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કરોડો Chrome યુઝર્સ માટે Googleનું એલર્ટ! મોડું થાય તે પહેલાં કરો આ કામ

Alert For Chrome Users: Windows અને macOS પર 150.0.7871.114/.115 કરતાં જૂના Chrome વર્ઝન અને Linux પર 150.0.7871.114 પહેલાંના બધા વર્ઝન આ ખતરાના રડારમાં છે. આપણા દેશમાં કરોડો લોકો ગુગલ ક્રોમનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે દેશના કરોડો લોકોએ આ માટે સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 11, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:25 PM IST
કરોડો Chrome યુઝર્સ માટે Googleનું એલર્ટ! મોડું થાય તે પહેલાં કરો આ કામ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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