/E20 પેટ્રોલ પર સરકાર સખ્ત! ગાડીઓના પાર્ટ્સ ફેલ થવાની ફરિયાદો બાદ નિયમ બદવાની તૈયારી

E20 Petrol Rules: દેશમાં ઇથેનોલ-મિશ્રિત E20 પેટ્રોલની ચર્ચા ચાલુ છે. લોકો ફરિયાદ કરે છે કે આ ઇંધણનો ઉપયોગ કર્યા પછી તેમના વાહનોનું માઇલેજ ઘટી ગયું છે અને એન્જિનના પાર્ટ ખરાબ થઈ ગયા છે. આ ફરિયાદોને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકારે મોટી તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. સરકાર હવે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલનું પ્રમાણ જ નહીં, પરંતુ તેની ગુણવત્તા પર પણ તેના નિયમો કડક કરી રહી છે.
હકીકતમાં, પેટ્રોલમાં ક્લોરાઇડ અને ભેજનું પ્રમાણ 3 પીપીએમથી વધુ હોવાની તાજેતરની ફરિયાદો બાદ, ઓટો કંપનીઓએ ચોક્કસ વાહનના પાર્ટને નુકસાન અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. સરકાર હવે E20 પેટ્રોલમાં ક્લોરાઇડ અને અન્ય દૂષિત તત્વો માટેની મર્યાદા અંગે નવા નિયમો પર વિચાર કરી રહી છે. આનો અર્થ એ છે કે પેટ્રોલમાં હવે 3 પીપીએમથી વધુ ક્લોરાઇડ અને ભેજ રહી શકશે નહીં.
ફરજિયાત બની શકે છે આ નિયમ
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સરકાર હવે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) અને ઓટોમોટિવ ફ્યુઅલ સપ્લાય સિસ્ટમમાં સામેલ અન્ય તમામ એજન્સીઓને E20 પેટ્રોલમાં ક્લોરાઇડનું પ્રમાણ નિર્ધારિત મર્યાદામાં જાળવવાનો આદેશ આપી શકે છે. વર્તમાન નિયમ હેઠળ, E20 પેટ્રોલમાં ક્લોરાઇડનું દૂષણ પ્રતિ મિલિયન (PPM) 3 ભાગો કરતા ઓછું હોવું જોઈએ. હાલમાં, આ મર્યાદા સ્વૈચ્છિક ગુણવત્તા ધોરણનો ભાગ છે, પરંતુ તેને ફરજિયાત બનાવવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, જેના પછી તે ફરજિયાત બનશે.
રિપોર્ટ મુજબ, બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS), જે ઇંધણની ગુણવત્તા માટે ધોરણો નક્કી કરે છે, તે પણ આ મુદ્દા પર કામ કરી રહ્યું છે. ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલમાં એક સરકારી અધિકારીને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, સરકાર ઇંધણમાં વિવિધ દૂષકો પર મર્યાદા ફરજિયાત કરવા માંગે છે. આ E20 પેટ્રોલની ગુણવત્તાને વધુ સારી રીતે કંટ્રોલ કરવામાં અને પેટ્રોલ પંપોને સ્વચ્છ ઇંધણનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરશે.
વાહનના પાર્ટમાં ખામીઓની ફરિયાદો
આ પગલું એવા સમયે લેવામાં આવ્યું છે, જ્યારે ઓટો કંપનીઓએ E20 પેટ્રોલની ગુણવત્તા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ઓટો કંપનીઓએ કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂરા પાડવામાં આવતા E20 પેટ્રોલમાં હાઈ ક્લોરાઇડ અને ભેજનું પ્રમાણ નોંધ્યું છે. કંપનીઓનું કહેવું છે કે આવા દૂષિત બળતણ ચોક્કસ વાહનના ઘટકોને અસર કરી શકે છે અને ફેલીયરનું જોખમ વધારી શકે છે.
કેટલાક કિસ્સાઓમાં, વાહનની પેટ્રોલ ટાંકીમાંથી લેવામાં આવેલા પેટ્રોલના નમૂનાઓમાં ક્લોરાઇડનું લેવલ નિર્ધારિત મર્યાદાથી ઘણું વધારે હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આનાથી E20 પેટ્રોલની ગુણવત્તા અંગે ચિંતાઓ વધુ વધી ગઈ છે. આ જ કારણ છે કે હવે સરકાર માત્ર પેટ્રોલના મિશ્રણ ટકાવારી પર જ નહીં પરંતુ તેની ગુણવત્તા અને તેમાં હાજર દૂષકો પર પણ વધુ ધ્યાન આપી રહી છે.