Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

પેરેન્ટ્સ માટે ખુશખબર! બાળકોના WhatsApp પર મળશે પૂરું કંટ્રોલ, જાણો કેવી રીતે કામ કરશે આ નવું ફીચર

WhatsApp બાળકોની સુરક્ષાને લઈને એક મોટું પગલું ભરવા જઈ રહ્યું છે. નવા Beta અપડેટમાં Parental Control અને Secondary Account ફીચરના સંકેત મળ્યા છે, જેનાથી માતા-પિતા બાળકોના WhatsApp ઉપયોગ પર સંપૂર્ણ નજર અને નિયંત્રણ રાખી શકશે. જાણો આ ફીચર કેવી રીતે કામ કરશે અને બાળકો માટે શું ફેરફાર આવશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 23, 2026, 01:45 PM IST

Trending Photos

પેરેન્ટ્સ માટે ખુશખબર! બાળકોના WhatsApp પર મળશે પૂરું કંટ્રોલ, જાણો કેવી રીતે કામ કરશે આ નવું ફીચર

WhatsApp Parental Control Feature: WhatsApp હવે માત્ર એક ચેટિંગ એપ બનીને રહેવા માંગતું નથી, પરંતુ તે યુઝર્સ—ખાસ કરીને બાળકોની સુરક્ષાને પણ પ્રાથમિકતા આપી રહ્યું છે. WhatsApp એ તેના નવા Android Beta અપડેટમાં એક એવા ફીચરના સંકેત આપ્યા છે, જેની લાંબા સમયથી માંગ કરવામાં આવી રહી હતી. ‘Parental Controls with Secondary Accounts’ નામનું આ ફીચર હાલમાં ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજમાં છે, પરંતુ તેના આવવાથી માતાપિતા તેમના બાળકોના WhatsApp ઉપયોગ પર વધુ સારું નિયંત્રણ મેળવી શકશે.

WhatsApp Beta અપડેટમાં શું નવું છે?
તાજેતરમાં બહાર પાડવામાં આવેલા WhatsApp Beta for Android 2.26.3.6 અપડેટમાં આ નવા ફીચરની વિગતો સામે આવી છે. જોકે આ ફીચર અત્યારે તમામ યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ કોડ લેવલ પર તેના પુરાવા મળ્યા છે. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે WhatsApp બાળકો અને વાલીઓની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને મોટા ફેરફારોની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

WhatsApp is working on a feature that lets parents configure a secondary account with limited functionality, and it will be available in a future update!https://t.co/75agDCZCWr pic.twitter.com/apKvDoLxnO

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 22, 2026

શું છે આ Secondary Account?
આ ફીચર હેઠળ માતા-પિતા તેમના બાળકો માટે એક અલગ WhatsApp Secondary Account બનાવી શકશે. આ એક મર્યાદિત ક્ષમતાવાળું એકાઉન્ટ હશે. બાળકો એપનો ઉપયોગ સુરક્ષિત રીતે કરી શકશે. આ એકાઉન્ટમાં બાળકો માત્ર તેમના Contacts માં સેવ કરેલા નંબરો પર જ મેસેજ કે કોલ કરી શકશે.

બાળકો માટે કઈ મર્યાદાઓ હશે?
સેકન્ડરી એકાઉન્ટમાં કેટલાક ફીચર્સ જાણી જોઈને બંધ રાખવામાં આવશે. બાળકો અજાણ્યા નંબર પર મેસેજ નહીં કરી શકે અને ન તો તેમનો કોલ રિસીવ કરી શકશે. Chat Lock જેવા એડવાન્સ્ડ ફીચર્સ આ એકાઉન્ટમાં ઉપલબ્ધ નહીં હોય. આનો મુખ્ય હેતુ બાળકોને અનિચ્છનીય સંપર્કો અને એપના દુરુપયોગથી બચાવવાનો છે.

શા માટે જરૂરી છે Parental Control?
આજકાલ, માતાપિતા તેમના બાળકોની ઓનલાઈન સલામતી વિશે સૌથી વધુ ચિંતિત છે. WhatsApp જેવી લોકપ્રિય મેસેજિંગ એપ્લિકેશનોની અનિયંત્રિત ઍક્સેસ જોખમી હોઈ શકે છે. પેરેંટલ કંટ્રોલ્સ સુવિધા માતાપિતાને ખાતરી આપશે કે તેમના બાળકો મર્યાદિત અને સલામત અવકાશમાં WhatsAppનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

ઍક્સેસ ફક્ત Contacts સુધી મર્યાદિત
આ સુવિધાનું સૌથી મહત્વનું પાસું એ છે કે બાળકો ફક્ત તેમના ફોનના Contactsમાં સેવ કરેલા લોકો સાથે જ વાતચીત કરી શકશે. અજાણ્યા નંબરોથી સંપર્ક અશક્ય બનશે. આ બાળકોને સ્પામ, છેતરપિંડી અથવા દૂષિત સંદેશાઓથી બચાવવામાં મદદ કરશે.

સેટઅપ કેવી રીતે થશે?
WhatsApp એ આ ફીચરનું સેટઅપ ખૂબ જ સુરક્ષિત રાખ્યું છે. માતા-પિતાએ પોતાના ફોનથી બાળકના WhatsAppની વેલકમ સ્ક્રીન પર દેખાતા QR કોડને સ્કેન કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ એક 6-આંકડાનો પ્રાઈમરી પિન સેટ કરવામાં આવશે. આ પિન વગર બાળકો સેટિંગ્સમાં કોઈ ફેરફાર કરી શકશે નહીં. પિન નાખ્યા પછી જ સેકન્ડરી એકાઉન્ટ તૈયાર થશે અને બાળક નક્કી કરેલી મર્યાદામાં રહીને WhatsApp વાપરી શકશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
WhatsApp parental control featureWhatsApp secondary accountWhatsApp beta update AndroidWhatsApp child safety featureWhatsApp new features 2026WhatsApp parental controls IndiaWhatsapp

Trending news