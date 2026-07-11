/SUV પ્રેમીઓ માટે ખુશખબર! મસ્ક્યુલર ડિઝાઇન અને વધુ માઇલેજ સાથે આવી રહી છે નવી કાર

New SUV Car: કિયા મોટર્સ ભારતીય બજારમાં બે નવી કાર લોન્ચ કરી રહી છે. કંપની બે SUV લોન્ચ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. જો કે, તેમની લોન્ચ તારીખોની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. કિયા મોટર્સની આગામી કારમાંથી એક સોરેન્ટો છે, જેના માટે બિનસત્તાવાર પ્રી-બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે.
અહેવાલો સૂચવે છે કે કિયા સોરેન્ટો ફક્ત 25,000 રૂપિયામાં બુક કરી શકાય છે. આ કંપનીની ફ્લેગશિપ ICE (આંતરિક કમ્બશન એન્જિન) SUV હશે. આ કાર આ મહિનાના અંત સુધીમાં જાહેર કરવામાં આવશે અને ઓક્ટોબર 2026 માં લોન્ચ થવાની ધારણા છે.
કિયા સોરેન્ટો વિશે શું ખાસ છે?
આ કાર 1.6-લિટર મજબૂત હાઇબ્રિડ ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન સાથે આવે છે. જો કે, કારના પાવર અને ટોર્કના આંકડા અજાણ છે. યુકેમાં ઉપલબ્ધ સોરેન્ટો 1.6-લિટર મજબૂત હાઇબ્રિડ ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન સાથે આવે છે, જે 238 hp અને 380 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
બ્રાન્ડ આ એન્જિન 6-સ્પીડ ટોર્ક કન્વર્ટર ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન સાથે ઓફર કરે છે. વિવિધ બજારોમાં, કાર ફ્રન્ટ-વ્હીલ ડ્રાઇવ અને ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ રૂપરેખાંકનોમાં આવે છે. ભારતમાં કાર કયા એન્જિન, ટ્રાન્સમિશન અને સુવિધાઓ સાથે આવશે તે હાલમાં અજાણ છે.
સુવિધાઓ, કદ અને કિંમત
ઓટોકાર ઇન્ડિયા અનુસાર, કાર 5-સીટર, 6-સીટર અને 7-સીટર કોન્ફ્રિગેશનમાં આવશે. જો આવું થાય, તો તે તેના સેગમેન્ટમાં એકમાત્ર કાર હશે જે આટલા બધા સીટિંગ કોન્ફ્રિગેશનમાં ઉપલબ્ધ હશે. વૈશ્વિક બજારમાં ઉપલબ્ધ સોરેન્ટોની લંબાઈ 4,815 મીમી, પહોળાઈ 1,900 મીમી, ઊંચાઈ 1,700 મીમી અને વ્હીલબેઝ 2,815 મીમી છે.
આ કાર ભારતીય બજારમાં ઘણી વખત પરીક્ષણ કરતી જોવા મળી છે. આ કારમાં 12.3-ઇંચ ડ્યુઅલ ડિસ્પ્લે હોવાની અપેક્ષા છે, એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર માટે અને બીજી ઇન્ફોટેનમેન્ટ ડિસ્પ્લે માટે. તેમાં પેનોરેમિક સનરૂફ, ફ્રન્ટ વેન્ટિલેટેડ સીટો, પાવર્ડ ડ્રાઇવર સીટ, લેવલ 2 ADAS, 360-ડિગ્રી કેમેરા અને અન્ય સુવિધાઓ પણ હશે. તેની કિંમત 40 લાખ રૂપિયાથી 50 લાખ રૂપિયાની વચ્ચે હોવાની અપેક્ષા છે.