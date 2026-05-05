/હોન્ડાની આ કાર પર મળી રહ્યું છે લાખોનું ડિસ્કાઉન્ટ ! રૂપિયા 2.12 લાખ સુધીની થશે બચત

Honda Cars Discount May 2026 : જો તમે હોન્ડા કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ તક તમારા માટે શાનદાર છે. મે 2026માં કંપની તેની ફેમસ કાર પર લાખો રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી રહી છે, જેમાં કેટલાક મોડેલો પર ₹2 લાખથી વધુનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે.
Honda Cars Discount May 2026 : ભારતીય બજારમાં Honda Cars India વિવિધ સેગમેન્ટમાં ગાડીઓ ઓફર કરે છે. જો તમે આ મહિને નવી કાર ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો કંપની હાલમાં તેના વિવિધ મોડેલો પર આકર્ષક ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે.
Honda Elevate પર સૌથી વધુ ડિસ્કાઉન્ટ
મધ્યમ કદની SUV Honda Elevate આ મહિને બચત માટે સૌથી મોટી તક આપી રહ્યું છે. કંપની આ મોડેલ પર સૌથી વધુ ₹2.12 લાખ સુધીના લાભ ઓફર કરી રહી છે. તેની પ્રારંભિક એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹11.59 લાખ છે.
એલિવેટમાં 1.5-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન છે જે મજબૂત પરફોર્મન્સ સાથે સિમ્પલ ડ્રાઇવિંગ અનુભવ આપે છે. તે મેન્યુઅલ અને ઓટોમેટિક (CVT) ટ્રાન્સમિશન બંને વિકલ્પો આપે છે, જે તેને વિવિધ કેટેગરીના ડ્રાઇવરો માટે અનુકૂળ પસંદગી બનાવે છે. તે મધ્યમ-સેગમેન્ટ SUV બજારમાં ખરીદદારો માટે એક મજબૂત અને મૂલ્યવાન વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવી છે.
Honda City e:HEV પર પણ મોટું ડિસ્કાઉન્ટ
મે 2026માં હાઇબ્રિડ-સેગમેન્ટ હોન્ડા સિટી e:HEV ખરીદવાથી આશરે ₹1.97 લાખ સુધીની બચત થઈ શકે છે. આ કારની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹20 લાખ નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપની હોન્ડા સિટીના પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ પર પણ ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. આ મહિને આ મોડેલ ખરીદનારા ગ્રાહકો મહત્તમ ₹1.56 લાખ સુધીના લાભ મેળવી શકે છે. તેની શરૂઆતની કિંમત ₹12 લાખ છે.
હોન્ડા અમેઝ પર બચતની તક
કંપની કોમ્પેક્ટ સેડાન, હોન્ડા અમેઝ પર પણ ઓફર્સ આપી રહી છે. આ મહિને આ કાર ખરીદવાથી લગભગ ₹67,000 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી શકે છે. આ ઓફર તેના બીજા અને ત્રીજી જનરેશનના બંને મોડેલો પર લાગુ પડે છે. તેની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹7.51 લાખ છે.