ગુજરાતી ન્યૂઝ

WhatsApp યુઝર્સ માટે મોટી ખુશખબર: આવી રહ્યું છે નવું અપડેટ, જાણો શું મળશે નવું?

WhatsApp નવા વર્ષમાં પોતાના યુઝર્સ માટે એક મોટું સરપ્રાઈઝ લઈને આવી રહ્યું છે. આ અપડેટ બાદ WhatsApp સ્ટેટસ માટે તમારે અલગથી કોઈ ફોટો એડિટિંગ એપની જરૂર નહીં પડે. ચાલો જાણીએ શું છે આ ખાસ ફીચર.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 28, 2025, 12:39 PM IST

WhatsApp ટૂંક સમયમાં જ તેના સ્ટેટસ ફીચરને સંપૂર્ણ નવો લુક આપવા જઈ રહ્યું છે. અત્યાર સુધી લોકો ફોટો સ્ટેટસ મૂકતા પહેલા અલગ-અલગ એડિટિંગ એપ્સનો ઉપયોગ કરતા હતા, પરંતુ હવે WhatsApp પોતે જ આ કામ સરળ બનાવવાની તૈયારીમાં છે. WABetaInfo ના રિપોર્ટ અનુસાર, WhatsApp સ્ટેટસ એડિટરમાં Meta AI દ્વારા સંચાલિત નવા એડિટિંગ ટુલ્સનું ટેસ્ટિંગ કરી રહ્યું છે, જેનાથી યુઝર્સ એપ છોડ્યા વિના જ પોતાના ફોટાને ક્રિએટિવ રીતે બદલી શકશે.

Android બાદ iOSમાં પણ જોવા મળ્યું નવું AI ફીચર
આ AI-પાવર્ડ સ્ટેટસ એડિટિંગ ફીચર પહેલા Android બીટા વર્ઝનમાં જોવા મળ્યું હતું અને હવે તે iOS બીટા વર્ઝનમાં પણ દેખાવા લાગ્યું છે. TestFlight દ્વારા કેટલાક iPhone યુઝર્સને આ નવું ફીચર મળી રહ્યું છે. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે WhatsApp બંને પ્લેટફોર્મ પર એક સમાન AI એડિટિંગ અનુભવ આપવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

સ્ટેટસ એડિટરમાં શું-શું બદલાઈ રહ્યું છે?
રિપોર્ટ અનુસાર, iOSના કેટલાક બીટા યુઝર્સને ફોટો સ્ટેટસ બનાવતી વખતે નવી ડિઝાઇન વાળું એડિટિંગ ઈન્ટરફેસ જોવા મળી રહ્યું છે. જૂના ફિલ્ટર્સની સાથે હવે તેમાં Meta AI સાથે જોડાયેલા એડવાન્સ ટુલ્સ પણ ઉમેરવામાં આવ્યા છે. હવે માત્ર રંગ કે બ્રાઈટનેસ બદલવા સુધી વાત સીમિત નહીં રહે, પરંતુ ફોટાને સંપૂર્ણ નવો લુક આપી શકાશે.

AI સ્ટાઇલ્સથી ફોટો બનશે બિલકુલ અલગ
નવા એડિટરમાં ઘણા AI-જનરેટેડ વિઝ્યુઅલ સ્ટાઇલ્સ આપવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં 3D, Comic Book, Anime, Painting, Kawaii, Clay, Felt, Classical અને Video Game જેવા ઓપ્શન્સ સામેલ છે. આ સામાન્ય ફિલ્ટર નથી, પરંતુ AI ફોટાને પસંદ કરેલી સ્ટાઇલમાં ફરીથી તૈયાર કરે છે, જેનાથી તસવીરનો આખો 'ફીલ' બદલાઈ જાય છે.

Redo ઓપ્શનથી મળશે દર વખતે નવું રિઝલ્ટ
આ ફીચરની એક ખાસ વાત “Redo” બટન છે. જો પહેલીવારમાં ફોટો પસંદ ન આવે, તો તે જ સ્ટાઇલને ફરીથી જનરેટ કરી શકાય છે. દર વખતે AI થોડું અલગ રિઝલ્ટ આપે છે, જેથી યુઝર શરૂઆતથી એડિટિંગ કર્યા વગર વારંવાર ટ્રાય કરી શકે છે.

ઓબ્જેક્ટ ઉમેરવા-હટાવવા અને ફોટોને 'રી-ઈમેજિન' કરવો
AI ટુલ્સ માત્ર સ્ટાઇલ બદલવા પૂરતા સીમિત નથી. રિપોર્ટ મુજબ, યુઝર્સ ફોટામાંથી બિનજરૂરી વસ્તુઓ હટાવી શકે છે, નવી વસ્તુઓ ઉમેરી શકે છે અને ઈમેજના કેટલાક ભાગોને ક્લીન કરી શકે છે, તે પણ બેકગ્રાઉન્ડ બગાડ્યા વગર. આ સિવાય, યુઝર ટેક્સ્ટ દ્વારા મૂડ કે સીન જણાવી શકે છે અને AI તે મુજબ ફોટામાં ફેરફાર કરી દેશે.

સ્ટેટસ ફોટોમાં આવશે હળવું એનિમેશન
WhatsApp આ ફીચરની સાથે ઈમેજ એનિમેશનનો ઓપ્શન પણ ટેસ્ટ કરી રહ્યું છે. એટલે કે હવે સાધારણ ફોટાને હળવી મૂવમેન્ટવાળા એનિમેટેડ વિઝ્યુઅલમાં બદલી શકાશે. આનાથી સ્ટેટસ વધુ આકર્ષક લાગશે.

Android અને iOS માં હોઈ શકે છે. અલગ ફીચર્સ
WABetaInfo એ એ પણ નોંધ્યું છે કે iOS પર જોવા મળતી AI સ્ટાઈલ્સ, એન્ડ્રોઇડ પર ટેસ્ટ કરાયેલી શૈલીઓ કરતા થોડી અલગ છે. આ સૂચવે છે કે WhatsApp હાલમાં વિવિધ સુવિધાઓ સાથે પ્રયોગ કરી રહ્યું છે અને પછીથી બધા યૂઝર્સ માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પો રજૂ કરશે.

ક્યારે અને કોને મળશે આ નવું ફીચર?
હાલમાં આ AI સ્ટેટસ એડિટિંગ ફીચર WhatsAppના iOS બીટા વર્ઝન પર કેટલાક પસંદગીના યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે. રિપોર્ટ અનુસાર, App Storeના સ્ટેબલ વર્ઝન પર પણ કેટલાક લોકોને આ ફીચર દેખાઈ શકે છે. તેનું રોલઆઉટ ધીમે-ધીમે કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેથી તમામ યુઝર્સ સુધી પહોંચવામાં થોડો સમય લાગી શકે છે.

