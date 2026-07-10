/મુસાફરી બનશે વધુ આરામદાયક અને સુરક્ષિત! ટાટા મોટર્સે અલ્ટ્રા સ્કૂલ EV અને મેજિક EV સહિતના પેસેન્જર વ્હીકલ્સનું કર્યું અનાવરણ

ભારતની સૌથી વિશાળ કમર્શિયલ વાહન ઉત્પાદક ટાટા મોટર્સે આજે પ્રવાસ 5.0 ખાતે કમર્શિયલ પેસેન્જર મોબિલિટી સોલ્યુશન્સનો તેનો સૌથી અદ્યતન પોર્ટફોલિયો પ્રદર્શિત કર્યો, જે ટાટા અલ્ટ્રા પ્રાઇમ અને ટાટા સ્ટારબસ પ્રાઇમ રેન્જની બસોના લોન્ચ દ્વારા પ્રદર્શિત કરવામાં આવતાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. શ્રેષ્ઠ આરામ, ઉન્નત સલામતી અને ઉચ્ચ કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા પ્રદાન કરવા માટે રચાયેલી નેક્સ્ટ જનરેશન બસો સમગ્ર ભારતમાં પ્રવાસી પરિવહનના ભવિષ્યને આકાર આપવાની કંપનીની પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર મૂકે છે.
કંપનીએ LPO 1620 CNG, અલ્ટ્રા પ્રાઇમ LPO 412, અલ્ટ્રા સ્કૂલ 9/9 EV, મેજિક EV, વિંગર પ્લસ અને અલ્ટ્રા પ્રાઇમ RE કોન્સેપ્ટ સહિત અનેક એપ્લિકેશનો અને પાવરટ્રેનનો સમાવેશ કરતી ગતિશીલતા ઉકેલોની વ્યાપક શ્રેણી પણ રજૂ કરી. એકંદરે આ પોર્ટફોલિયો શહેરી, ઇન્ટરસિટી અને સંસ્થાકીય પરિવહન માટે સલામત, સક્ષમ અને ગ્રાહક- કેન્દ્રિત ગતિશીલતા ઉકેલો પ્રદાન કરવા પર ટાટા મોટર્સની એકાગ્રતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
આ કાર્યક્રમ વિશે ટિપ્પણી કરતાં ટાટા મોટર્સ લિમિટેડના કમર્શિયલ પેસેન્જર વ્હીકલ્સના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને બિઝનેસ હેડ આનંદ એસ.એ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રવાસ અમારા માટે ફ્લીટ ઓપરેટરો અને ઉદ્યોગ હિસ્સેદારો સાથે જોડાવા અને દેશભરમાં પેસેન્જર ટ્રાન્સપોર્ટેશનની જરૂરિયાતો કેવી રીતે વિકસિત થઈ રહી છે તે અંગે ઊંડી સમજ મેળવવા માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ રહ્યું છે. આ વર્ષે આ પ્રદર્શન કર્મચારીઓના પરિવહન, લેઝર ટ્રાવેલ, સ્કૂલ ટ્રાન્સપોર્ટ અથવા લાસ્ટ-માઇલ કનેક્ટિવિટી જેવા એપ્લિકેશનોમાં ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો પ્રત્યેની અમારી ઊંડી સમજને પ્રતિબિંબિત કરે છે. LPO 1620 CNGના ઓછા ઓપરેટિંગ ખર્ચ, નવી અલ્ટ્રા પ્રાઇમ રેન્જની વધેલી સલામતી અને આરામ અને અલ્ટ્રા સ્કૂલ 9/9 EV અને મેજિક EV દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક ગતિશીલતાના વિસ્તરણ સાથે દરેક સોલ્યુશન ચોક્કસ ગ્રાહક જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. અમારા વ્યાપક સેવા નેટવર્ક અને સપોર્ટ ઇકોસિસ્ટમ દ્વારા સમર્થિત આ ઓફર ગ્રાહકોને અપટાઇમ મહત્તમ કરવામાં, ઓપરેટિંગ અર્થશાસ્ત્રમાં સુધારો કરવામાં અને શ્રેષ્ઠ મુસાફરી અનુભવ પ્રદાન કરવામાં મદદ કરે છે, જેનાથી તેઓ તેમના વ્યવસાયોને નફાકારક રીતે વધારી શકે છે."
પ્રવાસ 5.0માં ટાટા મોટર્સે ઉદ્યોગના સૌથી વ્યાપક પેસેન્જર મોબિલિટી પોર્ટફોલિયોમાંથી એક રજૂ કર્યું, જે શાળા, સ્ટાફ, પર્યટન, ઇન્ટરસિટી, ઇન્ટ્રાસિટી અને લાસ્ટ-માઇલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન એપ્લિકેશન્સમાં પરંપરાગત અને ઇલેક્ટ્રિક પાવરટ્રેનનો સમાવેશ કરે છે. મુખ્ય હાઇલાઇટ્સમાં સામેલ છે:
પ્રવાસ 5.0 પર ટાટા મોટર્સના પેસેન્જર મોબિલિટી પોર્ટફોલિયોની હાઇલાઇટ્સ
ટાટા અલ્ટ્રા પ્રાઇમ અને ટાટા સ્ટારબસ પ્રાઇમ
* શાળા, સ્ટાફ અને પ્રવાસન ઉપયોગ માટે નેક્સ્ટ જનરેશનની બસ રેન્જ, નવીન સ્ટાઇલ અને ઉન્નત આંતરિક સુવિધાઓ સાથે.
* સરળ મુસાફરી અનુભવ માટે સુધારિત સવારી ગુણવત્તા, શ્રેષ્ઠ મુસાફરોના આરામ અને ઓછો NVH સ્તર.
* ડ્રાઇવર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, ITS અને RPAS સહિત 29 અદ્યતન સલામતી સુવિધાઓથી સજ્જ.
ટાટા LPO 1620 CNG
* કાર્યક્ષમ ઇન્ટરસિટી અને ઇન્ટ્રાસિટી પેસેન્જર ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે CNG-સંચાલિત સોલ્યુશન.
* ઓછા સંચાલન ખર્ચ સાથે ઉચ્ચ મુસાફર વહન ક્ષમતાને જોડે છે.
* સ્વચ્છ અને વધુ ટકાઉ માસ મોબિલિટીને સપોર્ટ કરે છે.
ટાટા અલ્ટ્રા પ્રાઇમ LPO 412
* પ્રવાસન અને લાંબા અંતરના પરિવહન માટે પ્રીમિયમ પ્લેટફોર્મ.
* શ્રેષ્ઠ સવારી આરામ અને ઉન્નત મુસાફરોનો અનુભવ પહોંચાડવા માટે રચાયા છે.
* ઉચ્ચ-પ્રદર્શન ઇન્ટરસિટી મોબિલિટી સોલ્યુશન્સ શોધતા ઓપરેટરો માટે આદર્શ.
ટાટા અલ્ટ્રા સ્કૂલ 9/9 EV
* સલામત, સક્ષમ અને વિશ્વસનીય વિદ્યાર્થી પરિવહન માટે રચાયેલી ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂલ બસ.
* અદ્યતન સલામતીથી સજ્જ સુવિધાઓ, ઝડપી ચાર્જિંગ ક્ષમતા અને વિસ્તૃત સંચાલન રેન્જ.
* ન્યુરોડાઈવર્જન્ટ બાળકો માટે મુસાફરીને વધુ આરામદાયક બનાવવા માટે રચાયેલી વૈકલ્પિક પેઇન્ટ સ્કીમ અને ગ્રાફિક્સ.
ટાટા અલ્ટ્રા પ્રાઇમ RE કોન્સેપ્ટ
* અર્બન અને સિટી બસ સંચાલન માટે હેતુ-નિર્મિત, ભારતમાં પ્રથમ વખત રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.
* ઉન્નત મુસાફરોના આરામ અને સંચાલનમાં વિશ્વસનીયતા પ્રદાન કરે છે.
* ફ્લીટ ઉત્પાદકતા અને અપટાઇમને મહત્તમ કરવા માટે રચાઈ છે.
ટાટા મેજિક EV
* લાસ્ટ માઇલ અને ફીડર ટ્રાન્સપોર્ટ એપ્લિકેશન્સ માટે શૂન્ય- ઉત્સર્જન પેસેન્જર ગતિશીલતા સોલ્યુશન.
* એક જ ચાર્જ પર 120 કિમી સુધીની રેન્જ પ્રદાન કરે છે.
* ઓછા સંચાલન ખર્ચ સાથે વિશ્વસનીય કામગીરી પ્રદાન કરે છે.
ટાટા વિંગર પ્લસ
* સ્ટાફ, સંસ્થાકીય અને પ્રવાસન એપ્લિકેશન્સ માટે પ્રીમિયમ પીપલ-મુવર.
* ઉચ્ચ મુસાફરી અનુભવ માટે જગ્યા ધરાવતી આંતરિક અને ઉન્નત આરામ.
* શ્રેષ્ઠ સંચાલન કાર્યક્ષમતા સાથે વૈવિધ્યતાને જોડે છે.
એક મજબૂત ગ્રાહક સપોર્ટ ઇકોસિસ્ટમ દ્વારા સમર્થિત
ટાટા મોટર્સના પેસેન્જર ગતિશીલતા સોલ્યુશન્સ 4,600થી વધુ વેચાણ અને સેવા ટચપોઇન્ટ્સના વ્યાપક રાષ્ટ્રવ્યાપી નેટવર્ક દ્વારા સમર્થિત છે. ગ્રાહકો સંપૂર્ણ સેવા 2.0નો લાભ મેળવે છે, જે કંપનીની સંકલિત સેવા ઇકોસિસ્ટમ છે, જે 24x7 સહાય, વાર્ષિક મેઈનટેનન્સ ઉકેલો અને જેન્યુઈન પાર્ટસની ઉપલબ્ધતા પ્રદાન કરે છે. આને પૂરક બનાવે છે ટાટા મોટર્સના ફ્લીટ મેનેજમેન્ટ સોલ્યુશન બહેતર ફ્લીટ વિઝિબિલિટી, ઉચ્ચ અપટાઈમ અને સુધારિત સંચાલન કાર્યક્ષમતા અભિમુખ બનાવે છે. એકંદરે ટાટા જેન્યુઇન પાર્ટ્સની ખાતરીપૂર્વક ઉપલબ્ધતા સાથે આ ઇકોસિસ્ટમ ગ્રાહકોને વાહન પ્રદર્શનને મહત્તમ કરવામાં, અપટાઇમ સુધારવામાં અને જીવનચક્ર મૂલ્ય વધારવામાં મદદ કરે છે.