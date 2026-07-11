/કરોડો Chrome યુઝર્સ માટે Googleનું એલર્ટ! મોડું થાય તે પહેલાં કરો આ કામ

Alert For Chrome Users: ટેકનોલોજીમાં પ્રગતિની સાથે, લોકોની સિસ્ટમ પર હવે નવી રીત ઉપયોગ કરીને એટેક થઈ રહ્યા છે. સાયબર ગુનેગારો હવે લોકોને નિશાન બનાવવા માટે પહેલા કરતા વધુ આધુનિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. આ સંદર્ભમાં, ગૂગલે કરોડો ક્રોમ વપરાશકર્તાઓ માટે એક નવી ચેતવણી જાહેર કરી છે. નોંધનીય છે કે ગૂગલે એક ઈમજન્સી અપડેટ બહાર પાડ્યું છે, જે બધા ક્રોમ યુઝર તેમની સિસ્ટમ પર ઇન્સ્ટોલ કરવું આવશ્યક છે. નકર સિસ્ટમ તકલીફમાં મૂકી શકે છે.
આ યુઝર સૌથી વધુ જોખમમાં
CERT-In અનુસાર, Windows અને macOS પર 150.0.7871.114/.115 કરતાં જૂના ક્રોમ વર્જન, અને Linux પર 150.0.7871.114 પહેલાંના બધા વર્જન, આ ખતરા માટે સંવેદનશીલ છે. જો તમારા કમ્પ્યુટર પર આનાથી જૂનું ક્રોમ ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે, તો તમારી સિસ્ટમ સાયબર હુમલાઓ માટે સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે.
CERT-In સમસ્યાઓની ચેતવણી
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, ભારતની સરકારી સાયબર સુરક્ષા એજન્સી, CERT-In એ પણ આ ખતરા અંગે એક એડવાઈજરી જાહેર કરી છે. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ક્રોમમાં ઘણી ખામીઓ મળી આવી છે જે સાયબર હુમલાખોરોને તમારી સિસ્ટમને ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપે છે. વધુમાં, તમારો ડેટા ચોરી થઈ શકે છે, અને સમગ્ર સિસ્ટમ હેકરના કંટ્રોલમાં આવી શકે છે.
કેવી રીતે થઈ શકે છે સાયબર હુમલો
તમારી માહિતી માટે, હેકર્સ તમારી સિસ્ટમનો કંટ્રોલ ઘણી રીતે લઈ શકે છે. હેકર્સ ઘણીવાર તમને નકલી વેબસાઇટ ખોલવાનું કહેતા જોવા મળ્યા છે. એકવાર તમે તે વેબસાઇટની ખોલી લો છો, પછી હેકર્સ તમારી સિસ્ટમ અથવા બ્રાઉઝરમાં રહેલી નબળાઈનો ઉપયોગ કરીને તમારી આખી સિસ્ટમનો કંટ્રોલ લઈ શકે છે.
સેફ કેવી રીતે રહેવું
જો તમે આ ધમકીઓથી બચવા માંગતા હો, તો ધ્યાનમાં રાખવા જેવી કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો છે. પ્રથમ, ગૂગલે ક્રોમ માટે એક નવું સેફ્ટી અપડેટ બહાર પાડ્યું છે. તેને તાત્કાલિક ઇન્સ્ટોલ કરો. આ સેફ્ટી ખામીઓને દૂર કરશે અને સાયબર હુમલાઓનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડશે.
ક્રોમ કેવી રીતે અપડેટ કરવું
પ્રથમ, ગૂગલ ક્રોમ ખોલો. પછી, ઉપરના જમણા ખૂણામાં ત્રણ બિંદુઓ પર ક્લિક કરો. હવે મદદ પર જાઓ અને "ગૂગલ ક્રોમ વિશે" પસંદ કરો. જો કોઈ નવું અપડેટ ઉપલબ્ધ હોય, તો તેને ઇન્સ્ટોલ કરો. અપડેટ પૂર્ણ થયા પછી બ્રાઉઝરને ફરીથી શરૂ કરો.