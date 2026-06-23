/કેમ કાળા રંગની કારો સૌથી વધુ બને છે અકસ્માતનો ભોગ? જાણો તેની પાછળનું કારણ

જ્યારે પણ કોઈ નવી કાર ખરીદવાની વાત આવે છે તો લોકો સૌથી પહેલા તેની ડિઝાઇન, ફીચર્સ અને કલર પર ધ્યાન આપે છે. ઘમા લોકોને બ્લેક કલર પ્રીમિયમ લાગે છે. શું તમે જાણો છો કે કાળા રંગની કારની દુર્ઘટનામાં સામેલ થવાની આશંકા બીજા રંગની તુલનામાં વધુ છે. તેની પાછળ કારની મજબૂતી કે ડ્રાઇવરની ભૂલ નહીં, પરંતુ ગાડીનો રંગ અને તેની સાથે જોડાયેલી વિઝિબિલિટી છે.
રોડ સુરક્ષામાં કારનો રંગ પણ મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના એક રિસર્ચમાં લાખો રોડ અકસ્માતનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું. રિસર્ચમાં સામે આવ્યું કે રફેદ રંગની કારની તુલનામાં કાળા કલરની કારો ઓછી દેખાય છે, જેના કારણે અકસ્માતનું જોખમ વધી જાય છે. ખાસ કરી વહેલી સવારે, રાત્રે કે ખરાબ હવામાન દરમિયાન આ કારને દૂરથી ઓળખવી મુશ્કેલ થઈ જાય છે.
શું છે તેની પાછળનું કારણ?
તેની પાછળ મુખ્ય કારણ લાઇટ છે. કાળો રંગ પ્રકાશને રિફ્લેક્ટ કરવાની જગ્યાએ તેને શોષી લે છે. આ કારણે અંધારૂ કે ઓછા પ્રકાશવાળા માહોલમાં કાળી કાર આસપાસના વાતાવરણમાં ભળી જાય છે. બીજીતરફ સફેદ, પીળી કે હળવા રંગની કારો વધુ લાઇટ પ્રતિબિંબિત કરે છે, જેનાથી તે દૂરથી પણ સારી રીતે દેખાઈ છે.
રાત્રીના સમયે સમસ્યા વધી જાય છે. જો રસ્તા પર પર્યાપ્ત પ્રકાશ નથી તો કાળી કારને ઓળખવામાં બીજા ડ્રાઇવરોને વધુ સમય લાગી શકે છે. દુર્ઘટનાથી બચવામાં ઘણીવાર એક કે બે સેકેન્ડનો સમય પણ જરૂરી થઈ જાય છે. જ્યારે ગાડી મોડેથી દેખાય તો સામેના ડ્રાઇવરની પાસે બ્રેક લગાવવા કે દિશા બદલવા માટે ઓછો સમય બચે છે, જેનાથી દુર્ઘટનાની આશંકા વધી જાય છે.
ક્યો કલર સૌથી વધુ સુરક્ષિત?
માત્ર કાળો જ નહીં, પરંતુ ગ્રે અને સિલ્વર રંગની કારો પણ વધુ જોખમભરી માનવામાં આવે છે. તેનું કારણ છે કે આ રંગ હંમેશા રોડ, ધુમ્મસ અને વાદળો સાથે ભળી જાય છે. તો સફેદ, પીળો, નારંગી અને ગોલ્ડ જેવા કલર સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે લગભગ દરેક હવામાન અને પ્રકાશની સ્થિતિમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. આ કારણ છે કે સ્કૂલ બસો, નિર્માણ કાર્યોમાં ઉપયોગ થનાર ગાડીઓ અને ઘણી ઈમજરન્સી સેવાઓમાં ચમકતા રંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.