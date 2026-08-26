Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /E20 પેટ્રોલ પર સરકાર સખ્ત! ગાડીઓના પાર્ટ્સ ફેલ થવાની ફરિયાદો બાદ નિયમ બદવાની તૈયારી

E20 પેટ્રોલ પર સરકાર સખ્ત! ગાડીઓના પાર્ટ્સ ફેલ થવાની ફરિયાદો બાદ નિયમ બદવાની તૈયારી

E20 Petrol Rules: તાજેતરમાં, ઘણી ઓટો કંપનીઓએ E20 પેટ્રોલની ગુણવત્તા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. ઓટો કંપનીઓએ કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂરા પાડવામાં આવતા E20 પેટ્રોલમાં ક્લોરાઇડ અને ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ ફરિયાદો બાદ, સરકાર હવે ઇથેનોલ-મિશ્રિત ઇંધણ અંગેના તેના નિયમો કડક કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 26, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:18 AM IST
E20 પેટ્રોલ પર સરકાર સખ્ત! ગાડીઓના પાર્ટ્સ ફેલ થવાની ફરિયાદો બાદ નિયમ બદવાની તૈયારી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આબુમાં માનવતા મહેકી! હાર્ટએટેકથી ઢળી પડેલા વેઈટર માટે પાટીદાર પરિવાર દેવદૂત બન્યો..
2
3
4
5