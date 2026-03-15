ભારતીયો સહિત 3.5 અબજથી વધુ લોકો પર સંકટ ! ગુગલનું 'ઝીરો-ડે' પર એલર્ટ, તાત્કાલિક કરો આ કામ
ગૂગલના ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં બે ખામીઓ CVE-2026-3909 અને CVE-2026-3910 મળી આવી છે. કંપનીએ આ ખતરાને ઝીરો-ડેની સમસ્યા તરીકે વર્ગીકૃત કરી છે અને યુઝર્સને તાત્કાલિક તેમના બ્રાઉઝર્સ અપડેટ કરવાની સલાહ આપી છે.
ટેક્નોલોજી જગતમાં એક દિગ્ગજ કંપની ગૂગલ પાસે એક એવું ક્રોમ બ્રાઉઝર છે જે વૈશ્વિક સ્તરે લોકપ્રિય છે, ભારત સહિત વિશ્વભરમાં 3.5 અબજથી વધુ યુઝર્સ છે. જો કે, આમાંના મોટાભાગના યુઝર્સ પર હવે એક ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે, ખાસ કરીને બે સમસ્યાઓ જેને ગૂગલે "ઝીરો-ડે" તરીકે વર્ગીકૃત કરી છે. હેકર્સ ક્રોમ બ્રાઉઝર યુઝર્સને ટાર્ગેટ બનાવવા માટે આ ખામીઓનો સંભવિતપણે ઉપયોગ કરી શકે છે. આ માહિતી ફોર્બ્સ દ્વારા અહેવાલ આપવામાં આવી હતી.
આ અંગે ક્રોમ ટીમે એક ઈમરજન્સી સુરક્ષા અપડેટ જાહેર કર્યું છે અને યુઝર્સને તાત્કાલિક તેમના બ્રાઉઝર્સ અપડેટ કરવા વિનંતી કરી છે. તેમના બ્રાઉઝર્સને અપડેટ કરીને યુઝર્સ તેમના ડિવાઈસ અને ડેટાને સુરક્ષિત રાખી શકે છે.
સમસ્યા અંગે મર્યાદિત વિગતો આપવામાં આવી છે
આ સમસ્યા વિશે હજુ સુધી વધુ માહિતી સામે આવી નથી. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે જ્યાં સુધી મોટાભાગના યુઝર્સ બ્રાઉઝરની સમસ્યાને સુધારવા માટે નવું અપડેટ ના કરે ત્યાં સુધી આ ખામીઓ અંગેની વિગતો મર્યાદિત રાખવામાં આવશે, જેનાથી હેકર્સ તેમનું શોષણ કરતા અટકાવશે. આ સમસ્યાને હાલમાં CVE-2026-3909 અને CVE-2026-3910 હેઠળ ટ્રેક કરવામાં આવી રહી છે.
હેકર્સ બ્રાઉઝર્સને કેમ નિશાન બનાવી રહ્યા છે ?
ઇન્ટરનેટ યુઝર્સ કોઈપણ માહિતી શોધવા માટે બ્રાઉઝર્સ પર આધાર રાખે છે. દરેક સ્માર્ટફોન અને પીસી યુઝર્સ પાસે એક બ્રાઉઝર હોય છે, જેમાં હાલમાં ક્રોમ સૌથી મોટો બજાર હિસ્સો ધરાવે છે. પરિણામે હેકર્સ વારંવાર બ્રાઉઝર્સને નિશાન બનાવે છે જેથી યુઝર્સની વિગતો સાથે સરળતાથી ચેડા કરી શકાય.
બ્રાઉઝર હેકિંગ વિશે સાયબર નિષ્ણાતો શું કહે છે
બ્રાઉઝર હેકિંગ અંગે સાયબર નિષ્ણાતો કહે છે કે હેકર્સ હવે સીધા બ્રાઉઝરને જ નિશાન બનાવે છે. આમાં સેશન હાઇજેકિંગ - ચોરાયેલા ટોકન્સનો ઉપયોગ કરીને ચલાવવામાં આવતી અને લાંબા સમયથી ચાલતા મલ્ટી-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન (MFA) પ્રોટોકોલને પણ બાયપાસ કરવામાં સક્ષમ એડવાન્સ્ડ ફિશિંગ હુમલાઓ જેવી યુક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે.
