વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ જેવા એપ્સને લઈ સરકારનો મોટો નિર્ણય, આપ મેળે લોગ આઉટ થઈ જશે એકાઉન્ટ્સ, જાણો
Automatically Logged Out: સરકારે WhatsApp, Telegram, JioChat, Signal અને Arratai જેવી લોકપ્રિય ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ્સ ચલાવવા માટેના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. આ એપ્સનો ઉપયોગ કરવા માટે હવે ફોનમાં ચાલુ સિમ કાર્ડ જરૂરી છે. ચાલો વિગતો જાણીએ.
Automatically Logged Out: WhatsApp બદલવાનું છે. ભારત સરકારે WhatsApp, Telegram, JioChat, Signal અને Arratai જેવી લોકપ્રિય ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ્સ ચલાવવા માટેના નિયમો સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યા છે. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ (DoT) ના ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ સાયબર સિક્યુરિટી એમેન્ડમેન્ટ રૂલ્સ, 2025 અનુસાર, બધા WhatsApp એકાઉન્ટ્સ હંમેશા સક્રિય સિમ કાર્ડ સાથે લિંક હોવા જોઈએ. આ સરકારના નિર્ણયનો હેતુ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ઝડપથી વધી રહેલી ઓનલાઈન છેતરપિંડી અને સ્પામને રોકવાનો છે.
6 કલાકમાં ઓટોમેટિક લોગઆઉટ
WhatsApp અને તેના જેવી એપ્સ પાસે નવા નિયમો લાગુ કરવા માટે 90 દિવસનો સમય છે. નવા નિયમોમાં એપના વેબ વર્ઝન પર દર 6 કલાકે ઓટોમેટિક યુઝર લોગઆઉટનો પણ સમાવેશ થાય છે, ત્યારબાદ યુઝર્સને એપનો ફરીથી ઉપયોગ કરવા માટે QR કોડ સ્કેન કરીને ફરીથી લોગઈન કરવાની જરૂર પડશે. અધિકારીઓ માને છે કે આ નિયમો લાગુ કરવાથી સાયબર ગુનેગારો માટે અનામી રીતે કામ કરવું અથવા ડિએક્ટિવ સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને લોકોને છેતરવાનું વધુ મુશ્કેલ બનશે.
સાયબર સુરક્ષા અને ચકાસણી નિયમોનું પાલન
નવા નિર્દેશ અનુસાર, WhatsAppને હવે ટેલિકોમ્યુનિકેશન આઇડેન્ટિફાયર યુઝર એન્ટિટી (TIUE) તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું છે, જે ભારતીય ટેલિકોમ્યુનિકેશન એક્ટ હેઠળ એક નવી શ્રેણી છે જે મોબાઇલ ઓપરેટરોથી આગળ નિયમનકારી દેખરેખને વિસ્તૃત કરે છે.
આનો અર્થ એ છે કે WhatsAppને હવે ટેલિકોમ કંપનીઓ જેવા જ સાયબર સુરક્ષા અને ચકાસણી નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. નવો નિયમ મૂળભૂત રીતે સિમ બંધનકર્તા છે, જેનો અર્થ એ છે કે એપ્લિકેશને હંમેશા ચકાસવું પડશે કે સિમ કાર્ડ ઉપકરણમાં દાખલ કરેલ છે અને એક્ટિવ છે.
છેતરપિંડીભર્યા મેસેજ શોધવાનું સરળ બનશે
સરકાર કહે છે કે આ પગલાંથી ખોટા મેસેજ શોધવાનું સરળ બનશે. એક નિવેદનમાં, સેલ્યુલર ઓપરેટર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (COAI) એ જણાવ્યું હતું કે, ગ્રાહકની એપ્લિકેશન-આધારિત સંદેશાવ્યવહાર સેવા અને તેમના સિમ કાર્ડ વચ્ચેનું જોડાણ ઇન્સ્ટોલેશન દરમિયાન ફક્ત એક જ વાર થાય છે, ત્યારબાદ એપ્લિકેશન સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરવાનું ચાલુ રાખે છે. આનાથી દુરુપયોગની સંભાવના વધે છે.
હાલમાં, WhatsApp અને અન્ય એપ્લિકેશનો પાસે આ ફેરફારો કરવા માટે 90 દિવસનો સમય છે. જો આ ફેરફારો યોજના મુજબ લાગુ કરવામાં આવે, તો વપરાશકર્તાઓને ટૂંક સમયમાં જ ખ્યાલ આવશે કે તેમનું WhatsApp એકાઉન્ટ ફક્ત તેમના સિમ કાર્ડથી જ કામ કરે છે અને કનેક્ટેડ રહેવા માટે વધારાના લોગિનની જરૂર પડી શકે છે.
