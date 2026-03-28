સારા સમાચાર! ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ખરીદવું થયું સસ્તું, સરકારે આપી ભેટ, જાણો ક્યા સુધી મળશે લાભ ?
Government Discounts on Electric Scooters: જો તમે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર કે ઇ-રિક્ષા ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો કેન્દ્ર સરકારે નોંધપાત્ર રાહત આપી રહી છે. હાલમાં પેટ્રોલ અને ડિઝલની રામાયણ વચ્ચે લોકો ઈલેક્ટ્રિક તરફ વળી રહ્યા છે.
- જો તમે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર કે ઇ-રિક્ષા ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો
- તો કેન્દ્ર સરકારે નોંધપાત્ર રાહત આપી રહી છે.
- હાલમાં પેટ્રોલ અને ડિઝલની રામાયણ વચ્ચે લોકો ઈલેક્ટ્રિક તરફ વળી રહ્યા છે.
Government Discounts on Electric Scooters: ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર કે ઇ-રિક્ષા પર કેન્દ્ર સરકારે નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. હેવી ઉદ્યોગ મંત્રાલયે પીએમ ઇ-ડ્રાઇવ યોજના હેઠળ સબસિડી માટેની અંતિમ તારીખ લંબાવી છે. ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર પર સબસિડી હવે 31 જુલાઈ, 2026 સુધી મેળવી શકાય છે.
ઇ-રિક્ષા અને ઇ-કાર્ટ ખરીદી માટે સબસિડીની અંતિમ તારીખ 31 માર્ચ, 2028 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. આ સરકારી પગલાનો હેતુ દેશમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનો અપનાવવાની ગતિને વધુ વેગ આપવાનો છે, જેથી વધુ લોકોને પેટ્રોલ અને ડીઝલથી ઇ-વાહનો તરફ સ્વિચ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે.
શું કહે છે આંકડા
સરકારી ડેટા અનુસાર, પીએમ ઇ-ડ્રાઇવ યોજના હેઠળ ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર માટે કુલ ₹1,772 કરોડનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું હતું. આમાંથી, અત્યાર સુધીમાં આશરે ₹1,259.91 કરોડ સબસિડી તરીકે ખર્ચવામાં આવ્યા છે. સરકારે આ વખતે પોતાના લક્ષ્યાંકોમાં પણ નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે. જ્યારે અગાઉનો લક્ષ્યાંક ફક્ત 14 લાખ ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર્સને સબસિડી આપવાનો હતો, હવે તે લક્ષ્યાંક વધારીને 24.8 લાખ યુનિટ કરવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં આશરે 10 લાખ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર અને બાઇક વેચાઈ ચૂક્યા છે.
ઇ-રિક્ષા અને ઇ-કાર્ટના વેચાણમાં ઘટાડો
બીજી બાજુ, મોટા ઇલેક્ટ્રિક થ્રી-વ્હીલર્સના કિસ્સામાં કંપનીઓએ અપેક્ષા કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. આ શ્રેણીમાં વેચાણનું લક્ષ્ય 159,862 યુનિટ હતું, પરંતુ વાસ્તવમાં, 162,981 વાહનો વેચાયા છે, જે લક્ષ્ય કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ છે. જોકે, ઇ-રિક્ષા અને ઇ-કાર્ટ માટે ચિત્ર થોડું અલગ છે. આ શ્રેણીમાં, અત્યાર સુધી લક્ષ્યના 10% પણ પ્રાપ્ત થયા નથી. આને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકારે ઇ-રિક્ષા માટે ભંડોળ ફાળવણી 192 કરોડ રૂપિયાથી ઘટાડીને માત્ર 50 કરોડ રૂપિયા કરી છે.
સરકારનું આ સેગમેન્ટ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન
એકંદરે, સરકારનું ધ્યાન હવે ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટ પર છે, જે સૌથી વધુ વોલ્યુમ ઉત્પન્ન કરી રહ્યું છે. ગેઝેટ નોટિફિકેશન અનુસાર, ઇ-રિક્ષા અને ઇ-કાર્ટ માટે વેચાણ લક્ષ્યાંક પણ થોડો વધારીને 39,034 યુનિટ કરવામાં આવ્યો છે. સબસિડીની સમયમર્યાદા લંબાવવાથી ગ્રાહકોને માત્ર સસ્તા વાહનો જ નહીં, પણ કંપનીઓને તેમનો સ્ટોક ખાલી કરવા અને નવા મોડેલ લોન્ચ કરવા માટે વધુ સમય પણ મળશે.
