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હેલ્મેટ પણ થાય છે એક્સપાયર! આટલા વર્ષો પછી બદલી નાખો જૂનું હેલ્મેટ, નહીંતર જીવનું જોખમ વધી શકે છે

જૂનું હેલ્મેટ સમયની સાથે પોતાનું ફિટિંગ અને સુરક્ષાની ક્ષમતા ગુમાવી શકે છે. 5 વર્ષથી વધુ જૂનું કે દુર્ઘટનામાં સામેલ હેલ્મેટને બદલી લેવું યોગ્ય છે. નવું હેલ્મેટ સુરક્ષાની સાથે આરામ પણ વધારે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 21, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:30 PM IST
હેલ્મેટ પણ થાય છે એક્સપાયર! આટલા વર્ષો પછી બદલી નાખો જૂનું હેલ્મેટ, નહીંતર જીવનું જોખમ વધી શકે છે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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