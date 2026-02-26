WhatsApp યુઝર્સ સાવધાન! 1 માર્ચથી સિમ કાર્ડ ફોન એક્ટિવ હશે તો જ ચાલશે મેસેજિંગ એપ, Web યુઝર્સે કરવું પડશે વારંવાર લોગ-ઈન
New SIM Binding Rule: જો તમે WhatsApp વાપરો છો, તો તમને ટૂંક સમયમાં એક મોટો બદલાવ જોવા મળશે. સિમ-બાઈન્ડિંગ નિયમ હેઠળ, હવે માત્ર તેવા જ ડિવાઈસમાં WhatsApp ચાલુ રહેશે જેમાં સિમ કાર્ડ એક્ટિવ હોય.
- સાયબર ફ્રોડ રોકવા સરકારનો માસ્ટર પ્લાન
- 1 માર્ચથી મેસેજિંગ એપ માટે સિમ-બાઈન્ડિંગ ફરજિયાત
- વેબ યુઝર્સે દર 6 કલાકે કરવું પડશે લોગ-ઈન
New SIM Binding Rule: દેશમાં 1 માર્ચ 2026થી એક નવો નિયમ લાગુ થવાનો છે, જેમાં WhatsApp, Telegram અને Signal જેવી મેસેજિંગ એપને SIM કાર્ડ સાથે કનેક્ટ કરવાનું ફરજિયાત બનાવવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે, હવે તમે તમારા મોબાઇલમાં સિમ વગર આ એપ્સનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં.
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સરકારે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે આ નિયમમાં કોઈ છૂટછાટ આપવામાં આવશે નહીં અને જે પણ એપ આ નિયમોનું પાલન નહીં કરે તેના પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આનાથી WhatsApp યુઝર્સમાં ચિંતા સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે.
WhatsApp Web યુઝર્સ માટે ખાસ સૂચના
નવા નિયમ અનુસાર, જો તમે WhatsApp Web અથવા Telegram Webનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, તો તમારે હવે દર 6 કલાકે QR કોડ સ્કેન કરીને ફરીથી લોગ ઇન કરવું પડશે. નહીંતર, તમારું WhatsApp Web બંધ થઈ જશે.
સરકારે જણાવ્યું છે કે, આ પગલું સાયબર છેતરપિંડી અને નકલી એકાઉન્ટ્સને રોકવા માટે જરૂરી છે. હવે આ એપ ફક્ત તે જ નંબર સાથે જ કામ કરશે, જેનું સિમ ખરેખર તમારા ફોનમાં એક્ટિવ છે.
નિયમ શા માટે લાગુ કરવામાં આવી રહ્યો છે?
મોબાઇલ નંબર અને એપ વચ્ચેના નકલી કનેક્શનથી થતા ફ્રોડ, નકલી લોકોની પ્રોફાઇલ્સ અને ફોન કૌભાંડોમાં આ નિયમ જરૂરી હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. DOT (Department of Telecommunications)એ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે, જેમાં OTT પ્લેટફોર્મ્સને આ નિયમ 90 દિવસની અંદર લાગુ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.
1 માર્ચ તેની છેલ્લી તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે. સરકારનું કહેવું છે કે, આનાથી ડિજિટલ ગુનાઓ ટ્રેસ કરવાનું સરળ થશે અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા મજબૂત બનશે.
WhatsApp અને Telegramએ આ નિયમનું કરવું પડશે પાલન
વોટ્સએપની પેરેન્ટ કંપની Meta પહેલાથી જ SIM-બાઇન્ડિંગ ફીચર પર કામ કરી રહી છે. આ ફીચર કેટલાક બીટા વર્ઝનમાં દેખાવાનું શરૂ થઈ ગયું છે, જે યુઝર્સને પૂછે છે કે, શું ફોનમાં એ જ એક્ટિવ સિમ કાર્ડ છે જેની સાથે WhatsApp રજીસ્ટર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
જો એક્ટિવ SIM કાર્ડ મોબાઈલમાં એક્ટિવ નહીં હોય, તો એપ લિમિટેડ મોડમાં ચાલશે અથવા જ્યાં સુધી તમે યોગ્ય SIM દાખલ નહીં કરો અને તેને વેરિફાઈ નહીં કરો ત્યાં સુધી બંધ થઈ જશે. તેવી જ રીતે Telegram અને Signalને પણ તેમની સિસ્ટમમાં આ ચેક સામેલ કરવાની જરૂર પડશે.
યુઝર્સ કેમ થયા ચિંતિત?
- આ નિયમ યુઝર્સ માટે નવો છે. આ નિયમ ઘણા લોકો માટે સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે:
- જો મોબાઈલમાંથી સિમ કાર્ડ કાઢી નાખવામાં આવે છે, તો WhatsApp કામ કરવાનું બંધ કરી શકે છે.
- આ નિયમ વિદેશમાં રહેતા યુઝર્સને પણ અસર કરશે, કારણ કે તેમને દર વખતે તેમના ફોનમાં ભારતીય સિમ કાર્ડ દાખલ કરવું પડશે.
- WhatsApp Webને દર 6 કલાકે લોગ-ઈન કરવાની જરૂર પડશે, જે દૈનિક ઉપયોગમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે.
- ઘણા લોકો SIM કાર્ડ બદલીને એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતા હતા, હવે આ શક્ય રહેશે નહીં.
સુરક્ષા કે પ્રાઈવેસી?
સરકારનું કહેવું છે કે, આ પગલું ડિજિટલ સુરક્ષા વધારવા માટે છે. તેનાથી નકલી એકાઉન્ટ્સ, નકલી નંબરો અને ફ્રોડના મામલામાં મદદ મળશે. ઘણા સાયબર એક્સપર્ટ પણ જણાવી રહ્યા છે કે, સિમ-બાઇન્ડિંગ સુરક્ષાનું એક એક્સટ્રા સ્તર પૂરું પાડશે.
જો કે, કેટલાક પ્રાઈવેસી એક્સપર્ટ્સનું એવું પણ કહેવું છે કે, આનાથી યુઝર્સની પ્રાઈવેસી પર અસર પડી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે તેઓ વિદેશમાં મુસાફરી કરી રહ્યા છે અથવા કામ કરી રહ્યા છે. જો કે, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, આ નિયમ સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપે છે.
યુઝર્સે શું કરવું જોઈએ?
જો તમે દરરોજ WhatsApp, Telegram અથવા Signalનો ઉપયોગ કરો છો, તો 1 માર્ચ પહેલા નીચેની બાબતોની ખાતરી કરો:
- તમારા ફોનમાં એ જ SIM કાર્ડ એક્ટિવ રાખો, જેના દ્વારા તમે એપ્લિકેશન રજીસ્ટર કરી હતી.
- જો તમે વારંવાર SIM કાર્ડ બદલતા હોય, તો તમારે દર વખતે પ્રમાણિત કરવાની જરૂર પડશે.
- WhatsApp Web અથવા Telegram Web પર 6 કલાક માટે જ લોગ ઇન રહેશે.
1 માર્ચ પછી આ સિસ્ટમ લાગુ થવાનું જાણવા મળ્યું છે. જો એપ કંપનીઓ સમયસર તેનો અમલ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેમને કાનૂની કાર્યવાહી, દંડ અને ટેકનિકલ અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સરકારે જણાવ્યું છે કે, ડિજિટલ છેતરપિંડી અને ફ્રોડ સામે લડવા માટે આ એક મોટું પગલું છે, પરંતુ તે યુઝર્સ રોજિંદા જીવનને પણ અસર કરશે.
