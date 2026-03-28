સારા સમાચાર! ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ખરીદવું થયું સસ્તું, સરકારે આપી ભેટ, જાણો ક્યા સુધી મળશે લાભ ?

Prev
Next
Government Discounts on Electric Scooters: જો તમે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર કે ઇ-રિક્ષા ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો કેન્દ્ર સરકારે નોંધપાત્ર રાહત આપી રહી છે. હાલમાં પેટ્રોલ અને ડિઝલની રામાયણ વચ્ચે લોકો ઈલેક્ટ્રિક તરફ વળી રહ્યા છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 28, 2026, 06:29 PM IST
Trending Photos

Government Discounts on Electric Scooters: ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર કે ઇ-રિક્ષા પર  કેન્દ્ર સરકારે નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. હેવી ઉદ્યોગ મંત્રાલયે પીએમ ઇ-ડ્રાઇવ યોજના હેઠળ સબસિડી માટેની અંતિમ તારીખ લંબાવી છે. ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર પર સબસિડી હવે 31 જુલાઈ, 2026 સુધી મેળવી શકાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઇ-રિક્ષા અને ઇ-કાર્ટ ખરીદી માટે સબસિડીની અંતિમ તારીખ 31 માર્ચ, 2028 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. આ સરકારી પગલાનો હેતુ દેશમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનો અપનાવવાની ગતિને વધુ વેગ આપવાનો છે, જેથી વધુ લોકોને પેટ્રોલ અને ડીઝલથી ઇ-વાહનો તરફ સ્વિચ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે.

શું કહે છે આંકડા

સરકારી ડેટા અનુસાર, પીએમ ઇ-ડ્રાઇવ યોજના હેઠળ ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર માટે કુલ ₹1,772 કરોડનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું હતું. આમાંથી, અત્યાર સુધીમાં આશરે ₹1,259.91 કરોડ સબસિડી તરીકે ખર્ચવામાં આવ્યા છે. સરકારે આ વખતે પોતાના લક્ષ્યાંકોમાં પણ નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે. જ્યારે અગાઉનો લક્ષ્યાંક ફક્ત 14 લાખ ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર્સને સબસિડી આપવાનો હતો, હવે તે લક્ષ્યાંક વધારીને 24.8 લાખ યુનિટ કરવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં આશરે 10 લાખ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર અને બાઇક વેચાઈ ચૂક્યા છે.

ઇ-રિક્ષા અને ઇ-કાર્ટના વેચાણમાં ઘટાડો

બીજી બાજુ, મોટા ઇલેક્ટ્રિક થ્રી-વ્હીલર્સના કિસ્સામાં કંપનીઓએ અપેક્ષા કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. આ શ્રેણીમાં વેચાણનું લક્ષ્ય 159,862 યુનિટ હતું, પરંતુ વાસ્તવમાં, 162,981 વાહનો વેચાયા છે, જે લક્ષ્ય કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ છે. જોકે, ઇ-રિક્ષા અને ઇ-કાર્ટ માટે ચિત્ર થોડું અલગ છે. આ શ્રેણીમાં, અત્યાર સુધી લક્ષ્યના 10% પણ પ્રાપ્ત થયા નથી. આને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકારે ઇ-રિક્ષા માટે ભંડોળ ફાળવણી 192 કરોડ રૂપિયાથી ઘટાડીને માત્ર 50 કરોડ રૂપિયા કરી છે.

સરકારનું આ સેગમેન્ટ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન

એકંદરે, સરકારનું ધ્યાન હવે ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટ પર છે, જે સૌથી વધુ વોલ્યુમ ઉત્પન્ન કરી રહ્યું છે. ગેઝેટ નોટિફિકેશન અનુસાર, ઇ-રિક્ષા અને ઇ-કાર્ટ માટે વેચાણ લક્ષ્યાંક પણ થોડો વધારીને 39,034 યુનિટ કરવામાં આવ્યો છે. સબસિડીની સમયમર્યાદા લંબાવવાથી ગ્રાહકોને માત્ર સસ્તા વાહનો જ નહીં, પણ કંપનીઓને તેમનો સ્ટોક ખાલી કરવા અને નવા મોડેલ લોન્ચ કરવા માટે વધુ સમય પણ મળશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
