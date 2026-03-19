શું તમે જોયું WhatsAppનું નવું રૂપ? એક અપડેટથી બદલાઈ ગયો ઇન્ટરફેસ, જાણો શું છે આ નવું ફીચર?

ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyશું તમે જોયું WhatsAppનું નવું રૂપ? એક અપડેટથી બદલાઈ ગયો ઇન્ટરફેસ, જાણો શું છે આ નવું ફીચર?

WhatsApp New Update: શું તમે નોંધ્યું છે કે WhatsAppમાં કંઈક બદલાયું છે? iPhone યુઝર્સ માટે એપનો આખો લૂક બદલાઈ રહ્યો છે. 'Settings' ની જગ્યાએ હવે નવું 'You' ટેબ આવી ગયું છે. આખરે આમાં શું ખાસ છે અને તે તમારા અનુભવને કેવી રીતે બદલશે, જાણો તેની સંપૂર્ણ વિગત

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:33 PM IST

WhatsApp New Update: WhatsApp ફરી એકવાર તેના iPhone યુઝર્સ માટે મોટો ફેરફાર લાવ્યું છે. આ વખતે કંપનીએ એપના સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા 'Settings' સેક્શનને જ બદલી નાખ્યું છે. હવે તેની જગ્યાએ એક નવું 'You' ટેબ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જે સીધું તમારી પ્રોફાઇલ સાથે જોડાયેલું છે. આ ફેરફારનો હેતુ સ્પષ્ટ છે: યુઝરને તેમના એકાઉન્ટ અને પર્સનલ સેટિંગ્સ સુધી પહેલા કરતા વધુ ઝડપી અને સરળ એક્સેસ આપવી.

'You' ટેબ શું છે અને તેમાં શું બદલાયું?
WhatsApp એ 'You' નામનું નવું ટેબ રોલઆઉટ કરવાનું શરૂ કર્યું છે, જે જૂના સેટિંગ્સ સેક્શનનું સ્થાન લઈ રહ્યું છે. WABetaInfoના રિપોર્ટ મુજબ, તેમાં પહેલાના મોટાભાગના ફીચર્સ મોજૂદ છે, પરંતુ તેને એક નવી ડિઝાઇનમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. હવે સેટિંગ્સ શોધવી અને તેનો ઉપયોગ કરવો પહેલા કરતા વધુ સરળ અને ક્લીન લાગે છે.

પ્રોફાઇલ બેઝ્ડ ડિઝાઇન કેમ છે ખાસ?
આ નવા ઇન્ટરફેસમાં WhatsApp એ યુઝરની પ્રોફાઇલને કેન્દ્રમાં રાખી છે. પહેલા જ્યાં અલગ-અલગ મેનૂમાં જઈને સેટિંગ્સ શોધવી પડતી હતી, હવે તે જ વસ્તુઓ એક જ જગ્યાએ મળી જાય છે. આનાથી એપનો ઉપયોગ વધુ નેચરલ લાગે છે અને યુઝરને વારંવાર અહીં-તહીં જવાની જરૂર પડતી નથી.

WhatsApp is widely rolling out a feature that brings a profile tab to the main interface, and it's available to everyone!https://t.co/J3zsZbbF8M pic.twitter.com/GNmtAVBGyT

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 17, 2026

નેવિગેશન બારમાં નવો પ્રોફાઇલ આઇકોન
આ અપડેટમાં નીચે આપેલા નેવિગેશન બારમાં એક નવો પ્રોફાઇલ આઇકોન ઉમેરવામાં આવ્યો છે. આ નાનકડો ફેરફાર દેખાવમાં સામાન્ય છે, પણ ઘણો કામનો છે. તેની મદદથી યુઝર્સ તરત જ ઓળખી શકે છે કે તેઓ કયા એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને એવા લોકો માટે આ ફીચર ખૂબ જ ઉપયોગી છે જેઓ WhatsAppના મલ્ટી-એકાઉન્ટ ફીચરનો ઉપયોગ કરે છે. એક ક્લિકમાં મળશે બધી સેટિંગ્સ: જેવું તમે આ પ્રોફાઇલ આઇકોન પર ટેપ કરશો, તમારી સામે એક એવું પેજ ખુલશે જ્યાં તમારી પર્સનલ માહિતી, પ્રાઇવસી સેટિંગ્સ અને બાકીના એકાઉન્ટ ઓપ્શન્સ એકસાથે મળી જશે.

ધીરે-ધીરે મળી રહ્યું છે અપડેટ
આ નવો ઇન્ટરફેસ WhatsAppના લેટેસ્ટ iOS વર્ઝનનો ભાગ છે, જે App Store પર ઉપલબ્ધ છે. જોકે, આ અપડેટ તમામ યુઝર્સને એકસાથે મળી રહ્યું નથી. કેટલાક લોકોને આ ફેરફાર અત્યારે દેખાઈ રહ્યો છે, જ્યારે બાકીના યુઝર્સને આગામી અઠવાડિયામાં તેની એક્સેસ મળશે.

પ્રોફાઇલમાં કવર ફોટોનો નવો લૂક
WhatsApp ફક્ત “You” ટેબ સુધી સીમિત નથી, પરંતુ પ્રોફાઇલ પેજને પણ નવો લૂક આપવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. કંપની એક મોટા કવર ફોટો હેડરનું ટેસ્ટિંગ કરી રહી છે, જે પ્રોફાઇલની ઉપર દેખાશે. આ જોવામાં બિલકુલ સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ જેવું લાગે છે અને યુઝરને વધુ પર્સનલ ફીલ આપે છે.

હાલમાં આ કવર ફોટો યુઝર જાતે બદલી શકતા નથી અને તે ડિફોલ્ટ ઇમેજ તરીકે દેખાય છે. પરંતુ જે રીતે તેનું ટેસ્ટિંગ થઈ રહ્યું છે, તે સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે આવનારા સમયમાં WhatsApp યુઝર્સને પોતાની પ્રોફાઇલને વધુ કસ્ટમાઇઝ કરવાની તક આપી શકે છે. WhatsApp હવે માત્ર મેસેજિંગ એપ સુધી સીમિત રહેવા માંગતું નથી. કંપની તેને એક એવું પ્લેટફોર્મ બનાવી રહી છે જ્યાં યુઝર્સ પોતાની ઓળખ અને પર્સનલ સ્પેસને વધુ સારી રીતે દર્શાવી શકે.

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

whatsapp new update iphonewhatsapp you tab kya haiwhatsapp settings change ios

