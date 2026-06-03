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Hero લાવ્યું દેશની પહેલી ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ બાઇક, Splendor અને HF Deluxeને નવા અવતારમાં કરી લોન્ચ; જાણો કિંમત અને ફીચર્સ

Hero MotoCorp Flex Fuel Bike: Hero MotoCorpએ ભારતમાં પોતાની પહેલી ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ મોટરસાયકલ Hero Splendor Plus અને HF Deluxe લોન્ચ કરી દીધી છે. કંપનીએ આ મોટરસાયકલ નીતિન ગડકરી અને હરદીપ સિંહ પુરીની હાજરીમાં લોન્ચ કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 03, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:25 PM IST
Hero લાવ્યું દેશની પહેલી ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ બાઇક, Splendor અને HF Deluxeને નવા અવતારમાં કરી લોન્ચ; જાણો કિંમત અને ફીચર્સ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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