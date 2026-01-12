Prev
Aadhaar Card Loan Status: ડિજિટલ સુવિધાના આ યુગમાં, આધાર કાર્ડ આપણી ઓળખનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ બની ગયો છે. બેંકિંગથી લઈને મોબાઈલ કનેક્શન અને સરકારી સેવાઓ સુધી, તે દરેક જગ્યાએ જરૂરી છે. પરંતુ જેમ જેમ આધારનો ઉપયોગ ઝડપથી વધ્યો છે, તેમ તેમ દુરુપયોગના કિસ્સાઓ પણ એટલી જ ઝડપી ગતિએ સામે આવી રહ્યા છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 12, 2026, 09:15 PM IST

શું તમારા આધાર કાર્ડ પર કોઈ વ્યક્તિએ તો નથી લઈ લીધીને લોન ? મોબાઈલથી મીનિટમાં કરો ચેક, અવગણશો તો થઈ શકે છે મોટું નુકસાન

Aadhaar Card Loan Status: ઘણા લોકોને અચાનક તેમની બેંકોમાંથી કંઈ કર્યા વિના અથવા તેમના ક્રેડિટ સ્કોરમાં ઘટાડો થયો છે તે જાણ્યા વિના રિકવરી કોલ આવે છે. પાછળથી, ખબર પડે છે કે તેમના નામે છેતરપિંડીથી લોન ચાલી રહી હતી. સારા સમાચાર એ છે કે થોડી તકેદારી રાખવાથી, તમે સમયસર સત્ય શોધી શકો છો અને મોટા નુકસાનથી પોતાને બચાવી શકો છો.

ક્રેડિટ સ્કોરમાં ઘટાડો

આધાર કાર્ડ હવે લગભગ દરેક નાણાકીય સેવા સાથે જોડાયેલ છે. જો કોઈએ ક્યારેય તેમના આધારની નકલ કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિને આપી હોય અથવા વિચાર્યા વિના તેમની વિગતો શેર કરી હોય, તો છેતરપિંડી કરનારાઓ આનો લાભ લઈ શકે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, લોકો ઘણીવાર બેંક તરફથી નોટિસ મળે છે અથવા લોન ચુકવણી સંબંધિત કોલ આવે છે ત્યારે ખબર પડે છે. ક્યારેક, તેમના ક્રેડિટ સ્કોરમાં ઘટાડો થયા પછી જ સત્ય બહાર આવે છે. આ જ કારણ છે કે હવે દરેક વ્યક્તિ માટે નિયમિતપણે તેમની લોનની માહિતી તપાસવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

આ વેબસાઇટ્સ પર ચેક કરો

તમારા નામે કોઈ લોન ચાલુ છે કે નહીં તે નક્કી કરવાનો સૌથી વિશ્વસનીય રસ્તો ક્રેડિટ રિપોર્ટ દ્વારા છે. તમે CIBIL, Experian, અથવા Equifax જેવા ક્રેડિટ બ્યુરોની વેબસાઇટ્સની મુલાકાત લઈને મફતમાં તમારો રિપોર્ટ જોઈ શકો છો. 

ક્રેડિટ કાર્ડની વિગતો

તમારે કેટલીક મુખ્ય વિગતો ભરવાની જરૂર છે, જે તમારા સમગ્ર ક્રેડિટ ઇતિહાસને જાહેર કરશે. આમાં તમે ક્યારેય લીધેલી બધી લોન અને ક્રેડિટ કાર્ડની વિગતો શામેલ છે. જો તમે ક્યારેય ન લીધેલી લોન જુઓ છો, તો મામલો ગંભીર હોઈ શકે છે.

સંબંધિત બેંક અથવા કંપનીનો સંપર્ક

ઘણી બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ હવે તેમના ગ્રાહકોને મોબાઇલ એપ્લિકેશનો અથવા વેબસાઇટ્સ દ્વારા તેમની લોનની સ્થિતિ તપાસવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. OTP દ્વારા તમારા આધાર નંબર ચેક કરીને, તમે નક્કી કરી શકો છો કે તમારા નામે કઈ લોન એક્ટિવ છે. આ પ્રક્રિયા એકદમ સરળ અને ઝડપી છે. જો તમને તપાસ દરમિયાન કોઈ અજાણી લોન મળે છે, તો તાત્કાલિક સંબંધિત બેંક અથવા કંપનીનો સંપર્ક કરવો મહત્વપૂર્ણ છે.

RBIના સત્તાવાર પોર્ટલ પર ફરિયાદ નોંધાવો

જો તમને તમારા ક્રેડિટ રિપોર્ટ અથવા બેંક રેકોર્ડમાં છેતરપિંડીવાળી લોન દેખાય છે, તો તેને અવગણવી મોંઘી સાબિત થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, તમે પહેલા RBIના સત્તાવાર પોર્ટલ પર ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો. નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અથવા સાયબર ક્રાઈમ સેલમાં તેની જાણ કરવી પણ મહત્વપૂર્ણ છે. સમયસર ફરિયાદ કરવાથી તમારા ક્રેડિટ રેકોર્ડને થતા નુકસાનને તો અટકાવી શકાય છે જ, પરંતુ ભવિષ્યમાં થતા નાણાકીય નુકસાનને પણ અટકાવી શકાય છે.

મોટી નાણાકીય મુશ્કેલીઓથી બચાવી શકે

આધાર કાર્ડની માહિતી બિનજરૂરી રીતે કોઈની સાથે શેર કરવાથી ખતરો વધી જાય છે. હંમેશા તમારી વિગતો અથવા OTP ફક્ત વિશ્વસનીય વેબસાઇટ્સ અને એપ્સ પર જ દાખલ કરો. આ ઉપરાંત, કોઈપણ વિસંગતતા તાત્કાલિક શોધવા માટે તમારા ક્રેડિટ રિપોર્ટને નિયમિતપણે તપાસવાનું ભૂલશો નહીં. આ ડિજિટલ યુગમાં, થોડી સાવધાની તમને મોટી નાણાકીય મુશ્કેલીઓથી બચાવી શકે છે.

