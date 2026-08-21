/હેલ્મેટ પણ થાય છે એક્સપાયર! આટલા વર્ષો પછી બદલી નાખો જૂનું હેલ્મેટ, નહીંતર જીવનું જોખમ વધી શકે છે

હેલ્મેટ બાઇક કે સ્કૂટર ચલાવવા સમયે આપણી સુરક્ષાનો સૌથી જરૂરી હિસ્સો છે. ઘણા લોકો એકવાર હેલ્મેટ ખરીદ્યા બાદ વર્ષો સુધી તેનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યાં સુધી હેલ્મેટ બહારથી સારૂ દેખાય છે, તેને લાગે છે કે બદલવાની જરૂર નથી. પરંતુ માત્ર બહારથી સારૂ દેખાતું હેલ્મેટ સુરક્ષાની ખાતરી કરતું નથી.
સમયની સાથે હેલ્મેટના ફીટિંગ, અંદરનું પેડિંગ અને બીજા હિસ્સાની સ્થિતિ ખરાબ થઈ શકે છે. તેવામાં જૂનું હેલ્મેટ પહેલા જેવી સુરક્ષા આપી શકતું નથી. તેવામાં સમય-સમય પર હેલ્મેટની સ્થિતિની તપાસ કરવી અને જરૂર પડવા પર નવું હેલ્મેટ લેવું જરૂરી છે.
જૂનું હેલ્મેટ કેમ બદલવું જોઈએ?
જૂના હેલ્મેટને બદલવાનું સૌથી મોટું કારણ સુરક્ષા છે. લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ બાદ હેલ્મેટની અંદર લાગેલા પેડિંગ અને લાઇનિંગ ધીમે-ધીમે પોતાની મજબૂતી અને શેપ ગુમાવી શકે છે. તેનાથી માથા પર હેલ્મેટ પહેલાની જેમ ફિટ રહેતું નથી.
આ સિવાય દરરોજ ઉપયોગ દરમિયાન હેલ્મેટ પર નાનો ઘસારો, તૂટ-ફૂટ કે બીજા નુકસાન થઈ શકે છે. ઘણીવાર હેલ્મેટ પડ્યા બાદ તેનો બહારનો હિસ્સો વધુ ખરાબ દેખાતો નથી, પરંતુ અંદરની સુરક્ષા પર અસર પડી શકે છે. તેથી માત્ર હેલ્મેટની બહારની સ્થિતિ જોઈ તેને સુરક્ષિત માની લેવું પૂરતું નથી.
નવું હેલ્મેટ આરામ પણ વધારે છે
નવું હેલ્મેટ લેવાનો ફાયદો માત્ર સુરક્ષા સુધી સીમિત નથી. નવા મોડલમાં સારૂ ફિટિંગ, વધુ આરામદાયક પેડિંગ અને સારૂ ડિઝાઇન મળી શકે છે. યોગ્ય રીતે ફિટ હોય તેવું હેલ્મેટ લાંબા સમય સુધી પહેરવા પર આરામદાયક અનુભવ થાય છે.
આજકાલ હેલ્મેટમાં ઘણા પ્રકારની નવી સુવિધાઓ જોવા મળે છે. સારૂ વેન્ટિલેશન, હળવી ડિઝાઇન અને આરામદાયક ઇનર પેડિંગ જેવી વસ્તુ દરરોજના સફરને આરામદાયક બનાવે છે.
5 વર્ષથી વધુ જૂનું છે તો કરો વિચાર
જો તમારૂ હેલ્મેટ 5 વર્ષથી વધુ જૂનું થઈ ગયું છે તો તેને બદલવાનો વિચાર કરવો જોઈએ. લાંબા સમય સુધી ઉપયાગને કારણે તેના કેટલાક હિસ્સાની ક્ષમતા ઘટી શકે છે, ભલે તે દેખાવમાં સારૂ હોય.
ખાસ કરી જ્યારે હેલ્મેટનું પેડિંગ ઢીલું થઈ ગયું છે, સ્ટ્રેપ સારી રીતે કામ કરતા નથી કે હેલ્મેટ પહેલા જેવું ફિટ આવતું નથી તો તેને બદલી નાખવું જોઈએ. જો હેલ્મેટ કોઈ દુર્ઘટના કે જોરદાર પડવા દરમિયાન ટકરાયું છે તો પણ તેને બદલી નાખવું યોગ્ય છે. આવી સ્થિતિમાં હેલ્મેટનો બીજીવાર ઉપયોગ કરતો જોખમકારક સાબિત થઈ શકે છે.
પૈસા બચાવવાના ચક્કરમાં સુરક્ષા સાથે મજબૂતી ન કરો
ઘણા લોકો નવું હેલ્મેટ ખરીદવાની જગ્યાએ જૂના હેલ્મેટનો લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ કરે છે. તેનું કારણ પૈસા બચાવવાનું હોય છે. પરંતુ રસ્તા પર ચાલવા સમયે માથાની સુરક્ષા સાથે સમાધાન કરવાનો નિર્ણય યોગ્ય નથી. એક સારી ક્વોલિટી અને યોગ્ય ફિટ હેલ્મેટ દુર્ઘટના સમયે ગંભીર ઈજાથી બચાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તેથી હેલ્મેટને પોતાની સુરક્ષાનું મહત્વનું પાસું ગણવું જોઈએ.
જો તમારૂ હેલ્મેટ ખૂબ જૂનું થઈ ગયું છે કે તેમાં કોઈ પ્રકારનું નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે તો નવું હેલ્મેટ લેવા પર વિચાર કરો. યોગ્ય ફિટિંગ અને સારી ક્વોલિટીવાળું નવું હેલ્મેટ તમારી સુરક્ષાનીસ સાથે-સાથે સફર દરમિયાન આરામ પણ વધારી શકે છે.