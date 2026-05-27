/દમદાર માઈલેજ અને શાનદાર સેફ્ટી... મિડલ ક્લાસ ફેમિલી માટે આ છે બેસ્ટ કાર, ઓછા ખર્ચમાં મળશે પ્રીમિયમ મજા

Best Family Cars 2026: મિડલ ક્લાસ ફેમિલી માટે બજારમાં ઘણી શાનદાર બજેટ કારો ઉપલબ્ધ છે. ઓછો ખર્ચ, સારું માઈલેજ અને પ્રીમિયમ ફીચર્સના કારણે આ કારોની ડિમાન્ડ ઝડપથી વધી રહી છે.
Best Family Cars 2026: ભારતમાં કાર ખરીદવી આજે પણ મિડલ ક્લાસ ફેમિલી માટે એક મોટો નિર્ણય માનવામાં આવે છે. લોકો એવી કાર ઈચ્છે છે જે બજેટમાં ફિટ બેસે, માઈલેજ સારું આપે અને મેન્ટેનન્સનો ખર્ચ પણ વધારે ન હોય. 2026માં ઓટો માર્કેટમાં એવી ઘણી કારો ઉપલબ્ધ છે જે ઓછી કિંમતમાં શાનદાર ફીચર્સ અને ફેમિલી કમ્ફર્ટ ઓફર કરી રહી છે. આ જ કારણ છે કે, હવે ગ્રાહકો માત્ર સસ્તી કાર નહીં પરંતુ 'વેલ્યુ ફોર મની' કાર શોધી રહ્યા છે.
ખાસ વાત એ છે કે, નવી ટેક્નોલોજી અને સારા સેફ્ટી ફીચર્સ હવે બજેટ કારોમાં પણ મળવા લાગ્યા છે. રોજ ઓફિસ જવાનું હોય, બાળકોને સ્કૂલે મૂકવાના હોય કે પછી ફેમિલી સાથે વીકેન્ડ ટ્રિપ પર જવાનું હોય આ કારો દરેક જરૂરિયાતને સરળતાથી પૂરી કરી શકે છે. ઓછી રનિંગ કોસ્ટ અને શાનદાર માઈલેજને કારણે આ કારો મિડલ ક્લાસ ફેમિલીની પહેલી પસંદ બની રહી છે.
Maruti અને Hyundaiની કારો કેમ બની રહી છે ભરોસાપાત્ર?
મિડલ ક્લાસ ફેમિલીમાં Maruti Suzukiની કારો હંમેશાથી ઘણી લોકપ્રિય રહી છે. Maruti Baleno, WagonR અને Swift જેવી કારો શાનદાર માઈલેજ અને ઓછા મેન્ટેનન્સ ખર્ચ માટે જાણીતી છે. આ કારોનું સર્વિસ નેટવર્ક પણ આખા દેશમાં ઘણું મજબૂત છે, જેથી ગ્રાહકોને કોઈ મુશ્કેલી પડતી નથી. બીજી તરફ Hyundai Exter અને Grand i10 Nios જેવી કારો પણ મોર્ડન ડિઝાઇન અને એડવાન્સ ફીચર્સના કારણે લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવી રહી છે.
આ કારોમાં ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ, રિયર કેમેરા, વાયરલેસ કનેક્ટિવિટી અને સારા સેફ્ટી ફીચર્સ પણ મળવા લાગ્યા છે. આ જ કારણ છે કે, હવે ગ્રાહકો ઓછા બજેટમાં પણ પ્રીમિયમ ફીલ આપતી કાર ખરીદી શકે છે. ખાસ કરીને મિડલ ક્લાસ ફેમિલી હવે એવી કારોને વધુ પસંદ કરી રહી છે જે સ્ટાઇલિશ હોવાની સાથે-સાથે ખિસ્સા પર પણ ભારે ન પડે.
આ કારને ઓછી રનિંગ કોસ્ટ અને વધુ માઈલેજ બનાવી રહી છે ખાસ
આજના સમયમાં પેટ્રોલ/ડીઝલનો ખર્ચ દરેક પરિવારના બજેટ પર અસર કરે છે. આ જ કારણે લોકો એવી કારોને વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે જેનું માઈલેજ સારું હોય અને મેન્ટેનન્સ ઓછું ખર્ચાળ હોય. ઘણી બજેટ કારો હવે CNG ઓપ્શનમાં પણ આવવા લાગી છે, જેનાથી રનિંગ કોસ્ટ વધુ ઘટી જાય છે. આ ઉપરાંત નવી કારોમાં મળતા સેફ્ટી ફીચર્સ પણ ગ્રાહકોનો ભરોસો વધારી રહ્યા છે. 6 એરબેગ્સ, ABS અને ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ હવે ઘણા બજેટ મોડલમાં પણ મળવા લાગ્યા છે.
આ જ કારણ છે કે 2026માં મિડલ ક્લાસ ગ્રાહકો હવે વધુ સમજદારીથી કાર પસંદ કરી રહ્યા છે. ઓછી કિંમતમાં વધુ ફીચર્સ અને ઓછા ખર્ચવાળી કારો આગામી સમયમાં ભારતીય બજાર પર પોતાની પકડ વધુ મજબૂત કરી શકે છે.