/HEROનો નવો ધડાકો: બાઇક અને કારનું ફ્યુઝન! લુક અને સેફ્ટીમાં બધી ગાડીઓ ફેઇલ

Hero New Three Wheel Bike: દેશની સૌથી મોટી ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક કંપની હીરો મોટોકોર્પ એક એવા ઇલેક્ટ્રિક વાહન પર કામ કરી રહી છે, જે ભારતીય બજારમાં સંપૂર્ણપણે નવું છે. કોમ્યુટર સેગમેન્ટના રાજા તરીકે ઓળખાતી હીરો મોટોકોર્પે એક અનોખી ત્રણ પૈડાવાળી ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલની ડિઝાઇન પેટન્ટ કરાવી છે. આ વાહનની મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે તે બાઇક જેવો સવારીનો અનુભવ આપે છે, પરંતુ ત્રણ પૈડાવાળી સાથે, તે કાર જેવી સ્થિરતા પણ આપે છે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ પેટન્ટ દસ્તાવેજ તાજેતરમાં ભારત સરકારના સત્તાવાર બૌદ્ધિક સંપદા પોર્ટલ પર સામે આવ્યો છે. પેટન્ટના પ્રકાશન પછી, એવું માનવામાં આવે છે કે હીરો પ્રીમિયમ ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી સેગમેન્ટમાં એક મોટું પગલું ભરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. એવું અહેવાલ છે કે આ ઇલેક્ટ્રિક વાહનમાં ટિલ્ટિંગ થ્રી-વ્હીલ સિસ્ટમ હશે, જે તેને નિયમિત બાઇકની જેમ વળાંક દરમિયાન નમવા દેશે. આ સારી પકડ, ટૂંકા બ્રેકિંગ અંતર અને લપસણા રસ્તાઓ પર પણ વધુ સ્થિરતા પ્રદાન કરશે.
મેક્સી-સ્કૂટર જેવો દેખાવ
એ નોંધનીય છે કે હીરો મોટોકોર્પે છેલ્લા EICMA મોટર શોમાં સમાન ત્રણ પૈડાવાળી હીરો વિડા NEX 2 ખ્યાલ પ્રદર્શિત કર્યો હતો. તેની પેટન્ટ ડિઝાઇન મોટે ભાગે સમાન દેખાય છે. નવી ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની આગળની ડિઝાઇન સ્પોર્ટી લાગે છે અને મેક્સી-સ્કૂટરથી પ્રેરિત છે. તેમાં એક મોટી એરોડાયનેમિક વિન્ડસ્ક્રીન, શાર્પ બોડી પેનલ્સ અને બંને આગળના વ્હીલ્સ માટે એક અદ્યતન સસ્પેન્શન સિસ્ટમ છે. સમગ્ર ફ્રન્ટ બોડી આંતરિક સસ્પેન્શન સિસ્ટમને દૃષ્ટિથી છુપાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
ઇંધણ ટાંકીને બદલે સ્ટોરેજ
સામાન્ય મોટરસાઇકલ પર ઇંધણ ટાંકીને બદલે, આ વાહનમાં એક મોટું, લોક કરી શકાય તેવું સ્ટોરેજ બોક્સ છે. તે હેલ્મેટ, રાઇડિંગ ગિયર અથવા અન્ય નાની વસ્તુઓને સરળતાથી સમાવી શકે છે. આ સુવિધા રોજિંદા શહેરી સવારો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.
સવારના આરામ માટે, તેમાં એક મોટી અને આરામદાયક સિંગલ-પીસ સીટ છે. પાછળ બેઠેલા સવાર માટે એક મજબૂત ગ્રેબ રેલ પણ આપવામાં આવી છે. વધુમાં, પાછળના ભાગમાં સ્પોર્ટી ડિઝાઇન છે, અને નંબર પ્લેટ પાછળના ટાયર હગર પર માઉન્ટ થયેલ છે.
આ ઇલેક્ટ્રિક ટ્રાઇકમાં હબ મોટર અથવા મિડ-શિપ બેલ્ટ ડ્રાઇવ સિસ્ટમ હોઈ શકે છે, જે પાછળના વ્હીલને પાવર આપે છે. બેટરી પેક ફ્લોરની નીચે માઉન્ટ થયેલ છે, જે વજન સંતુલન અને સુધારેલ હેન્ડલિંગ સુનિશ્ચિત કરે છે. કંપનીએ હજુ સુધી ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલના ફીચર્સ, બેટરી ક્ષમતા, રેન્જ, કિંમત કે લોન્ચ તારીખ વિશે સત્તાવાર રીતે કોઈ માહિતી આપી નથી.
જો કે, પેટન્ટ સ્પષ્ટ કરે છે કે કંપની પ્રીમિયમ ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી સેગમેન્ટમાં નવા અને અલગ ઉત્પાદનો પર ઝડપથી કામ કરી રહી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ અનોખી ઇલેક્ટ્રિક થ્રી-વ્હીલ મોટરસાઇકલ વિડા ઇલેક્ટ્રિક બ્રાન્ડ હેઠળ લોન્ચ કરવામાં આવશે. લોન્ચ થયા પછી, તે હીરો મોટોકોર્પનું પ્રથમ ત્રણ-વ્હીલ ઇલેક્ટ્રિક વાહન હશે.