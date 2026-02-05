Prev
VIDEO શેર કરીને Google ગ્રાહકોને આપ્યું સરપ્રાઈઝ! હવે આ દિવસે લોન્ચ થશે AI-પાવર્ડ Pixel 10a, મળશે દમદાર ફીચર્સ

Google pixel 10a: ગુગલે ચૂપચાપથી એક મોટો દાવ ખેલી નાખ્યો છે. 18 ફેબ્રુઆરીએ લોન્ચ થનાર Pixel 10a, સસ્તા ભાવે શક્તિશાળી AI સુવિધાઓ લાવશે. ફ્લેટ કેમેરા ડિઝાઇન અને જેમિની AI સપોર્ટ સાથે આ ફોન મિડ-રેન્જ સેગમેન્ટમાં ખળભળાટ મચાવવા તૈયાર છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 05, 2026, 03:36 PM IST

Google pixel 10a: ગૂગલ પોતાના સસ્તા છતાં શક્તિશાળી સ્માર્ટફોન સેગમેન્ટને વધુ મજબૂત બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. કંપનીએ સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે કે તે 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ નવો AI-સંચાલિત Pixel 10a લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ લોન્ચ સમય પહેલાં થઈ રહ્યું છે, જે વધુ સસ્તા ભાવે અદ્યતન AI સુવિધાઓ પ્રદાન કરવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.

YouTube વિડિઓ દ્વારા આશ્ચર્યજનક જાહેરાત
Google એ YouTube ટીઝર વિડિઓ દ્વારા Pixel 10a ની જાહેરાત કરી. આ જાહેરાતથી ઘણા લોકો આશ્ચર્યચકિત થયા, કારણ કે A-શ્રેણીના Pixel ફોન સામાન્ય રીતે વર્ષના અંતમાં આવે છે. વિડિઓમાં ફોનની ડિઝાઇનની પ્રથમ ઝલક આપે છે.

નાના પરંતુ નોંધપાત્ર ડિઝાઇન ફેરફારો
ટીઝર મુજબ Pixel 10a ની ડિઝાઇન મોટાભાગે તેના પુરોગામી જેવી જ છે. જો કે, સૌથી મોટો ફેરફાર તેના પાછળના કેમેરા સેટઅપનો છે. ફોનમાં ફ્લેટ ડ્યુઅલ-કેમેરા મોડ્યુલ છે જે ફોનના બોડી સાથે ફ્લશ બેસે છે. ગયા વર્ષના મોડેલમાં કેમેરાની આસપાસ એક ઉંચો લિપ જોવા મળ્યો હતો.

હાર્ડવેર સ્પેસિફિકેશન્સ અંગે સસ્પેન્સ યથાવત
હાલમાં ગૂગલે Pixel 10a ના હાર્ડવેર સ્પેસિફિકેશન્સ અંગે વધુ માહિતી શેર કરી નથી. કંપનીએ પ્રોસેસર, કેમેરા સેન્સર અથવા બેટરી જેવી વિગતો પર મૌન રાખ્યું છે, જેના કારણે લોન્ચને લઈને ઉત્સુકતા વધી ગઈ છે.

A-Series Google માટે કેમ મહત્વપૂર્ણ
પિક્સેલ A-Series ફોન્સ Google માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે તે નવા યૂઝર્સને Pixel ઇકોસિસ્ટમ સાથે જોડે છે. તેની ઓછી કિંમત હોવા છતાં, આ ડિવાઈસ નવીનતમ Gemini AI સુવિધાઓને સપોર્ટ કરે છે, જેમાં Gemini Live અને Circle to Search જેવી સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.

પિક્સેલ 10 સિરીઝની વર્તમાન રેન્જ
હાલમાં, ગૂગલની પિક્સેલ 10 સિરીઝમાં વિવિધ કિંમતના સ્માર્ટફોનનો સમાવેશ થાય છે. પિક્સેલ 10 $799 થી શરૂ થાય છે, જે ભારતીય રૂપિયામાં આશરે ₹72,000 થાય છે. પિક્સેલ 10 પ્રો $999 થી શરૂ થાય છે, જે ભારતીય બજારમાં આશરે ₹90,000 થાય છે. મોટા ડિસ્પ્લેવાળા પિક્સેલ 10 પ્રો XL ની કિંમત $1,199 છે, જે ભારતીય બજારમાં આશરે ₹1.08 લાખ થાય છે. ગૂગલનો ફોલ્ડેબલ સ્માર્ટફોન, પિક્સેલ 10 પ્રો ફોલ્ડ, $1,799 થી શરૂ થાય છે, જે ભારતીય ચલણમાં આશરે ₹1.63 લાખ થાય છે.

ઓછી કિંમતે પ્રીમિયમ અનુભવની અપેક્ષા
પિક્સેલ 10a થી ગુગલને ફાયદો થવાની આશા છે, ખાસ કરીને ભારત જેવા બજારોમાં જ્યાં લોકો ઓછી કિંમતે પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોન અનુભવ શોધે છે. વધુમાં, પિક્સેલ ફોન ગુગલની AI સેવાઓ અને સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ માટે લાંબા ગાળાના ડ્રાઇવર તરીકે સેવા આપે છે. જો કે, હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કે ગુગલ પિક્સેલ 10a ને સમાન કિંમતે લોન્ચ કરશે કે નહીં.

AI બન્યું સ્માર્ટફોન કંપનીઓની નવી જંગ
આજના સમયમાં સ્માર્ટફોન કંપનીઓ માટે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજેન્સ સૌથી મોટા જંગનું મેદાન બનવા જઈ રહ્યું છે. ભલે AI અત્યારે સ્માર્ટફોન વેચાણનું સૌથી મોટું કારણ ના હોય, પરંતુ ભવિષ્યની દિશા નક્કી કરવામાં તેની ભૂમિકા સતત વધી રહી છે.

 

