Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /કેમ કાળા રંગની કારો સૌથી વધુ બને છે અકસ્માતનો ભોગ? જાણો તેની પાછળનું કારણ

કેમ કાળા રંગની કારો સૌથી વધુ બને છે અકસ્માતનો ભોગ? જાણો તેની પાછળનું કારણ

Black Car Accidents: કાળો કલર પ્રકાશને પ્રતિબિંબિત કરવાની જગ્યાએ શોષી લે છે જેના કારણે અંધારા કે ઓછા પ્રકાશના માહોલમાં કાળો કલર આસપાસના વાતાવરણમાં ભળી જાય છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 23, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:49 AM IST
કેમ કાળા રંગની કારો સૌથી વધુ બને છે અકસ્માતનો ભોગ? જાણો તેની પાછળનું કારણ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
France Vs Iraq: કિલિયન એમ્બાપ્પેએ 100મી મેચમાં કર્યાં 2 ગોલ, ફ્રાન્સે ઈરાકને હરાવ્યુ
fifa world cup 202647 min ago
2
Meta48 min ago
3
uddhav thackeray1 hr ago
4
World Cup 20261 hr ago
5
us iran war1 hr ago