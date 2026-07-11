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SUV પ્રેમીઓ માટે ખુશખબર! મસ્ક્યુલર ડિઝાઇન અને વધુ માઇલેજ સાથે આવી રહી છે નવી કાર

New SUV Car: કિયા મોટર્સ ભારતીય બજારમાં એક મોટી સાઈજની SUV લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. અમે કિયાની સોરેન્ટો વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે હાઇબ્રિડ અવતારમાં લોન્ચ થઈ શકે છે. લોન્ચ પહેલા આ કાર માટે પ્રી-લોન્ચ બુકિંગ પહેલાથી જ બિનસત્તાવાર રીતે શરી થઈ ગઈ છે. આ કાર મલ્ટિપલ સીટ કોન્ફ્રીગેશનમાં આવી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ કિયા કાર ક્યારે લોન્ચ થશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 11, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:22 PM IST
SUV પ્રેમીઓ માટે ખુશખબર! મસ્ક્યુલર ડિઝાઇન અને વધુ માઇલેજ સાથે આવી રહી છે નવી કાર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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