Hondaની આ બાઈકમાં આવી ખામી! કંપનીએ પાછી મંગાવી બાઇક
Hondaની આ બાઈક માટે રિકોલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. બાઇકમાં મોટી ખામી સર્જાઈ છે, જેના કારણે કંપનીએ રિકોલ જાહેર કર્યું છે. કંપની જાન્યુઆરી 2026થી ફ્રીમાં રિપેર કરી આપશે.
હોન્ડા મોટરસાઇકલ અને સ્કૂટર ઇન્ડિયા (HMSI)એ તેના ફ્લેગશિપ CB1000 હોર્નેટ SP માટે રિકોલ જાહેર કર્યું છે, જે ભારતીય બજારમાં તેના પ્રીમિયમ આઉટલેટ BigWing દ્વારા વેચાય છે. આ રિકોલ જાપાની ઉત્પાદકની વૈશ્વિક સેવા કાર્યવાહી સાથે સુસંગત છે અને ખાસ કરીને 2025 પછી ઉત્પાદિત મોટરસાઇકલોને અસર કરે છે.
આ રિકોલ પાછળનું કારણ શું છે ?
હોન્ડાના મતે આ સમસ્યાનું મૂળ એક્ઝોસ્ટ સિસ્ટમમાં છે. એક્ઝોસ્ટમાંથી નીકળતી ઓવરહીટ સીટની સપાટી પર તિરાડો પેદા કરી શકે છે. પેઇન્ટને નરમ કરી શકે છે.
સુરક્ષા જોખમ: પેઇન્ટ નરમ થવાથી ગિયર ચેન્જ પેડલ પિવોટ બોલ્ટ ઢીલો થઈ શકે છે અને આખરે પડી શકે છે. જો આવું થાય, તો રાઇડર્સને ગિયર્સ બદલવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે અથવા ગિયર્સ બિલકુલ શિફ્ટ કરી શકશે નહીં.
સલામતીની ચિંતા: આ સ્થિતિ સલામતી માટે નોંધપાત્ર જોખમ ઊભું કરી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે હાઈ ઝડપે અથવા ભીડવાળા શહેરી વિસ્તારોમાં સવારી કરતી વખતે.
હોન્ડા આ સમસ્યાને કેવી રીતે ઉકેલશે ?
હોન્ડાએ ગ્રાહક સલામતી પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવતા આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે સક્રિય પગલાં લીધાં છે. કંપની અસરગ્રસ્ત ઘટકોનું નિરીક્ષણ કરશે અને સંપૂર્ણપણે મફતમાં રિપેર કરશે મોટરસાઇકલની વોરંટી સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ સર્વિસ કરવામાં આવશે. રિકોલ સર્વિસ જાન્યુઆરી 2026માં સમગ્ર ભારતમાં હોન્ડા બિગવિંગ ટોપલાઇન ડીલરશીપ પર શરૂ થશે. હોન્ડા અને તેના બિગવિંગ ડીલરો આજથી ફોન કોલ્સ, ઇમેઇલ અને SMS દ્વારા ગ્રાહકોનો સંપર્ક કરવાનું શરૂ કરશે.
ગ્રાહકોએ શું કરવાની જરૂર છે ?
CB1000 હોર્નેટ SP ધરાવતા ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે, તેમની બાઇકને અસર થાય છે તેની ખાતરી કરવા માટે સત્તાવાર હોન્ડા વેબસાઇટ પર તેમનો VIN તપાસો. સર્વિસ સેન્ટરમાં વિલંબ ટાળવા માટે, ગ્રાહકોને તેમની સર્વિસ એપોઇન્ટમેન્ટ અગાઉથી બુક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
