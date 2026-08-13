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ગૂગલે ભારતમાં ચાર Pixel સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યા, રૂમાલની જેમ સ્ક્રીન વાળી શકાશે, જાણો ફીચર્સ-કિંમત

જેની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાતી હતી કે ગૂગલ પિક્સલ 11 સિરીઝ ભારતમાં આખરે લોન્ચ  થઈ ગઈ છે. જેમાં 4 સ્માર્ટફોન છે. એક ફોલ્ડેબલ ફોન પણ છે. એઆઈ પર પૂરેપૂરું ફોક્સ કરાયું છે. આ સાથે કેમેરા ઉપર પણ ભાર મૂકાયો છે. જાણો તેના ફીચર્સ અને કિંમત...

Written ByViral Raval
Published: Aug 13, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:38 AM IST
ગૂગલે ભારતમાં ચાર Pixel સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યા, રૂમાલની જેમ સ્ક્રીન વાળી શકાશે, જાણો ફીચર્સ-કિંમત

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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