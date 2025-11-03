Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

Googleની મોટી વોર્નિંગ : આવા મેસેજ તાત્કાલિક ડિલીટ કરી નાખો નહીંતર ખાલી થઈ જશે તમારું બેંક ખાતું

Google Warning : ગૂગલે દાવો કર્યો છે કે તે દર મહિને એન્ડ્રોઇડ ફોન પર 1 અબજ સ્પામ કોલ્સ અને મેસેજને બ્લોક કરે છે, જેથી યુઝર્સને સુરક્ષિત રાખી શકાય.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 03, 2025, 05:13 PM IST

Trending Photos

Googleની મોટી વોર્નિંગ : આવા મેસેજ તાત્કાલિક ડિલીટ કરી નાખો નહીંતર ખાલી થઈ જશે તમારું બેંક ખાતું

Google Warning : ગૂગલે એન્ડ્રોઇડ અને આઇફોન બંને યુઝર્સ માટે એક મોટી વોર્નિંગ આપી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે લાખો સ્કેમ મેસેજ વૈશ્વિક સ્તરે ફરતા હોય છે. ગૂગલ ચેતવણી આપે છે કે જો તમને આવા મેસેજ મળે છે, તો તેમને તાત્કાલિક કાઢી નાખો, નહીં તો તમારું બેંક ખાતું ખાલી થઈ જશે. ગૂગલે યુઝર્સને ચેતવણી આપી છે કે આવા સ્પામ મેસેજ તાત્કાલિક ડિલીટ કરી નાખો, ખાસ કરીને જે કથિત રીતે ચાઇનીઝ સાયબર ગુનેગારો તરફથી આવે છે.

બેંક ખાતા પર એટેક કેવી રીતે થાય છે ?

Add Zee News as a Preferred Source

આ મેસેજમાં શંકાસ્પદ લિંક્સ હોય છે અને એકવાર યુઝર્સ આ લિંક્સ પર ક્લિક કરે છે, ત્યારે હેકર્સ તેમના ડિવાઈસમાંથી બેંક વિગતો, વ્યક્તિગત ડેટા, લોકેશન માહિતી અને પાસવર્ડ ચોરી લે છે. એકવાર હેકર્સ આ માહિતીની એક્સેસ મેળવી લે છે, પછી તેઓ તમારા બેંક ખાતાની વિગતોનો ઉપયોગ તમારા ખાતાને ખાલી કરવા માટે કરે છે. આ સ્કેમર્સ શોધ ટાળવા માટે વિદેશી સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરે છે અને જો તેમનું સિમ બ્લોક થઈ જાય તો પણ નવો નંબર તરત જ એક્ટિવ થઈ જાય છે.

ગૂગલ શું દાવો કરે છે

જો તમારા ફોનમાં એન્ડ્રોઇડ સિસ્ટમ છે, તો ગૂગલ દાવો કરે છે કે આવા ફોન પર દર મહિને 1 અબજ સ્પામ કોલ્સ અને મેસેજ અવરોધિત થાય છે. વધુમાં,Gmail 99.9% સુધી સ્પામ ઇમેઇલ્સને પણ ફિલ્ટર કરે છે. iOS 26માં, એપલે શંકાસ્પદ લિંક્સ અને જવાબોને રોકવા માટે નવી કોલ સ્ક્રીનીંગ અને મેસેજિંગ સુરક્ષા સુવિધાઓ ઉમેરી છે. જો કે, એપલના દાવાઓ છતાં, ગૂગલ કહે છે કે એન્ડ્રોઇડ હજુ પણ યુઝર્સ માટે વધુ સારી સુરક્ષા પૂરી પાડે છે અને એન્ડ્રોઇડ ચલાવતા ડિવાઈસ સ્પામ લિંક્સને રોકવાની શક્યતા વધુ છે.

કયા ફોનમાં કયા સેફ્ટી વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે ?

  • ગૂગલ પિક્સેલ સૌથી મજબૂત સ્પામ સેફ્ટી સાથે આવે છે.
  • સેમસંગ અને અન્ય એન્ડ્રોઇડ ડિવાઈસ થોડી ઓછી સેફ્ટી આપે છે.
  • વિવિધ iPhone મોડેલો વિવિધ સેફ્ટી સ્તરો આપે છે.
  • જો કે, તે કહેવું મુશ્કેલ છે કે આજકાલ તમારું ડિવાઈસ સ્પામથી સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
googleScamSpam MessagesAndroidiphonebank accounts

Trending news