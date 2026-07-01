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HEROનો નવો ધડાકો: બાઇક અને કારનું ફ્યુઝન! લુક અને સેફ્ટીમાં બધી ગાડીઓ ફેઇલ

Hero New Three Wheel Bike: હીરો મોટોકોર્પે ગયા EICMA મોટર શોમાં સમાન ત્રણ પૈડાવાળી કોન્સેપ્ટ, હીરો વિડા NEX 2, પ્રદર્શિત કરી હતી. પેટન્ટ કરાયેલ ડિઝાઇન મોટાભાગે સમાન હોય તેવું લાગે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 01, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:49 AM IST
HEROનો નવો ધડાકો: બાઇક અને કારનું ફ્યુઝન! લુક અને સેફ્ટીમાં બધી ગાડીઓ ફેઇલ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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