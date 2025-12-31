19 Minute Viral Video બાદ સરકારની કાર્યવાહી! એપ્સને આપ્યા નવા આદેશ, 24 કલાકનું આપ્યું અલ્ટીમેટમ
Govt Warning Apps: સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો જોનારા અથવા શેર કરનારા કોઈપણ માટે આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. ભારત સરકારે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે ઇન્ટરનેટ પર હવે ગંદકી સહન કરવામાં આવશે નહીં. અશ્લીલ ભાષા, અશ્લીલ વીડિયો અને બાળકો સામેના ગુનાઓને રોકવામાં નિષ્ફળ રહેતી કંપનીઓ પર હવે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
Trending Photos
Govt Warning Apps: ભારત સરકારે હવે ડિજિટલ ઇન્ડિયાની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પગલાં લીધા છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વધુને વધુ વાયરલ થઈ રહેલા ખાનગી વીડિયો અને નકલી MMS વીડિયો અંગે સરકાર હવે કડક બની છે. IT મંત્રાલયે અશ્લીલ સામગ્રી પર પ્રતિબંધ મૂકતો નવો આદેશ જાહેર કર્યો છે.
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, X, અથવા અન્ય પ્લેટફોર્મ ધીરજ નહીં રાખે, તો તેમની કાનૂની પ્રતિરક્ષા રદ કરવામાં આવશે અને ફોજદારી કેસ દાખલ કરવામાં આવશે. ચાલો સરકારની નવી સલાહ અને તે વપરાશકર્તાઓને કેવી અસર કરશે તે શોધી કાઢીએ.
સરકાર શા માટે કડક બની છે?
તાજેતરમાં, ભારતની પ્રખ્યાત યુટ્યુબર, પાયલ ગેમિંગનો એક ખાનગી વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, પાયલ ગેમિંગે પોતે પાછળથી ખુલાસો કર્યો કે વાયરલ વીડિયો નકલી હતો. અગાઉ, 19 મિનિટ, 43 સેકન્ડનો એક વીડિયો પણ વાયરલ થયો હતો. આ ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઇટી મંત્રાલયે એક સલાહકાર જાહેર કરીને સ્પષ્ટતા કરી છે કે જો પ્લેટફોર્મ અશ્લીલ અને અભદ્ર સામગ્રીને રોકવામાં નિષ્ફળ જશે તો તેમને ગંભીર કાનૂની પરિણામોનો સામનો કરવો પડશે.
આઇટી મંત્રાલયે શોધી કાઢ્યું છે કે ઘણા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ તેમના પ્લેટફોર્મ પર અશ્લીલ અને વાંધાજનક સામગ્રી અંગે બેદરકારી દાખવી રહ્યા છે. મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આઇટી કાયદા હેઠળ આપવામાં આવેલી છૂટ ફક્ત ત્યારે જ આપવામાં આવશે જો આ કંપનીઓ નિયમોનું પાલન કરશે.
નવા આદેશના મુખ્ય મુદ્દાઓ
જો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેમને આઇટી કાયદા અને ભારતીય દંડ સંહિતા (BNS) હેઠળ ફોજદારી આરોપોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
નવા આદેશ અનુસાર, કોઈપણ સામગ્રી જે વ્યક્તિની ગરિમાનું અપમાન કરે છે અથવા અશ્લીલ છે તેને ફરિયાદ મળ્યાના 24 કલાકની અંદર દૂર કરવી આવશ્યક છે.
સરકારે બાળ શોષણ અને અશ્લીલ સામગ્રી પર શૂન્ય-સહિષ્ણુતા નીતિ અપનાવવાની હાકલ કરી છે.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મની પણ જવાબદારી
નવા આદેશ સાથે, સરકાર યાદ અપાવે છે કે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ, મધ્યસ્થી તરીકે, તેમના વપરાશકર્તાઓને રાષ્ટ્રીય કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતી સામગ્રી હોસ્ટ કરતા અથવા શેર કરતા અટકાવવાની કાનૂની જવાબદારી ધરાવે છે. વાસ્તવિક જાણકારી અથવા કોર્ટના આદેશ પર કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે