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મુસાફરી બનશે વધુ આરામદાયક અને સુરક્ષિત! ટાટા મોટર્સે અલ્ટ્રા સ્કૂલ EV અને મેજિક EV સહિતના પેસેન્જર વ્હીકલ્સનું કર્યું અનાવરણ

ભારતના સૌથી પસંદગીના લાસ્ટ માઇલ પેસેન્જર મોબિલિટી પ્લેટફોર્મને વીજળી આપતી મેજિક EVનું પ્રદર્શન કર્યું. ઇન્ટરસિટી, ઇન્ટ્રાસિટી અને સંસ્થાકીય ગતિશીલતા ઉકેલોનો વ્યાપક પોર્ટફોલિયો રજૂ કર્યો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 10, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:30 PM IST
મુસાફરી બનશે વધુ આરામદાયક અને સુરક્ષિત! ટાટા મોટર્સે અલ્ટ્રા સ્કૂલ EV અને મેજિક EV સહિતના પેસેન્જર વ્હીકલ્સનું કર્યું અનાવરણ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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