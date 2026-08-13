/ગૂગલે ભારતમાં ચાર Pixel સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યા, રૂમાલની જેમ સ્ક્રીન વાળી શકાશે, જાણો ફીચર્સ-કિંમત

ગૂગલે ભારતમાં પોતાની નવી પિક્સલ 11 સિરીઝ લોન્ચ કરી દીધી છે. આ સિરીઝમાં કંપનીએ ચાર નવા ફોન રજૂ કર્યા છે. જેમાં પિક્સલ 11, પિક્સલ 11 પ્રો, પિક્સલ 11 પ્રો એક્સએલ, અને પિક્સલ 11 પ્રો ફોલ્ડ સામેલ છે. આ વખતે ગૂગલનું સૌથી મોટું ફોકસ એઆઈ પર છે. કંપનીએ નવા ફોનને એવા એઆઈ ફીચર્સ સાથે રજૂ કર્યા છે જે યૂઝરના કહેવાની રાહ જોવાની જગ્યાએ તેના કામને સમજીને મદદ કરવાની કોશિશ કરશે. અત્રે જણાવવાનું કે MadeByGoogle ઈવેન્ટ પહેલા જ કંપનીએ પ્રેસ રિલીઝ મોકલીને લોન્ચની જાહેરાત કરી હતી અને ભાવ પણ જાહેર કરી દીધા.
નવી પિક્સલ સિરીઝમાં ગૂગલનું નવું Tensor G6 ચિપ આપવામાં આવી છે. આ સાથે Geminiનું નવું નેનો મોડલ પણ કામ કરે છે. કંપનીનું કહેવું છે કે હાર્ડવેર અને એઆઈને સાથે તૈયાર કરાયા છે. જેથી કરીને ફોન પર રોજ બરોજના કામ ટેપમાં કરી શકાય.
ફોનની ભારતમાં કિંમત
ભારતમાં પિક્સલ 11ની કિંમત 89,999 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. પિક્સલ 11 પ્રોની શરૂઆતની કિંમત 1,19,999 રૂપિયા, પિક્સલ 11 પ્રો એક્સએલની કિંમત 1,34,999 રૂપિયા અને પિક્સલ 11 પ્રો ફોલ્ડની કિંમત 1,86,999 રૂપિયા છે. આ ફોનનું પ્રી ઓર્ડર બુકિંગ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે અને વેચાણ 20 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે.
Pixel 11 ની ખાસિયતો
Pixel 11 માં 6.3 ઈંચનો ડિસ્પ્લે છે. જે 120 હર્ટ્ઝ સુધીની રિફ્રેશ રેટ સપોર્ટ કરે છે. ફોનમાં 12જીબી રેમ છે અને તેને 256GB અને 512GB સ્ટોરેજની સાથે ખરીદી શકાશે.
ફોનમાં 48 મેગાપિક્સલનો મેન કેમેરા અપાયો છે. ગૂગલનું કહેવું છે કે નવા કેમેરાના ગત મોડલની સરખામણીમાં 56 ટકા વધુ લાઈટ કેપ્ચર કરવાની કેપેસિટી છે. તેમાં 30 ગણા સુધી સુપર રિઝોલ્યુશન ઝૂમ અને નાઈટ સાઈટ જેવા ફીચર મળે છે.
ફોનની બેટરી 30 કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલે તેવો દાવો કરાયો છે. જેમાં 30 વોટ કે તેનાથી વધુના ચાર્જરથી લગભગ 30 મિનિટમાં 55 ટકા સુધી ચાર્જિંગની સુવિધા અપાઈ છે. પિક્સલ 11નો કેમેરાબાર પણ બદલવામાં આવ્યો છે. ગૂગલના જણાવ્યાં મુજબ ગત જનરેશનની સરખામણીમાં 40 ટકાથી વધુ પાતળો છે.
Pixel 11 Pro અને Pro XLમાં વધુ દમ
પિક્સલ 11 અને પિક્સલ પ્રો એક્સેલમાં 6.3 ઈંચ અને 6.8 ઈંચનો સુપર એક્ચુઆ ડિસ્પ્લે આપવામાં આવ્યો છે. બંને ફોનમાં 120 હર્ટ્સ સુધીનો રિફ્રેશ રેટ અને 3600 નીટ્સ સુધીની પીક બ્રાઈટનેસ મળે છે.
ગૂગલે આ બંને ફોનમાં સ્ક્રીન પર નવી એન્ટી સ્ક્રેચ લેયર આપી છે. કંપનીનો દાવો છે કે તે ગત જનરેશનની સરખામણીએ બમણા કરતા વધુ સ્ક્રેચ પ્રોટેક્શન આપશે. કેમેરાની વાત કરીએ તો બંને ફોનમાં 50 મેગાપિક્સલનો મુખ્ય કેમેરો, 48 મેગાપિક્સલનો અલ્ટ્રાવાઈડ કેમેરો અને 48 મેગાપિક્સલનો ટેલિફોટો કેમેરો છે. ટેલીફોટા કેમેરા સાથે 5 ગણું ઓપ્ટિકલ ઝૂમ મળે છે અને પ્રો ઝૂમ 120 ગણા સુધી જઈ શકે છે.
આ બંને ફોનમાં 30 કલાકથી વધુની બેટરી લાઈફનો દાવો છે. પિક્સલ 11 પ્રો લગભગ 30 મિનિટમાં 55 ટકા સુધી અને પ્રો એક્સેલ 75 ટકા સુધી ચાર્જ થઈ શકે છે. જો કે તેના માટે અલગથી યોગ્ય ક્ષમતાવાળું ચાર્જર લેવું પડશે.
પિક્સલ 11 સિરીઝનો સૌથી મોટો ફેરફાર કેમેરાથી વધુ એઆઈમાં જોવા મળે છે. નવી Tensor G6 ચિપ સાથે જેમીનીને ફોનના એક્સપીરિયન્સમાં ઊંડાણથી જોડવામાં આવ્યું છે.
HiLight ફીચર
નવું હાઈલાઈટ ફીચર કેમેરાના ફ્લેશની આસપાસ લાગેલી લાઈટનો ઉપોયગ કરને જરૂરી જાણકારી આપે છે. દાખલા તરીકે મનગમતા કોન્ટેક્ટથી કોલ આવે તો અલગ પ્રકારની લાઈટ જોવા મળે છે. જેમીનીથી હાથ લગાવ્યા વગર વાત કરો તો પણ તે કામ કરી શકે છે.
Rambler ફીચર
આ ફીચર અવાજથી લખતા ફીચરને વધુ સારું બનાવે છે. તે વાતચીતના અંદાજમાં બોલાયેલી વાતને સમજીને તેને સ્પષ્ટ રીતે લખવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કે બોલતી વખતે બોલાયેલા શબ્દો જેમ કે હમ, આહ..જેવા શબ્દોને પણ કેન્સલ આઉટ કરી શકે છે.
કેમેરામાં Magic Capture અને Camera Looks
ગૂગલ કેમેરામાં મેજીક કેપ્ચર નામનું ફીચર આપવામાં આવ્યું છે. તે વીડિયો દરમિયાન સેકડો ફ્રેમને રિયલ ટાઈમમાં જોઈને આપોઆપ ખાસ પળોને ઓળખી શકે છે અને તેને વધુ સારું કરવાની કોશિશ કરે છે.
કેમેરાથી યૂઝર ફોટોના લૂકને પોતાની પસંદ મુજબ બદલી શકશે. તેમાં નેચરલ, શેડોઝ, અને વેનીલા જેવા વિકલ્પ અપાયા છે. તેનો હેતુ ફોટો ખેંચ્યા બાદ એડિટ કરવાની જગ્યાએ કેમેરાથી જ પસંદગીનો લૂક મેળવવાનો છે.
પ્રો મોડલમાં ક્રિએટર સૂઈટ પણ અપાયું છે. જેમાં ટેલિપ્રોમ્પ્ટર, સ્ટોરીબોર્ડ એડિટિંગ અને કન્ટેન્ટ બનાવવા સંબંધિત કેમેરા કંટ્રોલ સામેલ છે. કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ પર ખાસ ફોકસ મૂકાયેલું જોવા મળે છે.
Pixel 11 Pro Fold પણ લોન્ચ થયો
ગૂગલે નવો Pixel 11 Pro Fold પણ રજૂ કર્યો છે. કંપનીના જણાવ્યાં મુજબ તે ગત જનરેશન કરતા લગભગ 1 મિલિમીટર પાતળો, લગભગ 10 ટકા હળવો અને ત્રણ ગણો મજબૂત છે. તેમાં અંદર અને બહાર 8 ઈંચનો સુપર એક્યુઆ ફ્લેક્સ ડિસ્પ્લે મળે છે. ફોનમાં 16 જીબી રેમ અને 512 જીબી સ્ટોરેજ છે. બેટરી 24 કલાકથી વધુ ચાલવાનો દાવો છે અને લગભગ 30 મિનિટમાં 50 ટકા ચાર્જ થઈ શકે છે. ફોલ્ડેબલ ફોનમાં મોટી સ્ક્રીન માટે અનેક નવા ફીચર પણ અપાયા છે. જેમ કે સ્પ્લિટ સ્ક્રીન, ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ તથા ઈન્સ્ટન્ટ વ્યૂ.
Pixel Watch 5 અને Pixel Buds Pro 2 પણ કરાયા અપડેટ
ગૂગલે પિક્સલ વોચ 5 પણ લોન્ચ કરી છે. તેનો ભાવ 41mm મોડલ માટે 42,900 રૂપિયા અને 45 મિલિમીટર મોડલ માટે 45,900 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેમાં નવું સ્નેપડ્રેગન W5 જેન 2 ચિપ છે અને કંપનીના જણાવ્યાં મુજબ તે ગત ઘડિયાળથી 20 ટકા ફાસ્ટ છે. તેમાં ઓફલાઈન જેમીની, સારી ઊંઘની નિગરાણી અને ગૂગલ હેલ્થ ગાર્ડિયન જેવા ફીચર અપાયા છે. આ ઉપરાંત પિક્સલ બડ્સ પ્રો 2 માટે નવા સોફ્ટવેર ફીચર અને નવો ઓલિવ કલર પણ રજૂ કરાયો છે.
7 વર્ષ સુધી મળતી રહેશે અપડેટ
ગૂગલ પિક્સલ 11 સિરીઝની સાથે સાત વર્ષ સુધી પિક્સલ ડ્રોપ, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, અને સિક્યુરિટી અપડેટ આપવાનો વાયદો કરે છે. એટલે કે ફોન ખરીદ્યા બાદ લાંબા સમય સુધી સોફ્ટવેર સપોર્ટ મળશે. પ્રો મોડલ અને પિક્સલ 11 પ્રો ફોલ્ડ ખરીદનારાઓને છ મહિનાનું ગૂગલ એઆઈ પ્રો પણ મળશે. આ ઉપરાંત HDFC Bank અને ICICI Bank દ્વારા કેશબેક અને 24 મહિના સુધી નો કોસ્ટ ઈએમઆઈ જેવી સુવિધા પણ અપાઈ રહી છે.
બધુ મળીને ગૂગલે આ વખતે પિક્સલ 11 સિરીઝમાં ફક્ત નવો ફોન આપવાને બદલે એઆીને ફોનના રોજબરોજના ઉપયોગનો ભાગ બનાવવાની કોશિશ કરી છે. કેમેરા, બેટરી અને ડિઝાઈનમાં ફેરફાર છે પરંતુ કંપનીનો અસલ દાવ તો ensor G6 અને Gemini પર છે.