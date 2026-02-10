Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

આ કંપનીના ટૂ-વ્હીલર ખરીદવા ગ્રાહકોની પડાપડી, હોન્ડાને પછાડી બની નંબર-1

હીરો મોટોકોર્પના ટુ-વ્હીલર્સ ભારતીય ગ્રાહકોમાં લોકપ્રિય પસંદગી છે. જાન્યુઆરી 2026માં હીરો મોટોકોર્પના ટુ-વ્હીલર્સે ફરી એકવાર હોન્ડાને પછાડીને સૌથી વધુ ગ્રાહકો મેળવ્યા છે. હીરો મોટોકોર્પે જાન્યુઆરી 2026માં લગભગ 5 લાખ ટુ-વ્હીલર વેચ્યા છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:51 PM IST
  • જાન્યુઆરી 2025માં હીરો મોટોકોર્પે 4,11,529 ટુ-વ્હીલર વેચ્યા
  • વેચાણની યાદીમાં હોન્ડા બીજા ક્રમે રહી, તેણે કુલ 4,72,938 ટુ-વ્હીલર વેચ્યા
  • ઓલાના વેચાણમાં લગભગ 70% ઘટાડો 

ભારતમાં ટુ-વ્હીલર માર્કેટમાં હીરો મોટોકોર્પ હજુ પણ ગ્રાહકોની પ્રથમ પસંદગી તરીકે મજબૂત સ્થિતિમાં છે. જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન કંપનીએ કુલ 4,92,167 ટુ-વ્હીલર વેચ્યા, જે ગયા વર્ષની સરખામણીએ 19.59 ટકા વધુ છે. જાન્યુઆરી 2025માં હીરો મોટોકોર્પનું વેચાણ 4,11,529 યુનિટ હતું. સતત વધતા વેચાણના આંકડાઓ બતાવે છે કે કંપનીએ પોતાની માર્કેટ લીડરશિપ જાળવી રાખી છે.

હોન્ડા બીજા ક્રમે રહી

વેચાણની યાદીમાં હોન્ડા બીજા ક્રમે રહી છે. જાન્યુઆરી 2026માં હોન્ડાએ કુલ 4,72,938 ટુ-વ્હીલર વેચ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે 26.29 ટકા વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. કંપનીના લોકપ્રિય સ્કૂટર અને બાઈક મોડલ્સને કારણે વેચાણમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. જો કે, તેણે નંબર-1નો તાજ ગુમાવ્યો છે. 

TVS ત્રીજા ક્રમે રહી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન TVS એ 3,64,241 ટુ-વ્હીલર વેચ્યા અને વેચાણમાં 26.15 ટકા વૃદ્ધિ નોંધાઈ. કંપનીના નવીન મોડલ્સ અને મજબૂત ડીલર નેટવર્કે વેચાણમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.

બજાજ ઓટો ચોથા ક્રમે રહી છે. બજાજે જાન્યુઆરી 2026માં કુલ 1,95,752 ટુ-વ્હીલર વેચ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે 12.23 ટકા વધારો દર્શાવે છે. સ્પોર્ટ્સ અને કોમ્યુટર બાઈક સેગમેન્ટમાં કંપનીની મજબૂત હાજરી વેચાણને ટેકો આપી રહી છે.

રોયલ એનફિલ્ડ પાંચમા ક્રમે છે

રોયલ એનફિલ્ડ પાંચમા ક્રમે રહી છે. કંપનીએ આ સમયગાળા દરમિયાન 1,06,398 ટુ-વ્હીલર વેચ્યા અને વેચાણમાં 35.14 ટકા વૃદ્ધિ નોંધાઈ, જે ટોચની કંપનીઓમાં સૌથી વધુ વૃદ્ધિમાંથી એક છે. પ્રીમિયમ બાઈક સેગમેન્ટમાં કંપનીની વધતી માંગ તેનો મુખ્ય કારણ છે.

સુઝુકી છઠ્ઠા ક્રમે રહી છે, જેમાં કુલ 98,899 યુનિટ વેચાયા અને 11.26 ટકા વૃદ્ધિ નોંધાઈ. યામાહા સાતમા ક્રમે રહી છે, જેમાં 64,399 ટુ-વ્હીલર વેચાયા અને 10.35 ટકા વધારો થયો.

ઓલાના વેચાણમાં લગભગ 70% ઘટાડો 

ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં એથર એનર્જી આઠમા ક્રમે રહી છે. કંપનીએ 21,999 યુનિટ વેચ્યા અને વેચાણમાં 67.97 ટકા વૃદ્ધિ નોંધાઈ, જે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની વધતી માંગ દર્શાવે છે. બીજી તરફ ઓલા નવમા ક્રમે રહી, પરંતુ કંપનીના વેચાણમાં લગભગ 69.21 ટકા ઘટાડો નોંધાયો અને ફક્ત 7,516 યુનિટ વેચાયા.

ગ્રીવ્સ/એમ્પીયર દસમા ક્રમે રહી છે, જેમાં કુલ 5,337 ટુ-વ્હીલર વેચાયા અને 47.72 ટકા વૃદ્ધિ નોંધાઈ. આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે ભારતીય ટુ-વ્હીલર બજારમાં પરંપરાગત કંપનીઓ સાથે સાથે ઇલેક્ટ્રિક સેગમેન્ટમાં પણ સ્પર્ધા સતત વધી રહી છે.

 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

