરનેટ કલ્ચરનો એક ભાગ બની ગયું.
રેડિટથી ઇન્સ્ટાગ્રામ સુધીની સફર
વર્ષ 2018માં ઇન્સ્ટાગ્રામએ Questions Sticker લોન્ચ કર્યું, જેથી સ્ટોરીઝ અને રીલ્સના માધ્યમથી વીડિયો AMAનું ચલણ ખૂબ જ ફેમસ થયું.
X અને Facebook
અહીં લાઈવ હેશટેગ અને લાઈવ વીડિયો-સ્ટ્રીમિંગના માધ્યમથી AMA આયોજિત થવા લાગ્યું.
રાજનેતાઓ અને બિઝનેસમેન માટે કેમ જરૂરી છે AMA?
Gen Z અને યુવાનો લાંબા ભાષણ કે ટીવી ડિબેટ જોવાનું પસંદ કરતા નથી. તેઓ ટૂંકા વીડિયો, ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ અને ડાયરેક્ટ ઇન્ટરેક્શન પસંદ કરે છે. એટલા માટે આ ટ્રેન્ડ ફરીથી ચર્ચામાં આવ્યો છે.
જ્યારે કોઈ લીડર નીતિગત બાબતોની સાથે-સાથે પોતાની પસંદગીના પુસ્તકો, ફિલ્મો કે સુપરહીરો પર વાત કરે છે, ત્યારે લોકો તેની સાથે વધુ લગાવ અનુભવે છે.
વાયરલ કન્ટેન્ટ જનરેશન
એક 15-20 મિનિટના AMA સેશનથી મીડિયા ટીમોને ડઝનબંધ રીલ્સ, શોર્ટ્સ, ટ્વીટ્સ અને ન્યૂઝ હેડલાઇન્સ બનાવવા માટે રેડી-ટૂ-યુઝ કન્ટેન્ટ મળી જાય છે.
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર AMA કઈ રીતે શરૂ કરવું?
1. આના માટે તમારે સૌથી પહેલા તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જવું પડશે અને લેફ્ટ સ્વાઇપ કરો અથવા તમારી પ્રોફાઇલ ફોટો પર બનેલા + આઇકન પર ક્લિક કરીને Story મોડમાં જાઓ.
2. હવે એક ફોટો સિલેક્ટ કરો અને સ્ક્રીનની ઉપર બનેલા Sticker આઇકન પર ક્લિક કરો. અહીં તમને ઘણા સ્ટિકર્સ જોવા મળશે.
3. અહીંથી Questions સ્ટીકર પર ટેપ કરો. આ એક બોક્સની જેમ દેખાશે જેના પર Ask me a question લખેલું હશે.
4. Ask me a question પર ટેપ કરીને તમે બદલાવ પણ કરી શકો છો, જેમ કે- "મને કંઈ પણ પુછો", "આજનું Q&A સેશન", અથવા કંઈક બીજું...
કઈ રીતે રિપ્લાય આપવો?