ભારતમાં પ્રથમ AI હબ બનાવશે ગૂગલ, 15 અબજ ડોલરનું કરશે રોકાણ, સુંદર પિચાઈએ કરી જાહેરાત
ગૂગલે જાહેરાત કરી છે કે તે આગામી 5 વર્ષમાં ભારતમાં એઆઈ હબ બનાવવા માટે આશરે 15 અબજ ડોલરનું રોકાણ કરશે. તેની મદદથી વિશાખાપટ્ટનમમાં ડેટા સેન્ટર બનાવવામાં આવશે.
વિશાખાપટ્ટનમઃ ગૂગલના સીઈઓ સુંદર પિચાઈએ મંગળવાર (14 ઓક્ટોબર) એ મોટી જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે ભારતમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) હબ બનાવવામાં આવશે. તે માટે કંપની 15 અબજ ડોલરનું રોકાણ પણ કરશે. સુંદર પિચાઈએ જણાવ્યુ કે તેમણે આ સિલસિલામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત કરી છે. એક ખાસ પ્લાનની સાથે આંધ્ર પ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમમાં મોટું ડેટા સેન્ટર અને એઆઈ હબ બનશે.
સુંદર પિચાઈએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે. તેમણે લખ્યું, 'ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત કરવાનો શાનદાર અનુભવ રહ્યો. અમે વિશાખાપટ્ટનમમાં બનાર ગૂગલના પ્રથમ AI હબનો પ્લાન શેર કર્યો. આ એક ઐતિહાસિક પગલું હશે. આ હબમાં ગીગાવોટ સ્તરની કમ્પ્યુટિંગ ક્ષમતા, એક નવો આંતરરાષ્ટ્રીય સબસી ગેટવે અને મોટા પાયા પર એનર્જી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સામેલ હશે.'
ગૂગલ ભારતમાં ₹1,331.85 બિલિયનનું રોકાણ કરશે
ગૂગલ ભારતમાં ₹15 બિલિયનનું રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. આ દેશ માટે એક જેકપોટથી ઓછું નથી. તેનાથી ભારતને નોંધપાત્ર ફાયદો થશે. ભારતીય ચલણમાં આ ₹15 બિલિયન થશે જે ₹1,331.85 બિલિયન થશે.
Great to speak with India PM @narendramodi @OfficialINDIAai to share our plans for the first-ever Google AI hub in Visakhapatnam, a landmark development.
This hub combines gigawatt-scale compute capacity, a new international subsea gateway, and large-scale energy infrastructure.…
— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 14, 2025
ગૂગલ ક્લાઉડના સીઈઓએ એઆઈ હબ વિશે શું કહ્યું
પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, ગૂગલ ક્લાઉડના સીઈઓ થોમસ કુરિયને ગુગલના એક કાર્યક્રમમાં જણાવ્યું હતું કે આ નવું એઆઈ હબ એઆઈ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, નવી ડેટા સેન્ટર ક્ષમતા, મોટા પાવર સ્ત્રોતો અને વિસ્તૃત ઓપ્ટિકલ ફાઇબર નેટવર્કને એકીકૃત કરશે. કુરિયને કહ્યું, "અમે વિશાખાપટ્ટનમમાં એઆઈ હબ સ્થાપિત કરવા માટે આગામી પાંચ વર્ષમાં ₹15 બિલિયનનું રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છીએ."
મહત્વનું છે કે ગૂગલનું આ પ્રથમ એઆઈ હબ હશે. તે આ માટે ભારતીય એઆઈ એન્જિનિયરોને તક આપશે. થોમસ કુરિયને ઈવેન્ટ દરમિયાન જણાવ્યું કે ગૂગલ ભારતમાં છેલ્લા 21 વર્ષથી કામ કરી રહ્યું છે અને 14 હજારથી વધુ ભારતીયો તેની સાથે જોડાયેલા છે.
