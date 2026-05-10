/Hondaના આ બાઇકમાં આવી ખામી, કંપનીએ જાહેર કર્યું રિકોલ... ચેક કરી લો તમારી બાઈક તો નથી ને આમાં ?

Honda Bike Recall : હોન્ડાએ તેની એક મોટરસાઇકલ માટે રિકોલ જાહેર કર્યું છે. આ બાઈકમાં ખામી આવતા તેને કંપનીએ પાછી ખેંચવાની જાહેરાત કરી છે. ત્યારે આ બાઈક કઈ છે અને કઈ ખામીના કારણે પરત ખેંચવામાં આવી છે. તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Honda Bike Recall : હોન્ડાએ તેની CB1000 હોર્નેટ SP પાછી ખેંચવાની જાહેરાત કરી છે. આ રિકોલ 30 સપ્ટેમ્બર, 2024 અને 22 ઓગસ્ટ, 2025 વચ્ચે ઉત્પાદિત મોટરસાયકલોને લાગુ પડે છે. આ રિકોલનો હેતુ બાઇકમાં રહેલી બે ટેક્નિકલ ખામીને દૂર કરવાનો છે. પહેલી ખામી ફ્યુઅલ ફીડ હોઝના રૂટિંગને લગતી છે, ચોક્કસ ઓપરેટિંગ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ તેની સલામતી અકબંધ રહે તેની ખાતરી કરવા માટે નિરીક્ષણ જરૂરી છે.
બીજી ખામી એન્જિનના ઓઈલ વપરાશ લેવલ સાથે સંબંધિત છે, જે ચોક્કસ પાર્ટની ચોક્કસ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સને કારણે અલગ હોઈ શકે છે. એન્જિન તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન જાળવી રાખે તેની ખાતરી કરવા માટે યોગ્ય નિરીક્ષણ જરૂરી છે.
મફતમાં કરી આપશે સર્વિસ
આ સમસ્યાઓથી ગ્રાહકોને પ્રતિકૂળ અસર ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે કંપની નિરીક્ષણ કરશે અને જો કોઈ ખામી હોય તો ઠીક કરવામાં આવશે. આ ઝુંબેશમાં ફ્યુઅલ ફીડ હોઝના રૂટીંગને સુધારવાનો અને જો જરૂરી હોય તો અસરગ્રસ્ત એન્જિન પાર્ટને બદલવામાં આવશે. કંપની આ કામ માટે ગ્રાહકો પાસેથી કોઈ ફી લેશે નહીં.
કોલ, ઇમેઇલ અથવા SMS દ્વારા જાણ
આ જાહેરાતની તારીખથી કંપની તેના 'બિગવિંગ ટોપલાઇન' ડીલરો દ્વારા ગ્રાહકોનો સંપર્ક કરશે અને તેમને તેમની નજીકના અધિકૃત ડીલરશીપની મુલાકાત લેવા માટે જાણ કરશે. ડીલરશીપ પર કોઈપણ અસુવિધા અથવા વેઈટિંગ વગર ગ્રાહકોને ઉપલબ્ધતાને આધીન અગાઉથી તેમની સર્વિસ બુક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ગ્રાહકો હોન્ડા વેબસાઇટ પર તેમનો VIN સબમિટ કરીને તેમની ચોક્કસ બાઇક આ રિકોલનો ભાગ છે કે નહીં તે પણ ચકાસી શકે છે.
ફીચર્સથી સજ્જ છે આ બાઈક
ફીચર્સની વાત કરીએ તો, Honda CB1000 Hornet SP 999cc ઇનલાઇન 4-સિલિન્ડર એન્જિનથી સજ્જ છે, જે 155 bhp પાવર અને 107 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં સ્લિપર ક્લચ, બાય-ડાયરેક્શનલ ક્વિક-શિફ્ટર, Honda Selectable Torque Control અને બેસ્ટ પરફોર્મન્સ માટે પાંચ રાઇડિંગ મોડ્સ છે.
બાઈકની કિંમત
Honda CB1000 Hornet SP ડ્યુઅલ ફ્રન્ટ ડિસ્ક બ્રેક્સ સાથે આવે છે, જેમાં આગળના ભાગમાં 310mm બ્રેમ્બો રેડિયલ-માઉન્ટ કેલિપર્સ અને પાછળના ભાગમાં 240mm ડિસ્ક છે. CB750 Hornetમાં આગળના ભાગમાં 296mm માપવાના ડ્યુઅલ ફ્રન્ટ ડિસ્ક બ્રેક્સ અને પાછળના ભાગમાં 240mm ડિસ્ક છે. વધારાની સલામતી માટે બંને મોડેલ ડ્યુઅલ-ચેનલ ABSથી સજ્જ છે. ભારતીય બજારમાં, Honda CB1000 Hornet SP ₹13.29 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)ની શરૂઆતની કિંમતે મળે છે.