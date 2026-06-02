/પેટ્રોલ-ડીઝલના ભારે ખર્ચથી મળશે રાહત! ₹10 લાખથી ઓછા બજેટમાં આવે છે આ Electric Cars

ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. જેની અસર વાહનોના વેચાણ પર પણ પડી રહી છે. પાછલા મહિને પણ પેટ્રોલ-ડીઝલ કારના મુકાબલે ઈવી સેગમેન્ટના વાહનોના વેચાણમાં સૌથી મોટો વધારો થયો છે. જો તમે પણ નવી ગાડી ખરીદવાની તૈયારી કરી રહ્યાં છો તો આવો જાણીએ 10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં મળતી ઈલેક્ટ્રિક કાર વિશે.
EV ની માંગમાં વધારો
ભારતમાં ઈલેક્ટ્રિક વાહનોની માંગ સતત વધી રહી છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે પાછલા મહિને પણ ઈવી સેગમેન્ટના વાહનોના વેચાણમાં સૌથી વધુ વધારો થયો છે. આશરે 26 હજારથી વધુ ઈવી પાછલા મહિને ખરીદવામાં આવી છે.
Tata Tiago EV
ટાટા તરફથી તાજેતરમાં ટિયાગો ઈવીના ફેસલિફ્ટ વર્ઝનને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. નિર્માતા તરફથી આ કારને 6.99 લાખ રૂપિયાની એક્સ-શોરૂમ કિંમત પર ઓફર કરવામાં આવી છે. જે તેને દેશની સૌથી સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર બનાવે છે. આ કારને સિંગલ ચાર્જમાં 226થી 285 કિલોમીટર સુધી ચલાવી શકાય છે.
MG Comet EV
એમજી તરફથી પણ કોમેટ ઈવીને ભારતીય બજારમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે. આ કારમાં પણ ઘણા શાનદાર ફીચર્સ ઓપર કરવામાં આવે છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.50 લાખથી શરૂ થાય છે. તેને એકવાર ચાર્જ કરી 230 કિલોમીટર સુધી ચલાવી શકાય છે.
Tata Punch EV
ટાટા તરફથી ટિયાગોની સાથે પંચ ઈવી પણ ઓફર કરવામાં આવે છે. આ ઈલેક્ટ્રિક એસયુવીની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 9.69 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેને એકવાર ચાર્જ કર્યા બાદ 275થી 350 કિલોમીટર સુધી ચલાવી શકાય છે.