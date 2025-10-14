માત્ર 5.76 લાખમાં મળી રહી છે દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર, 1.08 લાખનો મળશે ફાયદો
Renault Triber Price Cut: જીએસટી 2.0 લાગૂ થયા બાદ Renault Triber Facelift ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત હવે 5.76 લાખ રૂપિયાથી 8.60 લાખ રૂપિયા વચ્ચે છે. આવો ડિટેલ્સ જાણીએ.
Auto News: જો તમે પણ આ દિવાળી પર તમારા પરિવાર માટે કોઈ સસ્તી 7-સીટર કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો Renault Triber તમારા માટે સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. Renault એ પોતાની ટ્રાઇબર પર જબરદસ્ત ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર્સની જાહેરાત કરી છે, જેનાથી તમે 1.08 લાખ રૂપિયા સુધીની બચત કરી શકો છો. આવો તેની વિગત જાણીએ.
જુલાઈમાં લોન્ચ થયેલી Renault Triber Facelift બાદ પણ ઘણી ડીલરશિપ પર પ્રી-ફેસલિફ્ટ MY2025 નો સ્ટોક હાજર છે. આ કારણે કંપની ગાડીઓ પર 1.08 લાખ રૂપિયા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી રહી છે. તેમાં કેશ ડિસ્કાઉન્ટ, એક્સચેન્જ બોનસ અને કોર્પોરેટ ઓફર સામેલ છે.
જો તમે પણ નવું ફેસલિફ્ટ મોડલ ખરીદવા ઈચ્છો છો તો કુલ 73 હજાર રૂપિયા સુધીના બેનિફિટ્સનો લાભ ઉઠાવી શકો છો. જીએસટી 2.0 લાગૂ થયા બાદ Renault Triber Facelift ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત હવે 5.76 લાખ રૂપિયાથી 8.60 લાખ રૂપિયા વચ્ચે છે.
Renault Triber ના ફીચર અને પાવરટ્રેન
Renault Triber 7-સીટર હોવા છતાં કોમ્પેક્ટ સાઇઝમાં આવે છે, જેથી શહેર અને હાઈવે બંને માટે પરફેક્ટ માનવામાં આવે છે. સીટ્સ ફોલ્ડ કર્યા બાદ તેમાં 625 લીટર સુધીની બૂટ સ્પેસ મળી જાય છે. ટ્રાઇબરના ઈન્ટીરિયરમાં પણ ઘણા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. તમને નવા ડ્યૂલ-ટોન થીમ, સારી ક્વોલિટીનું મટિરિયલ ફિનિશ અને કેટલાક એડવાન્સ ફીચર્સ મળશે. આશા છે કે નવી ટ્રાઇબરમાં ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે અને ટાયરમાં પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
રેનો ટ્રાઇબર ફેસલિફ્ટના મિકેનિકલ સેટઅપમાં કોઈ મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા નથી. તે અત્યાર સુધી ઉપલબ્ધ 1.0-લિટર, 3-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે. આ એન્જિન આશરે 72 bhp અને 96 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. ગિયરબોક્સ વિકલ્પોમાં 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને AMT ટ્રાન્સમિશનનો પણ સમાવેશ થશે, જે આ મોડેલને બજેટ-ફ્રેંડલી 7-સીટર શોધી રહેલા ગ્રાહકો માટે આદર્શ બનાવે છે.
