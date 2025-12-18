Prev
Google લાવ્યું નવું ડિજિટલ કાર્ડ: હવે UPI દ્વારા ક્રેડિટ પર પેમેન્ટ કરો, જાણો કેવી રીતે મળશે?

Google Pay અને Axis Bank એ મળીને ભારતમાં Google Pay Flex Axis Bank Credit Card લોન્ચ કર્યું છે. આ RuPay નેટવર્ક પર આધારિત UPI-પાવર્ડ ડિજિટલ ક્રેડિટ કાર્ડ છે, જેનો સીધો ઉપયોગ Google Pay એપ દ્વારા કરી શકાય છે. ચાલો જાણીએ આ કાર્ડ કેવી રીતે કામ કરશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:54 AM IST

Google Pay Flex Axis Bank Credit Card: ડિજિટલ પેમેન્ટને વધુ સરળ બનાવવા માટે Google એ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. Google Pay અને Axis Bank એ સાથે મળીને એક નવું UPI-પાવર્ડ કો-બ્રાન્ડેડ ક્રેડિટ કાર્ડ લોન્ચ કર્યું છે, જેનું નામ ગુગલ પે ફ્લેક્સ એક્સિસ બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ છે. આ કાર્ડ ખાસ એવા લોકો માટે છે જેઓ રોજિંદા UPI પેમેન્ટની સાથે ક્રેડિટ કાર્ડની સુવિધા પણ એક જ જગ્યાએ ઈચ્છે છે.

શું છે Google Pay Flex Axis Bank Credit Card?
Google Pay Flex Axis Bank Credit Card એ એક ડિજિટલ ક્રેડિટ કાર્ડ છે, જે Axis Bank દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે અને તે RuPay નેટવર્ક પર કામ કરે છે. આ કાર્ડ સંપૂર્ણપણે Google Pay એપમાં જ ઉપલબ્ધ છે, એટલે કે યુઝરે અલગથી ફિઝિકલ કાર્ડ રાખવાની જરૂર નથી. તેનો હેતુ UPI જેવો જ સરળ અને સર્વવ્યાપી ક્રેડિટ અનુભવ આપવાનો છે.

UPI અને ક્રેડિટ કાર્ડનો એકસાથે ફાયદો
આ કાર્ડ UPI પેમેન્ટની જેમ જ કામ કરે છે, પરંતુ તેમાં ક્રેડિટ કાર્ડની સુવિધા મળે છે. યુઝર્સ કોઈપણ દુકાન પર લાગેલા UPI QR કોડને સ્કેન કરીને સીધું ક્રેડિટ પર પેમેન્ટ કરી શકે છે. RuPay નેટવર્ક પર આધારિત હોવાને કારણે, આ કાર્ડ ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન લાખો મર્ચન્ટ્સ સ્વીકારે છે.

કેમ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું 'Flex by Google Pay'?
Google ના જણાવ્યા મુજબ, ભારતમાં અત્યારે માત્ર 5 કરોડ લોકો જ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરે છે. Flex by Google Pay ખાસ કરીને આ અંતર ઘટાડવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી વધુમાં વધુ લોકો જટિલ પ્રક્રિયા વગર ડિજિટલ ક્રેડિટનો ઉપયોગ કરી શકે.

Google Pay Flex માટે કેવી રીતે એપ્લાય કરવું?
Google Pay Flex ક્રેડિટ કાર્ડ માટેની અરજી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ છે. યુઝર્સ Google Pay એપ દ્વારા ઝીરો કોસ્ટ પર કાર્ડ માટે અરજી કરી શકે છે. કોઈપણ ફિઝિકલ ડોક્યુમેન્ટ કે બેંકની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી. એપ્રૂવલ મળતાની સાથે જ કાર્ડ મિનિટોમાં એક્ટિવેટ થઈ જાય છે.

ઢગલાબંધ રિવોર્ડ્સ અને પોઈન્ટ્સ
આ કાર્ડની સૌથી મોટી વિશેષતા તેનું રિવોર્ડ સિસ્ટમ છે. દરેક Flex ટ્રાન્ઝેક્શન પર યુઝરને “Stars” મળે છે, જેમાં 1 સ્ટારની કિંમત 1 રૂપિયા બરાબર હોય છે. આ પોઈન્ટ્સને મહિનાના અંતની રાહ જોયા વગર, આગામી Flex ટ્રાન્ઝેક્શનમાં તરત જ વાપરી (Redeem) શકાય છે.

ફ્લેક્સિબલ રિપેમેન્ટનો વિકલ્પ
Google Pay એપની અંદર જ યુઝર્સ પોતાના ખર્ચ અને બિલિંગને ટ્રેક કરી શકે છે. કાર્ડનું પૂરેપૂરું બિલ એકસાથે ચૂકવવાનો વિકલ્પ તો છે જ, સાથે જ યુઝર્સ ઈચ્છે તો પોતાના ક્રેડિટ કાર્ડના બિલને EMI (હપ્તા) માં પણ ફેરવી શકે છે. આ સુવિધા ખર્ચને વધુ સારી રીતે મેનેજ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

એપની અંદર સંપૂર્ણ કંટ્રોલ
Google Pay Flex Axis Bank Credit Card યુઝર્સને 'ઇન-એપ કંટ્રોલ' પણ આપે છે. યુઝર એપ દ્વારા જ કાર્ડને બ્લોક કે અનબ્લોક કરી શકે છે, PIN રીસેટ કરી શકે છે અને ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટ સેટ કરી શકે છે. આનાથી કાર્ડનો ઉપયોગ વધુ સુરક્ષિત અને સરળ બને છે.

ક્યારે અને કોને મળશે આ કાર્ડ?
Flex by Google Pay ની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને હાલમાં તેને પસંદગીના યુઝર્સ માટે રોલઆઉટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. Google નું કહેવું છે કે આવનારા મહિનાઓમાં આ ડિજિટલ ક્રેડિટ કાર્ડને વધુમાં વધુ ભારતીય યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

