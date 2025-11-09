70 કિમી માઇલેજ, 55000 કિંમત...દેશની સૌથી સસ્તી બાઈકની ખાસિયત જાણી તમે કહેશો 'વાહ'
મોટાભાગના મધ્યમ વર્ગના લોકો વધુ માઇલેજ ધરાવતી બાઇક ખરીદવાનું પસંદ કરે છે, જેથી તેઓ વધુ પડતા ખર્ચ કર્યા વિના તેમની રોજિંદી જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે. આજે, અમે તમને આવી જ એક મોટરસાઇકલ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેની કિંમત ફક્ત 55,000 છે અને તે 70 કિમી/કલાકની માઇલેજ આપે છે.
નવી મોટરસાઇકલ ખરીદતી વખતે લોકો હંમેશા માઇલેજ પર ધ્યાન આપે છે, કારણ કે તે તેના સંચાલનનો ખર્ચ નક્કી કરે છે. ભારતમાં વિવિધ સેગમેન્ટમાં અસંખ્ય મોટરસાઇકલ છે, દરેકમાં અલગ અલગ સુવિધાઓ છે અને દરરોજ નવી મોટરસાઇકલ લોન્ચ થાય છે. મોટાભાગના મધ્યમ વર્ગના લોકો વધુ પડતા ખર્ચ કર્યા વિના તેમની દૈનિક જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે સારી માઇલેજવાળી બાઇક ખરીદવાનું પસંદ કરે છે. જે બજેટ-ફ્રેન્ડલી પણ છે.
કોમ્યુટર સેગમેન્ટમાં એક શાનદાર મોટરસાઇકલ
કોમ્યુટર સેગમેન્ટની મોટરસાઇકલ સામાન્ય રીતે સારી માઇલેજ આપે છે અને દેશભરમાં તેની માંગ વધુ હોય છે. લગભગ બધી કંપનીઓ કોમ્યુટર સેગમેન્ટમાં મોટરસાઇકલ વેચે છે. જો કે, અમે જે મોટરસાઇકલ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે હીરોની છે, અને તેનું નામ હીરો HF ડિલક્સ છે.
હીરો HF ડિલક્સની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 55,992 છે. તે કોમ્યુટર સેગમેન્ટમાં સૌથી લોકપ્રિય મોટરસાઇકલમાંની એક છે અને દેશભરમાં સારી વેચાય છે. તે કંપનીની સૌથી વધુ વેચાતી મોટરસાઇકલમાંની એક પણ છે.
70 કિમી પ્રતિ લિટર માઇલેજ
ફીચર્સની વાત કરીએ તો, આ મોટરસાઇકલ 97.2 cc એર-કૂલ્ડ, 4-સ્ટ્રોક, સિંગલ-સિલિન્ડર એન્જિનથી સજ્જ છે. આ એન્જિન 8000 rpm પર 8.02 PSની મહત્તમ શક્તિ અને 6000 rpm પર 8.05 Nmનો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. 9.6-લિટર ફ્યુઅલ ટેન્ક ક્ષમતા સાથે આ બાઇક 70 કિમી પ્રતિ લિટર માઇલેજ આપે છે, જે તેની સૌથી મોટી યુએસપી છે. તેની બેસ્ટ માઇલેજ તેના મજબૂત વેચાણનું મુખ્ય કારણ છે. મોટરસાઇકલમાં 4-સ્પીડ ગિયરબોક્સ અને આગળ અને પાછળના બંને વ્હીલ પર ડ્રમ બ્રેક્સ છે. બાઇકમાં એનાલોગ સ્પીડોમીટર, ઓડોમીટર અને ટ્રિપમીટર છે. તેનું કર્બ વજન 112 કિલો છે.
સૌથી સસ્તી મોટરસાઇકલ
હીરો HF ડિલક્સ મોટરસાઇકલ ચાર વેરિઅન્ટમાં ઓફર કરે છે, દરેક વેરિઅન્ટમાં વિવિધ સુવિધાઓ છે. કિંમત 55,992 (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે અને ટોચના મોડેલના 66,382 (એક્સ-શોરૂમ) છે. તે દેશમાં સૌથી સસ્તી મોટરસાઇકલમાંની એક માનવામાં આવે છે. બજેટમાં સારી મોટરસાઇકલ શોધી રહેલા લોકો માટે તે પહેલી પસંદગી છે. તેના ગ્રાહકો ગ્રામીણ વિસ્તારો તેમજ શહેરી વિસ્તારોમાં પણ છે.
