/Hero લાવ્યું દેશની પહેલી ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ બાઇક, Splendor અને HF Deluxeને નવા અવતારમાં કરી લોન્ચ; જાણો કિંમત અને ફીચર્સ

Hero MotoCorp Flex Fuel Bike: Hero MotoCorpએ પોતાની પહેલી ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ મોટરસાયકલ લોન્ચ કરી દીધી છે. કંપનીએ દેશની બે સૌથી ભરોસાપાત્ર અને પોપ્યુલર બાઇકો Hero Splendor Plus અને Hero HF Deluxeને નવા ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ અવતારમાં રજૂ કરી છે. આ મોટા લોન્ચિંગ ઇવેન્ટમાં કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નિતિન ગડકરી અને કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરી હાજર રહ્યા.
Hero Splendor Plus ફ્લેક્સ ફ્યુઅલની કિંમત અને ફીચર્સ
Hero Splendor Plusને કંપનીએ 82,710 રૂપિયાની એક્સ-શોરૂમ કિંમતે લોન્ચ કરી છે. આ નવી બાઇકમાં E85 ઇંધણ (ફ્યુઅલ) ને અનુકૂળ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. ટેકનિકલ રીતે જોઈએ તો, તેમાં 97.2cc નું દમદાર મોટર લાગેલી છે, જે E85 ફ્યુઅલ પર ચાલવા દરમિયાન 8,000 rpm પર 8 હોર્સપાવરની તાકાત અને 6,000 rpm પર 8.3 ન્યૂટન મીટરનો ટોર્ક પેદા કરે છે. આ તાકાત તેને રેગ્યુલર સ્પ્લેન્ડર મોડલની સરખામણીમાં થોડી વધુ સારી અને દમદાર બનાવે છે. આ મોટરસાયકલ E20થી લઈને E85 સુધીના ઇથેનોલ અને પેટ્રોલના કોઈપણ મિશ્રણ પર સરળતાથી ચાલી શકે છે.
ફીચર્સની વાત કરીએ તો, તેમાં હીરોની પેટન્ટેડ i3S આઈડલ-સ્ટોપ-સ્ટાર્ટ ટેકનોલોજી આપવામાં આવી છે જે ટ્રાફિકમાં ઇંધણ બચાવે છે. આ ઉપરાંત બાઇકમાં એક નવું ડિજિટલ-એનાલોગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, સાઇડ સ્ટેન્ડ એન્જિન કટ-ઓફ સેફ્ટી ફીચર, ટ્યુબલેસ ટાયર અને ઇથેનોલ મિશ્રણને સપોર્ટ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે ECU અને ફ્યુઅલ સિસ્ટમના પાર્ટ્સ લગાવવામાં આવ્યા છે. લુકને તદ્દન નવો અને અલગ બનાવવા માટે તેને લાઈમ યેલો ગ્રાફિક્સની સાથે નવા બ્લેક કલર સ્કીમમાં તૈયાર કરવામાં આવી છે.
Hero HF Deluxe ફ્લેક્સ ફ્યુઅલની કિંમત અને ફીચર્સ
જો તમારું બજેટ થોડું ઓછું છે, તો કંપનીએ સામાન્ય માણસ માટે વધુ એક બજેટ ફ્રેન્ડલી ઓપ્શન રજૂ કર્યો છે. નવી Hero HF Deluxe ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ બાઇકને માત્ર 72,792 રૂપિયાની એક્સ-શોરૂમ કિંમતે બજારમાં ઉતારવામાં આવી છે. આ બાઇકમાં પણ સમાન રીતે 97.2cc નું એન્જિન મળે છે, જે E85 ઇંધણ પર 8,000 આરપીએમ પર 8 હોર્સપાવર અને 6,000 આરપીએમ પર 8.3 ન્યૂટન મીટરનો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ બાઇક પણ E20 થી E85 સુધીના ઇથેનોલ બ્લેન્ડને સંપૂર્ણ સપોર્ટ કરે છે. ફીચર્સની બાબતમાં તેમાં પણ નવું ડિજિટલ-એનાલોગ મીટર, સાઇડ સ્ટેન્ડ એન્જિન કટ-ઓફ, ટ્યુબલેસ ટાયર અને અપગ્રેડ કરાયેલા ફ્યુઅલ સિસ્ટમ કમ્પોનન્ટ્સની સાથે બ્લેક અને લાઈમ યેલો ગ્રાફિક્સનો નવો લુક મળે છે.
કેન્દ્રીય મંત્રી નિતિન ગડકરી અને હરદીપ પુરી રહ્યા હાજર
આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી નિતિન ગડકરીએ જણાવ્યું કે, ભારત ખૂબ જ ઝડપથી વૈકલ્પિક ઇંધણ અને સ્વચ્છ પરિવહન ટેકનોલોજી અપનાવી રહ્યું છે. સામાન્ય જનતાના બજેટમાં હીરો મોટોકોર્પ દ્વારા ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ બાઇક લાવવી એ ક્રૂડ ઓઇલની આયાત ઘટાડવા, ખેડૂતોને સશક્ત બનાવવા અને આત્મનિર્ભર ભારત તથા વિકસિત ભારતના સપનાને મજબૂત કરવાની દિશામાં એક મોટું પગલું છે.
જ્યારે હરદીપ સિંહ પુરીએ પણ પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, આ દેશની ઉર્જા સુરક્ષાને વધારશે અને કાર્બન ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો કરશે.
શું છે ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ?
ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ (Flex-Fuel અથવા Flexible Fuel) એવી ટેકનોલોજી છે જે તમારી ગાડીના એન્જિનને એક કરતાં વધુ પ્રકારના ઇંધણો (Fuels) અથવા તેમના મિશ્રણ પર ચાલવાની મંજૂરી આપે છે. સામાન્ય રીતે ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ગાડીઓ પેટ્રોલ અને ઇથેનોલ (Ethanol)ના મિશ્રણ પર ચાલે છે. ચાલો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે, આ ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ ટેકનોલોજી શું છે અને કેવી રીતે મોંઘા પેટ્રોલથી આઝાદી અપાવી શકે છે.
ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજી શું છે?
પરંપરાગત ગાડીઓ માત્ર શુદ્ધ પેટ્રોલ કે ડીઝલ પર ચાલે છે. પરંતુ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ એન્જિન (મોટાભાગે જેને E85 કે E100 મિક્સ એન્જિન કહેવાય છે)ને એવી રીતે ડિઝાઇન અને પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે કે તે પેટ્રોલમાં 20 ટકાથી લઈને 100 ટકા સુધીના ઇથેનોલના મિશ્રણને સરળતાથી સહન કરી શકે.
Flex-Fuel કેવી રીતે કરે છે કામ?
સ્માર્ટ એન્જિન (ECU): આ ગાડીઓમાં એક ખાસ 'ફ્યુઅલ સેન્સર' અને એડવાન્સ્ડ એન્જિન કંટ્રોલ યુનિટ (ECU) હોય છે. આ સેન્સર સમજી જાય છે કે ફ્યુઅલ ટેન્કમાં પેટ્રોલ અને ઇથેનોલનું પ્રમાણ (Ratio) કેટલું છે, અને તે મુજબ એન્જિનનું ટાઇમિંગ અને ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન ઓટોમેટિકલી એડજસ્ટ કરી દે છે. ઇથેનોલ પ્રકૃતિથી થોડું સંક્ષારક હોય છે, તેથી આ એન્જિનોના ફ્યુઅલ પંપ, પાઇપલાઇન્સ અને વાલ્વને ખાસ કોટિંગ અને મજબૂત મટિરિયલથી બનાવવામાં આવે છે જેથી તેમને નુકસાન ન પહોંચે.
Flex-Fuel શેમાંથી બને છે?
Flex-Fuel કોઈ અલગ ઇંધણ નથી, પરંતુ તે પેટ્રોલ અને ઇથેનોલ (Ethanol)ના મિશ્રણથી બનેલું ઇંધણ છે. ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનો એવા એન્જિનથી સજ્જ હોય છે જે પેટ્રોલ અને ઇથેનોલના અલગ-અલગ પ્રમાણવાળા મિશ્રણ પર ચાલી શકે છે.
ઇથેનોલ શું હોય છે?
ઇથેનોલ એક પ્રકારનું બાયોફ્યુઅલ (જૈવિક ઇંધણ) છે, જે કૃષિ પેદાશોમાંથી બનાવવામાં આવે છે. ભારતમાં ઇથેનોલ મુખ્યત્વે શેરડીના રસમાંથી, મોલાસીસ (Molasses) માંથી, મકાઈ (Corn) માંથી, ચોખામાંથી તેમજ અન્ય કૃષિ અવશેષો અને જૈવિક પદાર્થોમાંથી બનાવવામાં આવે છે.
E20, E85 અને E100 એટલે શું?
ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનો આ અલગ-અલગ મિશ્રણો પર ચાલે છે. તેથી જ તેમને 'Flex-Fuel' કહેવામાં આવે છે, કારણ કે આ ઇંધણના વિવિધ મિશ્રણો અનુસાર પોતાની જાતને એડજસ્ટ કરી લે છે.